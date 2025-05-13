День України на Каннському кінофестивалі: які три фільми про війну побачать глядачі

Каннський кінофестиваль 2025 року стане знаковим для українців. Адже у перший день одного з найпрестижніших фестивалів фільмів представлять відразу три стрічки, присвячені війні в Україні. У нашому матеріалі детально розповідаємо про кожну з прем’єр.

Фільми про війну в Україні на Каннському кінофестивалі

13 та 14 травня 2025 року проходить 78-й Каннський кінофестиваль. І саме сьогодні, 13 травня, на фестивалі покажуть три фільми, присвячені війні в Україні. Про це стало відомо з прес-релізу Каннського кінофестивалю.

Цей “День України” є нагадуванням про відданість митців, авторів і журналістів розповіді про цей конфлікт у серці Європи, який ось уже три роки впливає на український народ і світ.

Крім цього, в релізі повідомили, що фестиваль відданий розповідати про світові проблеми та виклики нашого майбутнього завдяки кіно.

Зокрема на Каннському кінофестивалі 13 травня будуть представлені такі фільми про війну в Україні:

2000 метрів до Андріївки Мстислава Чернова. Zelensky Іва Жьолана, Лізи Вапне та Аріан Шемен. Notre Guerre (Наша війна) Бернара-Анрі Леві та Марка Русселя.

Нагадаємо, що фільм Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки виборов нагороду F:ACT Award у Данії, а також Sundance 2025 у категорії Світова документалістика.

Детально про фільм Мстислава Чернова ми розповідали у цьому матеріалі.

Фільм Zelensky є документальною історією про життя та шлях президента України Володимира Зеленського. У синопсисі йдеться, що Зеленський народився у Кривому Розі, який є великим сталеливарним та гірничодобувним центром.

Акцент робиться на тому, що до повномасштабної війни місто переважно було російськомовним. Зеленського виховували як атеїста, адже так було заведено в СРСР. Коли йому було 13, Радянський Союз розпався. Фільм показує, скільки подій випало на юність Зеленського.

А стрічка Notre Guerre розповідає про фронти Покровська та Сумської області, де пліч-о-пліч воюють українці та французи. Знімання проходили з лютого до квітня 2025 року. У фільмі покажуть не лише боротьбу військових, а й страждання цивільних.

Справжніми героями фільму є безіменні бійці та мирні жителі, які високо тримають голови перед обличчям негараздів та страждань і яких щодня знімають.

Раніше ми розповідали про стрічку Мілітантропос, яку покажуть у Каннах.

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