Лучшие корейские дорамы 2026: список топ сериалов, которые стоят твоего просмотра

Мировая индустрия корейских сериалов в 2026 году по-прежнему остается законодателем моды на международных стриминговых платформах и телевидении.

Особенностью этого сезона стал выход нескольких долгожданных продолжений культовых титулов и успешная адаптация европейских и японских оригинальных сюжетов.

Читайте, какие лучшие корейские дорамы 2026 года точно стоит посмотреть — в нашем материале.

Лучшие корейские дорамы 2026 года: список топ-сериалов

Жена принца XXI века

Мелодрама Жена принца XXI века с бюджетом в 30 миллиардов вон (около 20,5 миллионов долларов) и актерским тандемом в составе Ли Чи Ин и Пён Усока стала самым громким, но в то же время и самым скандальным проектом года в Южной Корее.

Сюжет разворачивается в современном корейском государстве, где сохранилась конституционная монархия и жесткое сословное деление. Главная героиня Сон Хи Джу, внебрачная дочь олигарха, решает заключить прагматичный брак с принцем Ианом, ставшим регентом при малолетнем короле, чтобы повысить свой статус и обойти в правах на наследство старшего брата.

Несмотря на высокие телевизионные рейтинги, сериал ежедневно подвергался яростному хейту.

Команду проекта упрекали в слабой химии между актерами, но самый большой исторический скандал разгорелся вокруг сцены коронации Иана: создатели дорамы допустили грубую ошибку в вопросе отображения суверенной монархии, использовав титулы Чхонсе и специфическое количество подвесок на короне, которые исторически соответствовали китайскому вассалу, а не независимому королю.

Гончаки 2

Жесткий спортивный боевик и криминальный триллер Гончаки 2 вернулся на платформу Netflix с еще более агрессивным, масштабным и динамичным сюжетом. Я

Если первый сезон был основан на оригинальном веб-комиксе Чон Чхана, то сценарий продолжения полностью стал плодом творчества режиссера Ким Джу Хвана.

Названные братья-боксеры Ким Гон У и Хон У Джин через три года после прошлых событий вновь объединяют усилия, чтобы разгромить подпольную боксерскую лигу, управляемую Пэк Чхоном.

Несмотря на критику, зрители остались в полном восторге от выкрученного на максимум экшена и изобретательной постановки рукопашных боев.

Адвокат айдола

Криминальная мелодрама Адвокат айдола от телеканала ENA покорила зрителей ламповой атмосферой, закрученным детективным сюжетом и невероятной экранной химией между Чхве Су Ён и Ким Чжэ Ёном.

Сюжет рассказывает об успешной юристке Мён Се На, которая тайно фанатеет от K-pop-группы Gold Boys и вынуждена взяться за защиту своего кумира До Ра Ика, когда того безосновательно обвиняют в убийстве коллеги по сцене.

Проект получил высокие оценки за реалистичное освещение острых социальных проблем современной музыкальной индустрии Кореи — кибербуллинга, травли в сети и опасного преследования со стороны навязчивых фанатов-сасенов.

Главную роль сыграла реальная участница легендарной группы Girl`s Generation (SNSD), которая не понаслышке знает об изнанке жизни под прицелом камер.

Можно ли перевести любовь

Романтическая комедия Можно ли перевести любовь от Netflix стала очередным шедевром от культовых сестер-сценаристок Хон, известных по хитам Алхимия душ и Отель Дель Луна.

История отношений талантливого переводчика Чу Хо Джина и топ-актрисы Ча Му Хи, которые учатся понимать язык чувств друг друга во время зарубежных путешествий, обошлась без привычного для авторов фэнтезийного элемента, но сохранила фирменную душевную магию.

Зрители и критики назвали главную пару визуальным воплощением мечты, а актриса Ко Юн Чжон за свою блестящую игру уже успела завоевать престижные награды как лучшая актриса на OTT-платформах.

Искусство Сары

Психологический детектив Искусство Сары от Netflix погружает зрителя в мрачную многослойную загадку в духе режиссера Ким Чжин Мина.

Расследование убийства главы азиатского офиса люксового бренда Сары Ким приводит бескомпромиссного детектива к шокирующему открытию: погибшая женщина была лишь тщательно сконструированной виртуальной иллюзией.

Главной жемчужиной 8-серийного триллера стала актриса Шин Хе Сон, сыгравшая многоликую и сложную героиню, полностью удерживая внимание аудитории и компенсируя своей игрой многочисленные пробелы и сюжетные дыры в сценарии начинающего автора Чху Сон Ёна.

Твое лучшее время

Душевная мелодрама Твое лучшее время уверенно возглавила стриминговые чарты как одна из лучших хилинг-дорам года, исцеляющая сердца зрителей.

История любви замкнутой дизайнерши Сон Ха Ран, воплощающей образ метафорической зимы, и художника Сон У Чана, который после взрыва частично потерял память и слух и живет как будто в вечном лете, поразила публику тонкой психологической игрой и изысканной цветокоррекцией кадров.

Сцена воссоединения влюбленных под первым снегом была признана корейскими критиками настоящей визуальной поэмой, а сам сериал получил статус недооцененной жемчужины года.

Про Боно

Комедийная драма Про Боно от tvN привлекает зрителей не только харизматичной игрой Чон Кён Хо в роли амбициозного судьи Кан Да Вита, который из-за ложного обвинения теряет должность и вынужден бесплатно защищать незащищенных людей, но и своей глубокой социальной ценностью.

Сценаристом дорамы выступил реальный бывший судья Мун Ю Сок с 20-летним стажем, автор известного проекта Дьявольский судья.

Благодаря его профессиональному опыту судебные дела в сериале выглядят нешаблонно, поднимая острые и реальные вопросы функционирования правосудия и защиты социально уязвимых слоев населения.

Судья Ли Хан Ён

Фэнтези Судья Ли Хан Ён (также известное как Судья возвращается) от канала MBC продемонстрировало впечатляющий рост рейтингов с 4% до 12,8% благодаря уникальному развитию популярного тропа о перерождении.

Коррумпированный судья, которого блестяще сыграл номинант на Baeksang Arts Awards Чжи Сон, погибает от рук киллера и переносится на 10 лет в прошлое, получая шанс уничтожить теневое правительство и коррумпированную юридическую корпорацию.

Сериал покорил аудиторию непредсказуемыми сюжетными поворотами и идеальным, реалистичным финалом без банального хэппи-энда, оставляя открытые вопросы для возможного будущего продолжения.

Весенняя лихорадка

Весенняя лихорадка — это проникновенная и эмоциональная хилинг-дорама, рассказывающая историю исцеления двух совершенно разных людей на фоне уютных сельских пейзажей.

В центре сюжета оказывается Юн Бом — бывшая столичная учительница, которая после пережитых в Сеуле глубоких душевных травм решает сбежать от болезненного прошлого.

Она устраивается на работу в провинциальную школу, надеясь найти там покой, однако из-за своей внутренней боли остается максимально закрытой и отстраненной от местных жителей.

Все меняется, когда в деревне появляется Сон Чжэ Гю — генеральный директор крупной корпорации JK Power Energy. Своим крепким телосложением и грубоватыми манерами он сначала напоминает уличного бандита, приехавшего лишь для того, чтобы присматривать за племянником-школьником.

Постоянно устраивая странности и заставляя всю деревню стоять на ушах, Дже Гю на самом деле скрывает за маской шумного великана невероятную преданность, доброту и искреннее сердце.

Его непосредственность, забота и особый скрытый шарм становятся для раненой души Юн Бом настоящим лекарством: под влиянием этого удивительного мужчины она впервые за долгое время начинает искренне улыбаться и шаг за шагом возвращает себе доверие к миру.

Ранее мы писали, чем закончился сериал Пацаны — читай в материале, что произошло в финале.

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