Театр у тренді: Рудинський про аншлаги, черги і нову любов глядача

Український театр переживає справжнє відродження!

Потрапити на вистави Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка стало справжнім викликом, адже квитки розлітаються за лічені хвилини.

Про цю небувалу популярність розповів один із найвідоміших молодих акторів театру, Олександр Рудинський, який незабаром з’явиться на екранах у серіалі Сім’я щонеділі на Новому каналі.

Аншлаги, що дивують навіть акторів: театр у центрі уваги

Сьогодні побачити Конотопську відьму, Калігулу чи Марію Стюарт — це бажання багатьох українців.

Театральне мистецтво міцно увійшло в тренд: постановки жваво обговорюють у соцмережах та серед друзів, а сам день вистави перетворюється на особливе свято.

Така ситуація, безумовно, є радісною новиною для всіх причетних до театральної сфери.

Олександр Рудинський, актор Театру Франка, ділиться унікальним досвідом, що найкраще ілюструє цей бум.

“Не завжди є навіть ті два запрошення”

Я сам інколи купую квитки на свої вистави, щоб подарувати родичу чи другові. Ніколи раніше так не викуповували все, як останнім часом, — зізнається Рудинський в YouTube-проекті Пряма Червона.

Він зазначає, що акторам навіть не завжди вистачає стандартних двох запрошень, які їм зазвичай надають. Коли ж запрошення є, Олександр розігрує їх серед підписників, адже це тепер справжня рідкість.

Актор пригадав показовий випадок, коли він запросив на Калігулу популярного співака Артема Пивоварова.

Він погодився. Та коли я звернувся в адміністрацію, мені сказали: “Вже немає запрошень”. Тож йому довелося доставляти стільчик. Але в першому ряду! — розповів Рудинський.

Цей випадок наочно демонструє безпрецедентний попит на театральні постановки в Україні.

Від мрії до реальності: шлях до впізнаваності

Рудинський поділився спогадами про свій експеримент чотирирічної давнини.

У 2021 році він вийшов на Хрещатик із камерою та мікрофоном, щоб запитати людей, кого з українських акторів вони знають.

Тоді найчастіше лунали прізвища Богдана Ступки та Ольги Сумської, а далі — переважно естрадні артисти, що мали епізодичні ролі у фільмах.

Олександр тоді мріяв про той день, коли й молоде покоління українських акторів буде впізнаваним. За його словами, цей день настав.

Я розумію, що цей бум не вічний. Люди можуть втомитися. Але наразі театр і акторство в тренді, і я дуже тому радий! — говорить Олександр.

Він додає, що ще студентом мріяв про те, щоб театр став не менш популярним, ніж кіно, і щоб його впізнавали саме за театральними роботами.

Так сталося, що мрії здійснюються! Але якою ціною… — завершує Рудинський, натякаючи на важкі реалії сьогодення, що зробили культурний продукт таким цінним.

Незабаром Олександра Рудинського та інших топових українських акторів можна буде побачити у комедійному серіалі для всієї родини Сім’я щонеділі, який зовсім скоро вийде на Новому каналі.

