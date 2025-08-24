Искусство травмы: как 16-й ОМКФ осмысливает войну из-за кино

На 16-м Одесском международном кинофестивале, который пройдет с 24 сентября по 4 октября в Киеве, зрителей ждет особая программа под названием Искусство травмы.
Это не просто подборка фильмов, а глубокое исследование того, как война влияет на общество, культуру и личность.
Картины из этой программы показывают, как искусство становится мощным инструментом для осмысления боли, поиска смысла и сохранения человечности даже в самых сложных обстоятельствах.
Ми в порядку
Один из фильмов программы — Ми в порядке режиссера Михаила Карпенко. В нем украинские художники и волонтеры создают инсталляцию на фестивале Burning Man.
Используя дорожные знаки с деоккупированных территорий, они выкладывают фразу Мы в порядке — символ того, как люди скрывают свои страдания, пытаясь держаться несмотря ни на что.
Эта скульптура становится платформой для откровенного разговора о войне и силе украинского духа.
Війна за мистецтво
Анджей Микуш в картине Війна за мистецтво рассказывает о том, как после 24 февраля 2022 года украинское культурное наследие оказалось под угрозой.
Фильм демонстрирует невероятную преданность волонтеров, которые, рискуя собственной жизнью, защищали артефакты, тем самым сохраняя национальную идентичность и историческую память.
Режиссер Джо Гилл в фильме Игла в стоге сена показывает, как участницы ведущего украинского коллектива современного танца ищут смысл своей работы в изменившемся навсегда мире.
Они находят в танце не только способ выживания, но и форму художественного сопротивления, выражая сложные эмоции через движение.
Київські солісти
А в фильме Київські солісти режиссера Тронда Квиг Андреассена мы наблюдаем за судьбой 15 музыкантов, оказавшихся в Италии в начале полномасштабного вторжения.
Их гастроли по Европе превращаются в поиск гармонии и испытание на выносливость, где музыка становится посланием мира.
Эта программа — уникальная возможность для зрителей ОМКФ погрузиться в современное кино, которое открыто говорит о боли, стойкости и силе искусства, помогая понять, как жить в условиях войны.
Фестиваль проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Европейского Союза и многих других партнеров, среди которых Институт Адама Мицкевича, Польский институт в Киеве и German Films.
Главные локации, где будут проходить показы, — это комплекс Parkovy, кинотеатры Жовтень и Оскар, а также Дом архитектора.
Главное фото: ОМКФ.
Тысячи украинцев ежедневно сталкиваются с самым тяжелым испытанием — потерей близких. Однако иногда помощь приходит из искусства — через истории, которые проживают герои фильмов.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!