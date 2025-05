Очі: Легенда Карпат — как Уиллем Дефо пел народные песни и перевоплотился в вуйка Максима

В украинском прокате вышла лента, которая уже покоряет зрителей. Она называется Очі: Легенда Карпат. Но это не обычная сказочка об украинских горах и быте гуцулов, а настоящий фантастический фильм с невероятным кастом актеров и задумкой.

В частности, в фильме играет Уиллем Дефо, который исполняет украинскую народную песню Взяв би я бандуру. Рассказываем больше, что известно о фильме Очі: Легенда Карпат, показываем трейлер и делимся, кто его снял.

Синопсис фильма звучит так: Юри родилась на горном острове посреди океана. В местных густых лесах есть множество диких зверей, но самыми опасными среди них считаются загадочные создания, называемые Очи.

Некоторые убеждены, что это только детские сказочки, однако другие знают их как существ враждебных. Однажды Юри находит в лесу детеныша Очи, который потерялся, и решает вернуть его домой.

На долю девочки выпадет поиск общего языка с животным и людьми, которые считают Очи опасным созданием.

В украинский прокат фильм вышел 24 апреля 2025 года. Наверное, самое лучшее, что есть в фильме, кроме сюжета, является его актерский состав.

В фильме сыграли Уиллем Дефо (Носферату, Бедные-несчастные, Ван Гог. На пороге вечности и еще более 120 фильмов!), Финн Вулфгард (Очень странные дела, Оно 2), Эмили Уотсон (Чернобыль, Красный дракон, Дюна).

Замысел и актерский состав сделали свое дело, ведь на Rotten Tomatoes лента имеет 78% свежести, по мнению более 20 кинокритиков. Критикуют только концовку, которую называют слабоватой.

Уиллем Дефо в фильме играет параноидального вуйка, которого зовут Максим. Он всюду ходит в золотых доспехах. В фильме Максим глава семьи, с которой происходят основные события. Мужчина боится за жизнь дочери, которая приносит существо с собой, а потому всячески препятствует ей. Такого же мнения и мать, которая изучала мифологических существ.

Снимал фильм американский режиссер клипов Исайя Саксон. Фильм запланировали создать еще в 2018 году, но полномасштабная война в Украине внесла коррективы. Именно поэтому некоторые сцены снимали в Трансильвании, в Западных Румынских горах, на Трансфегерском шоссе. Основные съемки тоже проходили в Румынии.

Премьера фильма прошла на кинофестивале Sundance в январе 2025 года.

Существо Очи создали, вдохновившись золотой курносой обезьяной из Китая, ведь это животное под угрозой вымирания.

Посмотреть первый трейлер фильма Очі: Легенда Карпат ты можешь в нашем материале!

Дефо рассказал IndieWire больше о своей игре в фильме. Ему всегда советовали никогда не работать с режиссерами-новичками, однако Уиллем менее чем за двое суток согласился на роль в фильме Очі: Легенда Карпат. Его популярность и харизма позволяет перебирать лучшими фильмами и выбирать только то, где действительно хочется сняться.

Уиллем Дефо вдохновился скрупулезной работой и замыслом, которым обладал режиссер.

Идея поработать с куклой Очи стала интересным вызовом, который обожает в работе Дефо. Игра с командой кукловодов вернула его мыслями к началу карьеры, когда он играл в экспериментальном театре в 1980-х годах.

Уиллем Дефо не выражал прямой поддержки Украине, однако на это указывают съемки в подобных фильмах, а также визит в украинское кафе в Праге в 2023 году. Тогда во время работы над Носферату, которая проходила в Чехии, голливудский актер пришел на борщ.

Россияне успели создать дипфейк с Уиллемом Дефо. В частности, они заменили аудио, и на фейке он якобы повторял нарративы российской пропаганды об Украине и Владимире Зеленском. Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации. На самом же деле Дефо этого не говорил.

❗️A new fake is circulating online, with Russian propaganda falsely attributing offensive statements about Ukraine and President Volodymyr Zelenskyy to Hollywood actor Willem Dafoe. pic.twitter.com/oLQ3OfMswM