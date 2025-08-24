Мистецтво травми: як 16-й ОМКФ осмислює війну через кіно

На 16-му Одеському міжнародному кінофестивалі, що триватиме з 24 вересня по 4 жовтня у Києві, глядачів чекає особлива програма під назвою Мистецтво травми.

Це не просто добірка фільмів, а глибоке дослідження того, як війна впливає на суспільство, культуру та особистість.

Стрічки з цієї програми показують, як мистецтво стає потужним інструментом для осмислення болю, пошуку сенсу та збереження людяності навіть у найскладніших обставинах.

Ми в порядку

Один із фільмів програми — Ми в порядку режисера Михайла Карпенка. У ньому українські митці та волонтери створюють інсталяцію на фестивалі Burning Man.

Використовуючи дорожні знаки з деокупованих територій, вони викладають фразу Ми в порядку — символ того, як люди приховують свої страждання, намагаючись триматися попри все.

Ця скульптура стає платформою для відвертої розмови про війну та силу українського духу.

Війна за мистецтво

Анджей Мікус у стрічці Війна за мистецтво розповідає про те, як після 24 лютого 2022 року українська культурна спадщина опинилася під загрозою.

Фільм демонструє неймовірну відданість волонтерів, які, ризикуючи власним життям, захищали артефакти, тим самим зберігаючи національну ідентичність та історичну пам’ять.

Режисер Джо Гілл у фільмі Голка в копиці сіна показує, як учасниці провідного українського колективу сучасного танцю шукають сенс своєї роботи у світі, що змінився назавжди.

Вони знаходять у танці не лише спосіб виживання, а й форму мистецького спротиву, виражаючи складні емоції через рух.

Київські солісти

А у фільмі Київські солісти режисера Тронда Квіґ Андреассена ми спостерігаємо за долею 15 музикантів, які опинилися в Італії на початку повномасштабного вторгнення.

Їхнє турне Європою перетворюється на пошук гармонії та випробування на витривалість, де музика стає посланням миру.

Ця програма є унікальною можливістю для глядачів ОМКФ зануритися в сучасне кіно, що відверто говорить про біль, стійкість та силу мистецтва, допомагаючи зрозуміти, як жити в умовах війни.

Фестиваль відбувається за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Європейського Союзу та багатьох інших партнерів, серед яких Інститут Адама Міцкевича, Польський Інститут у Києві та German Films.

Головні локації, де відбуватимуться покази, — це комплекс Parkovy, кінотеатри Жовтень та Оскар, а також Будинок Архітектора.

Головне фото: ОМКФ.

Тисячі українців щодня стикаються з найважчим випробуванням — втратою близьких. Проте інколи допомога приходить із мистецтва — через історії, які проживають герої фільмів.

