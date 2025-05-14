Белоус — все. Руководитель Молодого театра покинул свою должность

С 20 января 2025 года по 14 мая в украинском творческом инфополе не прекращался скандал с Андреем Билоусом. Сегодня стало известно, что деятель покинул свою должность в Молодом театре. Рассказываем, что известно об увольнении Андрея Билоуса и почему вокруг него возникли споры.

Андрей Билоус уволился из Молодого театра

14 мая 2025 года на сайте Киевского горсовета появилась новость, что директор — художественный руководитель Киевского академического Молодого театра Андрей Билоус уволился со своей должности.

В сообщении отмечено, что увольнение произошло по соглашению сторон. О новости сообщили в Департаменте культуры КГГА.

В частности, Андрей Билоус подал заявление на увольнение по соглашению сторон. Также уже подписан соответствующий приказ Департамента.

В дальнейшем кадровые решения о том, кто будет временно исполнять обязанности руководителя театра, будет принят в соответствии с нормативно-правовыми актами.

В Департаменте культуры КГГА добавили, что неоднократно высказывали свою позицию по поводу недопустимости харасмента, дискриминации и других унизительных действий в коммунальных учреждениях культуры.

К слову, петиция №13512 с требованием уволить Билоуса набрала необходимое количество голосов всего за неделю.

Что предшествовало

История с увольнением Андрея Билоуса из Молодого театра и КНУТКиТ Карпенко-Карого тянется с начала года. Вікна-Новини постоянно отслеживают ситуацию. Напомним, что все началось в январе 2025 года, когда студенты Карпенко-Карого начали массово заявлять о домогательствах преподавателя.

20 января на YouTube появилось анонимное видео, где студентка рассказала о домогательствах со стороны режиссера, директора и художественного руководителя Молодого театра. После огласки она раскрыла личность и подтвердила свои слова.

В университете обратились в полицию, чтобы проверить информацию. В учебном заведении тем временем разгорелся скандал, и девушку стали поддерживать другие студенты, которые знали о домогательствах преподавателя или также подвергались им.

Вскоре сам Билоус подал заявление в полицию. Студентов поддержали известные актеры, театры и общественные деятели, в частности, публичную позицию задекларировал Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки.

Но, несмотря на немалое количество свидетельств, сначала Департамент культуры КГГА не спешил с решением относительно Андрея Билоуса. Там начали собственное расследование, после чего решили, что оснований устранить руководителя театра нет. Параллельно этим студенты Карпенко-Карого и актеры Молодого театра выходили на митинги под КГГА.

Полиция продолжает расследовать уголовное производство по ч. 2 статьи 153 Уголовного кодекса (Сексуальное насилие, совершенное повторно) против Андрея Билоуса по факту домогательств. Допросили более 300 свидетелей. Полиция получила несколько заявлений от адвокатов потерпевших. От работы в университете Билоус отстранен, пока он не получает зарплату. В ЗВО сообщили, что трое студенток вскоре отозвали свои заявления.

Несмотря на расследование, 24 апреля Андрей Билоус получил ученое звание доцента кафедры актерского искусства и режиссуры драмы Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

Домогательства в украинских университетах

На фоне волны обвинений преподавателя в харасменте и домогательствах, стали говорить и другие, известные украинские актеры и деятели. В частности, рассказали об аналогичном поведении Юрия Высоцкого, Иосифа Лося, Михаила Поплавского и других.

А также Телебачення Торонто рассказывало больше о ситуации с домогательствами в украинских вузах.

Раньше мы рассказывали, как студенты боролись под КГГА против харасмента.

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