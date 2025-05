Очі: Легенда Карпат — як Віллем Дефо співав народні пісні та перевтілився у вуйка Максима

В українському прокаті вийшла стрічка, яке вже підкорює глядачів. Вона має назву Очі: Легенда Карпат. Та це не звичайна казочка про українські гори та побут гуцулів, а справжній фантастичний фільм із неймовірним кастом акторів і задумом.

Зокрема, у фільмі грає Віллем Дефо, який виконує українську народну пісню Взяв би я бандуру. Розповідаємо більше, що відомо про фільм Очі: Легенда Карпат, показуємо трейлер і ділимося, хто його зняв.

Синопсис фільму звучить так: Юрі народилася на гірському острові посеред океану. У місцевих густих лісах є безліч диких звірів, але найнебезпечнішими серед них вважаються загадкові створіння, що звуться Очі.

Дехто переконаний, що це тільки дитячі казочки, проте інші знають їх як істот ворожих. Одного разу Юрі знаходить у лісі дитинча Очі, яке загубилося, та вирішує повернути його додому.

На долю дівчинки випаде пошук спільної мови з твариною і людьми, які вважають Очі небезпечним створінням.

В український прокат стрічка вийшла 24 квітня 2025 року. Певно, найкращим, що є у фільмі, крім сюжету, є його акторський склад.

У фільмі зіграли Віллем Дефо (Носферату, Бідолашні створіння, Ван Гог. На порозі вічності та ще понад 120 фільмів!), Фінн Вулфгард (Дивні дива, Воно 2), Емілі Вотсон (Чорнобиль, Червоний дракон, Дюна).

Задум і акторський склад зробили свою справу, адже на Rotten Tomatoes стрічка має 78% свіжості, на думку понад 20 кінокритиків. Критикують лише кінцівку, яку називають заслабкою.

Віллем Дефо у фільмі грає параноїдального вуйка, якого звати Максим. Він всюди ходить у золотих обладунках. У фільмі Максим голова родини, з якою відбуваються основні події. Чоловік боїться за життя доньки, яка приносить істоту з собою, а тому всіляко перешкоджає їй. Такої ж думки і матір, яка вивчала міфологічних істот.

Знімав стрічку американський режисер кліпів Ісая Саксон. Фільм запланували створити ще у 2018 році, та повномасштабна війна в Україні внесла корективи. Саме тому деякі сцени знімали у Трансильванії, у Західних Румунських горах, на Трансфегераському шосе. Основні знімання також проходили у Румунії.

Прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року.

Істоту Очі створили надихнувшись золотою кирпоносою мавпою з Китаю, адже ця тварина під загрозою вимирання.

Подивитися перший трейлер до фільму Очі: Легенда Карпат ти можеш у нашому матеріалі!

Дефо розповів IndieWire більше про свою гру в фільмі. Йому завжди радили ніколи не працювати з режисерами-новачками, однак Віллем менш ніж за дві доби погодився на роль у фільмі Очі: Легенда Карпат. Його популярність і харизма дозволяє перебирати найкращими фільмами та вибирати лише те, де справді хочеться знятись.

Віллем Дефо надихнувся скрупульозною роботою і задумом, який мав режисер.

Ідея попрацювати з лялькою Очі стала цікавим викликом, які обожнює у роботі Дефо. Гра з командою ляльководів повернула його думками на початок кар’єри, коли він грав в експериментальному театрі у 1980-х роках.

Віллем Дефо не висловлював прямої підтримки Україні, однак на це вказують знімання у подібних фільмах, а також візит до українського кафе у Празі у 2023 році. Тоді під час роботи над Носферату, що проходила у Чехії, голлівудський актор завітав на борщ.

Росіяни встигли створити діпфейки з Віллемом Дефо. Зокрема, вони замінили аудіо, і на фейку він нібито повторював наративи російської пропаганди про Україну та Володимира Зеленського. Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації. Насправді ж Дефо цього не говорив.

❗️A new fake is circulating online, with Russian propaganda falsely attributing offensive statements about Ukraine and President Volodymyr Zelenskyy to Hollywood actor Willem Dafoe. pic.twitter.com/oLQ3OfMswM