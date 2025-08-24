Искусство травмы: как 16-й ОМКФ осмысливает войну из-за кино

На 16-м Одесском международном кинофестивале, который пройдет с 24 сентября по 4 октября в Киеве, зрителей ждет особая программа под названием Искусство травмы.

Это не просто подборка фильмов, а глубокое исследование того, как война влияет на общество, культуру и личность.

Картины из этой программы показывают, как искусство становится мощным инструментом для осмысления боли, поиска смысла и сохранения человечности даже в самых сложных обстоятельствах.

Ми в порядку

Один из фильмов программы — Ми в порядке режиссера Михаила Карпенко. В нем украинские художники и волонтеры создают инсталляцию на фестивале Burning Man.

Используя дорожные знаки с деоккупированных территорий, они выкладывают фразу Мы в порядке — символ того, как люди скрывают свои страдания, пытаясь держаться несмотря ни на что.

Эта скульптура становится платформой для откровенного разговора о войне и силе украинского духа.

Війна за мистецтво

Анджей Микуш в картине Війна за мистецтво рассказывает о том, как после 24 февраля 2022 года украинское культурное наследие оказалось под угрозой.

Фильм демонстрирует невероятную преданность волонтеров, которые, рискуя собственной жизнью, защищали артефакты, тем самым сохраняя национальную идентичность и историческую память.

Режиссер Джо Гилл в фильме Игла в стоге сена показывает, как участницы ведущего украинского коллектива современного танца ищут смысл своей работы в изменившемся навсегда мире.

Они находят в танце не только способ выживания, но и форму художественного сопротивления, выражая сложные эмоции через движение.

Київські солісти

А в фильме Київські солісти режиссера Тронда Квиг Андреассена мы наблюдаем за судьбой 15 музыкантов, оказавшихся в Италии в начале полномасштабного вторжения.

Их гастроли по Европе превращаются в поиск гармонии и испытание на выносливость, где музыка становится посланием мира.

Эта программа — уникальная возможность для зрителей ОМКФ погрузиться в современное кино, которое открыто говорит о боли, стойкости и силе искусства, помогая понять, как жить в условиях войны.

Фестиваль проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Европейского Союза и многих других партнеров, среди которых Институт Адама Мицкевича, Польский институт в Киеве и German Films.

Главные локации, где будут проходить показы, — это комплекс Parkovy, кинотеатры Жовтень и Оскар, а также Дом архитектора.

Главное фото: ОМКФ.

Тысячи украинцев ежедневно сталкиваются с самым тяжелым испытанием — потерей близких. Однако иногда помощь приходит из искусства — через истории, которые проживают герои фильмов.

