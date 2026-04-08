Когда выйдет 3 сезон Охотничьи псы: последние новости о продолжении сериала

После выхода второго сезона Охотничьи псы (Bloodhounds) сериал снова оказался в центре внимания — кажется, зрители посмотрели его на одном дыхании.

И это неудивительно: историю для этого сезона создавали почти три года, так что ожидания были большими — и во многом оправданными.

Тем не менее, главный вопрос сейчас — будет ли продолжение? Готовится ли 3 сезон Охотничьих псов? Актуальная информация о новой части дорамы — в материале.

Когда выйдет 3 сезон Охотничьи псы — дата

Сначала стоит задать вопрос, выйдет ли 3 сезон Охотничьих псов, и на данный момент ответ прост: третий сезон официально не подтвержден.

Второй сезон вышел на Netflix только 3 апреля 2026 года, поэтому говорить о решении по продолжению пока рано.

Ни актеры, ни создатели сериала пока не делали никаких заявлений, поэтому фанатам остается только ждать.

Также стоит учитывать темпы производства: вторую часть дорамы подтвердили еще в начале 2024 года, а до релиза она дошла лишь через более чем два года.

Съемки длились с осени 2024-го до весны 2025-го, и даже тогда информации было немного.

Так что если третий сезон и будет, ждать его придется долго.

Ключевым фактором станет успех второго сезона:

Именно просмотры и реакция аудитории в ближайшее время определят, даст ли Netflix зеленый свет продолжению. Учитывая ажиотаж вокруг премьеры, шансы выглядят довольно высокими.

Что касается возможного сюжета, то истории определенно есть куда развиваться. Финал второй части оставил открытые двери для новых событий.

Например, больше внимания могут уделить Хон У-джину — его сомнениям относительно карьеры и возможному возвращению в бокс.

Также логично развитие линии Ким Гон-у: его путь может вывести героя на международный уровень, где его будут ждать еще более опасные соперники.

Иными словами, у Охотничьих псов (Bloodhounds) есть все шансы на продолжение — вопрос лишь в том, когда (и точно ли) Netflix официально это подтвердит.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!