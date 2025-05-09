Очі: Легенда Карпат — як Віллем Дефо співав народні пісні та перевтілився у вуйка Максима

В українському прокаті вийшла стрічка, яке вже підкорює глядачів. Вона має назву Очі: Легенда Карпат. Та це не звичайна казочка про українські гори та побут гуцулів, а справжній фантастичний фільм із неймовірним кастом акторів і задумом. Зокрема, у фільмі грає Віллем Дефо, який виконує українську народну пісню Взяв би я бандуру. Розповідаємо більше, що відомо про фільм Очі: Легенда Карпат, показуємо трейлер і ділимося, хто його зняв. Фільм Очі: Легенда Карпат — про що Синопсис фільму звучить так: Юрі народилася на гірському острові посеред океану. У місцевих густих лісах є безліч диких звірів, але найнебезпечнішими серед них вважаються загадкові створіння, що звуться Очі.Дехто переконаний, що це тільки дитячі казочки, проте інші знають їх як істот ворожих. Одного разу Юрі знаходить у лісі дитинча Очі, яке загубилося, та вирішує повернути його додому. На долю дівчинки випаде пошук спільної мови з твариною і людьми, які вважають Очі небезпечним створінням. Цікаві факти про стрічку В український прокат стрічка вийшла 24 квітня 2025 року. Певно, найкращим, що є у фільмі, крім сюжету, є його акторський склад. У фільмі зіграли Віллем Дефо (Носферату, Бідолашні створіння, Ван Гог. На порозі вічності та ще понад 120 фільмів!), Фінн Вулфгард (Дивні дива, Воно 2), Емілі Вотсон (Чорнобиль, Червоний дракон, Дюна). Задум і акторський склад зробили свою справу, адже на Rotten Tomatoes стрічка має 78% свіжості, на думку понад 20 кінокритиків. Критикують лише кінцівку, яку називають заслабкою. Віллем Дефо у фільмі грає параноїдального вуйка, якого звати Максим. Він всюди ходить у золотих обладунках. У фільмі Максим голова родини, з якою відбуваються основні події. Чоловік боїться за життя доньки, яка приносить істоту з собою, а тому всіляко перешкоджає їй. Такої ж думки і матір, яка вивчала міфологічних істот. Фото: IMDb Знімав стрічку американський режисер кліпів Ісая Саксон. Фільм запланували створити ще у 2018 році, та повномасштабна війна в Україні внесла корективи. Саме тому деякі сцени знімали у Трансильванії, у Західних Румунських горах, на Трансфегераському шосе. Основні знімання також проходили у Румунії. Прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року. Істоту Очі створили надихнувшись золотою кирпоносою мавпою з Китаю, адже ця тварина під загрозою вимирання. Очі: Легенда Карпат — трейлер Подивитися перший трейлер до фільму Очі: Легенда Карпат ти можеш у нашому матеріалі! Читати на тему Топ комедій на вечір: сміхотерапія на дивані Читай наш топ комедій на вечір, які піднімуть настрій і зроблять його затишним та смішним – у матеріалі Віллем Дефо про знімання фільму Дефо розповів IndieWire більше про свою гру в фільмі. Йому завжди радили ніколи не працювати з режисерами-новачками, однак Віллем менш ніж за дві доби погодився на роль у фільмі Очі: Легенда Карпат. Його популярність і харизма дозволяє перебирати найкращими фільмами та вибирати лише те, де справді хочеться знятись. Віллем Дефо надихнувся скрупульозною роботою і задумом, який мав режисер. За цим стояв сильний імпульс; це був не просто ще один фільм. Тобі подобається, коли люди намагаються зробити щось настільки, що вони помруть, якщо не зроблять. Ідея попрацювати з лялькою Очі стала цікавим викликом, які обожнює у роботі Дефо. Гра з командою ляльководів повернула його думками на початок кар’єри, коли він грав в експериментальному театрі у 1980-х роках. Віллем Дефо і зв’язок з Україною Віллем Дефо не висловлював прямої підтримки Україні, однак на це вказують знімання у подібних фільмах, а також візит до українського кафе у Празі у 2023 році. Тоді під час роботи над Носферату, що проходила у Чехії, голлівудський актор завітав на борщ. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Borsch (@the___borsch) Росіяни встигли створити діпфейки з Віллемом Дефо. Зокрема, вони замінили аудіо, і на фейку він нібито повторював наративи російської пропаганди про Україну та Володимира Зеленського. Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації. Насправді ж Дефо цього не говорив. ❗️A new fake is circulating online, with Russian propaganda falsely attributing offensive statements about Ukraine and President Volodymyr Zelenskyy to Hollywood actor Willem Dafoe. pic.twitter.com/oLQ3OfMswM— Center for Countering Disinformation (@CforCD) January 13, 2025 Раніше ми розповідали, які серіали про лікарів варто подивитися.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Голлівудські актори, Україна, Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter