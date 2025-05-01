Сериалы о врачах 2025: увлекательные истории о тех, кто спасает жизнь

Сериалы о врачах не теряют своей актуальности. Люди любят смотреть на приключения и вызовы тех, кто спасает жизни. А также из этих сериалов можно узнать что-то новое, а кого-то они вдохновляют выбрать профессию.

Сериалы о врачах 2025 года рассказывают новые истории — разные сюжетные линии, жанры, направления медицины и жизненные ситуации, но всех объединяет клятва Гиппократа.

Американские сериалы о врачах 2025

Пульс

История о молодом враче Дэнни Симмс, она работает на выездах скорой помощи и вдруг получает повышение в самом напряженном травматологическом центре. Ее ждут новые вызовы, ответственность и сложные отношения с бывшим харизматичным руководителем отделения Ксандером Филлипсом.

St. Denis Medical

Это комедийный сериал о жизни персонала недофинансированной больницы в маленьком городке Орегона. Он с юмором показывает ежедневные трудности врачей и медсестер. Сериал получил положительные отзывы и уже был продлен на второй сезон.

Док

Этот сериал рассказывает о враче Эми Ларсен, которая после автокатастрофы потеряла память за последние восемь лет. Сериал показывает зрителям путь к восстановлению и возвращению к профессиональной жизни.

Ватсон

Название сериала сразу может напомнить о компаньоне известного детектива Шерлока — доктора Ватсона. Но этот сериал о диагносте, расследующем сложные медицинские случаи, сталкиваясь с собственными психологическими травмами.

Украинские сериалы о врачах 2025

Материнский инстинкт

Сюжет заплетается вокруг талантливого акушера-гинеколога Наталии Зарецкой. Она работает в перинатальном центре и каждый день спасает жизнь матерей и младенцев. Ее принципиальность вызывает как уважение, так и конфликты с коллегами.

Женский врач. Новая жизнь

Это продолжение сериала Женский врач, который полюбился украинцам. В этом сезоне главным героем стал акушер-гинеколог Михаил Гончар.

Он стоит перед сложным выбором между прошлым и будущим. Между тем, его коллеги Андрей и Лилия готовятся стать родителями, но сталкиваются с новыми испытаниями.

Врач по призванию

Сериал по актуальному сюжету. Рассказ о реаниматологе Марине Бондарь, которая во время полномасштабной войны осталась в Украине, чтобы спасать жизнь. В каждой серии мы видим ее профессиональные и личные вызовы в условиях войны.

Сериалы и фильмы посвящают разным профессиям. Забирай подборку сериалов об адвокатах.

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