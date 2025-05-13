Шоу-біз

День України на Каннському кінофестивалі: які три фільми про війну побачать глядачі

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 13 Травня 2025, 19:00
каннський кінофестиваль
Фото Pexels
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