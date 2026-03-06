Серіали березня 2026: головні прем’єри від Netflix, HBO та Prime Video, які варто побачити

Березень 2026 року обіцяє бути надзвичайно щедрим на якісні історії. Стримінгові гіганти від Netflix до HBO вивели на арену своїх кращих гравців, пропонуючи глядачам як гострі комедії, так і похмурі детективні трилери.

Ми проаналізували графік виходу серіалів та підготували для вас огляд найцікавіших новинок, що заповнять ваші вечори. Загалом серіали березня 2026 року демонструють високу планку якості та неймовірний зірковий склад.

Американська класика: які серіали вийдуть у березні для фанатів Бродвею

Перші дні весни розпочалися з іронічної історії про театральне закулісся. Проєкт розповідає про Річарда Біна, самозакоханого бродвейського актора, чия кар’єра опинилася під загрозою після гучного публічного скандалу.

Вимушений повернутися до рідного містечка, він вирішує не просто перечекати бурю, а реанімувати сімейний театр.

Головну роль у цій комедії виконав неперевершений Кевін Кляйн, якому вдалося майстерно передати образ вчорашньої зірки, що намагається врятувати мистецтво і власне его. Перші два епізоди вже доступні, а решта виходитиме щотижня до середини квітня.

Хочу сексу. Сент-Луїс: серіал березня від HBO

Майже одночасно з бродвейськими пригодами на екрани вийшла провокаційна чорна комедія від HBO. Попри грайливу назву, перед нами постає напружений любовний трикутник між трьома дорослими людьми, які потерпають від кризи середнього віку.

Те, що починалося як спроба втекти від побутової рутини, швидко перетворюється на фатальну драму з неочікуваною розв’язкою.

Головні ролі виконали Девід Гарбор та Джейсон Бейтман, чия гра додає серіалу особливого психологічного забарвлення. Це той тип шоу, де сміх часто межує з тривогою, роблячи його одним із найяскравіших у категорії нові серіали березня 2026.

Молодий Шерлок

Справжньою подією став реліз нового проєкту від Гая Річі. Відомий режисер повернувся до всесвіту Артура Конан Дойла, але показав нам Шерлока, якого ми раніше не знали.

Це 19-річний студент Оксфорда, імпульсивний та ще не загартований дисципліною юнак, який несподівано стає підозрюваним у вбивстві.

Аби довести свою невинність, Холмс занурюється у вир першого серйозного розслідування, яке приводить його до глобальної змови.

Хіро Файнс-Тіффін у ролі Шерлока та Колін Ферт створили блискучий ансамбль, а рекордні перегляди трейлера підтверджують, що це саме те, які серіали подивитися в березні 2026 варто кожному кіноману.

Скарпетта: медичний трилер

Вже у другій декаді місяця естафету перехоплює напружений трилер, в основу якого лягли популярні романи Патрісії Корнуелл.

Сюжет зосереджений на Кей Скарпетті — професійній судмедекспертці, яка повертається до рідного міста на свою колишню посаду. Однак замість теплого прийому вона стикається з холодною ворожістю колег та серією жорстоких убивств, де майже немає доказів.

Крім професійних викликів, Кей доводиться розв’язувати гострі конфлікти з рідною сестрою. Серіал обіцяє бути похмурим, інтелектуальним та багатим на деталі судово-медичних розслідувань.

Чужий: Земля: жанр наукової фантастики

Для тих, хто скучив за справжнім космічним (і не тільки) жахом, березень підготував прем’єру від Ноа Хоулі. Події серіалу розгортаються на Землі за кілька десятиліть до подій оригінального фільму Рідлі Скотта.

Сюжет обертається навколо аварії космічного корабля та появи небезпечної форми життя на нашій планеті. Це поєднання корпоративних інтриг та виживання, яке змусить серце битися швидше.

Проєкт впевнено очолює списки в категорії нові серіали березня 2026 серед любителів сай-фаю.

Білий лотос 3 сезон: серіал про розкіш та людські вади

Майк Уайт переносить свою сатиричну антологію до сонячного Таїланду. Новий сезон знову збирає групу заможних гостей у розкішному готелі, де за фасадом ідеального відпочинку ховаються темні секрети, класова нерівність та, звісно ж, чергова загадкова смерть.

Цього разу творці обіцяють заглибитися у питання духовності та смертності. Завдяки неймовірним краєвидам та гострому сценарію, цей проєкт стає окрасою списку, де фігурують головні серіали березня 2026 року.

Скоро трапиться щось страшне: горор-сюрприз від творців Дивних див

Фінал місяця обіцяє бути по-справжньому моторошним. Netflix презентує серіал жахів, продюсерами якого виступили знамениті брати Даффер.

Історія починається як звичайна романтична драма: Рейчел та Нікі щойно заручилися і готуються до весілля. Проте за тиждень до урочистості в їхнє життя вривається щось жахливе, що руйнує плани та ставить під загрозу саме існування пари.

Цей трилер з елементами горору вийде одразу повним сезоном, пропонуючи глядачам якісну порцію адреналіну під кінець березня.

