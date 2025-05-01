Серіали про лікарів 2025: захопливі історії про тих, хто рятує життя

Серіали про лікарів не втрачають своєї актуальності. Люди люблять дивитися на пригоди та виклики тих, хто рятує життя. А також з цих серіалів можна дізнатися щось нове, а когось вони надихають обрати професію.

Серіалі про лікарів 2025 розповідають нові історії — різні сюжетні лінії, жанри, напрямки медицини та життєві ситуації, але всіх об’єднує клятва Гіппократа.

Американські серіали про лікарів 2025

Пульс

Історія про молоду лікарку Денні Сіммс, вона працює на виїздах швидкої допомоги та раптом отримує підвищення у найнапруженішому травматологічному центрі. Її чекають нові виклики, відповідальність та складні стосунки з харизматичним колишнім керівником відділення Ксандером Філліпсом.

St. Denis Medical

Це комедійний серіал про життя персоналу недофінансованої лікарні в маленькому містечку Орегону. Він з гумором показує щоденні труднощі лікарів та медсестер. Серіал отримав схвальні відгуки та вже був продовжений на другий сезон.

Док

Цей серіал розповідає про лікарку Емі Ларсен, яка після автокатастрофи втратила пам’ять за останні вісім років. Серіал показує глядачам її шлях до відновлення та повернення до професійного життя.

Ватсон

Назва серіалу відразу може нагадати про компаньйона відомого детектива Шерлока — доктора Ватсона. Але цей серіал про діагноста, який розслідує складні медичні випадки, стикаючись із власними психологічними травмами.

Українські серіали про лікарів 2025

Материнський інстинкт

Сюжет заплітається навколо талановитої акушерки-гінекологині Наталії Зарецької. Вона працює в перинатальному центрі та щодня рятує життя матерів і немовлят. Її принциповість викликає як повагу, так і конфлікти з колегами.

Жіночий лікар. Нове життя

Це продовження серіалу Жіночий лікар, який полюбився українцям. Цього сезону головним героєм став акушер-гінеколог Михайло Гончар.

Він стоїть перед складним вибором між минулим і майбутнім. Тим часом його колеги Андрій та Лілія готуються стати батьками, але стикаються з новими випробуваннями.

Лікарка за покликанням

Серіал з актуальним сюжетом. Розповідь про реаніматологиню Марину Бондар, яка під час повномасштабної війни залишилася в Україні, щоб рятувати життя. В кожній серії ми бачимо її професійні та особисті виклики в умовах війни.

Серіали та фільми присвячують різним професіям. Забирай добірку серіалів про адвокатів.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.