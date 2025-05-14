Білоус — все. Керівник Молодого театру залишив свою посаду

З 20 січня 2025 року до 14 травня в українському мистецькому інфополі не вгавав скандал з Андрієм Білоусом. Сьогодні стало відомо, що діяч залишив свою посаду у Молодому театрі. Розповідаємо, що відомо про звільнення Андрія Білоуса і чому навколо нього виникли суперечки.

Андрій Білоус звільнився з Молодого театру

14 травня 2025 року на сайті Київської міськради з’явилася новина, що директор — художній керівник Київського академічного Молодого театру Андрій Білоус звільнився зі своєї посади.

У повідомленні зазначено, що звільнення відбулося за згодою сторін. Про новину повідомили у Департаменті культури КМДА.

Зокрема, Андрій Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Також уже підписано відповідний наказ Департаменту.

Надалі кадрові рішення про те, хто тимчасово виконуватиме обов’язки керівника театру, ухвалять відповідно до нормативно-правових актів.

У Департаменті культури КМДА додали, що неодноразово висловлювали свою позицію щодо неприпустимості харасменту, дискримінації та інших принизливих дій у комунальних закладах культури.

До слова, петиція №13512 з вимогою звільнити Білоуса набрала необхідну кількість голосів всього за тиждень.

Що передувало

Історія зі звільненням Андрія Білоуса з Молодого театру та КНУТКіТ Карпенка-Карого тягнеться з початку року. Вікна-Новини постійно відстежують ситуацію. Нагадаємо, що все почалося у січні 2025, коли студенти Карпенка-Карого почали масово заявляти про домагання викладача.

20 січня на YouTube з’явилося анонімне відео, де студентка розповіла про домагання з боку режисера, директора та художнього керівника Молодого театру. Після розголосу вона розкрила особистість та підтвердила свої слова.

В університеті звернулися до поліції, аби перевірити інформацію. У закладі освіти тим часом розгорівся скандал, і дівчину стали підтримувати інші студенти, які знали про домагання викладача чи також зазнавали їх.

Невдовзі сам Білоус подав заяву до поліції. Студентів підтримали відомі актори, театри та громадські діячі, зокрема публічну позицію задекларував Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Та попри чималу кількість свідчень, спершу Департамент культури КМДА не поспішав із рішенням щодо Андрія Білоуса. Там почали власне розслідування, після чого вирішили, що підстав усунути керівника театру немає. Паралельно з цим студенти Карпенка-Карого та актори Молодого театру виходили на мітинги під КМДА.

Поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження за ч. 2 статті 153 Кримінального кодексу (Сексуальне насильство, вчинене повторно) проти Андрія Білоуса за фактом домагань. Допитали понад 300 свідків. Поліція отримала кілька заяв від адвокатів потерпілих. Від роботи в університеті Білоус відсторонений, поки він не отримує зарплату. У ЗВО повідомили, що троє студенток невдовзі відкликали свої заяви.

Попри розслідування, 24 квітня Андрій Білоус отримав вчене звання доцента кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Домагання в українських ЗВО

На тлі хвилі звинувачень викладача у харасменті та домаганнях, говорити стали й інші, відомі українські актори та діячі. Зокрема розповіли про аналогічну поведінку Юрія Висоцького, Йосипа Лося, Михайла Поплавського та інших.

А також Телебачення Торонто розповідало більше про ситуацію з домаганнями в українських вишах.

Раніше ми розповідали, як студенти боролися під КМДА проти харасменту.

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