Коли вийде 3 сезон Гончаки: останні новини про продовження серіалу

Після виходу другого сезону Гончаки (Bloodhounds) серіал знову опинився в центрі уваги — здається, глядачі проковтнули його на одному диханні.

І це не дивно: історію для цього сезону створювали майже три роки, тож очікування було великим — і багато в чому виправданим.

Втім, головне питання зараз — чи буде продовження? Чи готується 3 сезон Гончаки? Актуальна інформація про нову частину дорами — у матеріалі.

Коли вийде 3 сезон Гончаки — дата

Спочатку варто задатися питанням, чи вийде 3 сезон Гончі пси, і на цей момент відповідь проста: третій сезон офіційно не підтверджено.

Другий сезон вийшов на Netflix лише 3 квітня 2026 року, тому ще рано говорити про рішення щодо продовження.

Ані актори, ані творці серіалу поки не робили жодних заяв, тож фанатам залишається лише чекати.

До того ж, варто враховувати темпи виробництва: другу частину дорами підтвердили ще на початку 2024 року, а до релізу він дійшов лише через понад два роки.

Зйомки тривали з осені 2024-го до весни 2025-го, і навіть тоді інформації було небагато.

Тож, якщо третій сезон і буде, чекати його доведеться довго.

Ключовим фактором стане успіх другого епізоду:

Саме перегляди та реакція аудиторії найближчим часом визначать, чи дасть Netflix зелене світло продовженню. З огляду на ажіотаж навколо прем’єри, шанси виглядають доволі високими.

Що ж до можливого сюжету, то історії точно є куди розвиватися. Фінал другої частини Гончаки (Мисливські пси) залишив відкриті двері для нових подій.

Наприклад, більше уваги можуть приділити Хон У-джину — його сумнівам щодо кар’єри та можливому поверненню у бокс.

Також логічним виглядає розвиток лінії Кім Гон-у: його шлях може вивести героя на міжнародний рівень, де на нього чекатимуть ще небезпечніші суперники.

Інакше кажучи, у Гончаків (Гончі пси) є всі шанси на продовження — питання лише в тому, коли (і чи точно) Netflix офіційно це підтвердить.

