Топ комедий на вечер: смехотерапия на диване

Фото IMDb Когда за окном вечереет, а на душе хочется тепла и легкости — самое время устроить настоящий вечер. И не просто любой, а с подборкой комедий, которые гарантированно рассмешат, расслабят и подарят атмосферу уюта. А для украинцев во время войны комедии стали еще и возможностью на время оторваться от потока негативных новостей, чтобы не выгорать и противостоять постоянному стрессу. Читай наш топ комедий на вечер, которые поднимут настроение и сделают его уютным и смешным — в материале.Топ 5 комедий на вечер Мы — Миллеры (We’re the Millers) Это взрывная криминальная комедия о мелком наркоторговце, который, чтобы незаметно переправить контрабанду через мексиканский рубеж, собирает фейковую “идеальную американскую семью” из совершенно неподходящих людей — стриптизерши, бунтарки-подростка и наивного соседского парня. Все идет кувырком, но именно в этом — фишка фильма: море кринжа, неожиданностей и смешных моментов гарантировано! Идеально, чтобы просто посмеяться и не думать о серьезном. Трейлер: Мы — Миллеры Неприкосновенные (The Intouchables) Французский юмор, не только веселящий, но и трогающий до глубины души. Это больше, чем комедия — это история о дружбе, легкости и жизни во всех его красках. Трейлер: Неприкосновенные Подружки невесты (Bridesmaids) Женский юмор на максимуме! Взрывная смесь эмоций, шуток и кринжа — готовься к слезам смеха. Трейлер: Подружки невесты Всегда говори “Да” (Yes Man) Искренняя и положительная история с Джимом Керри, которая напоминает: иногда стоит просто соглашаться на новое — даже если это безумно и немного странно. Трейлер: Всегда говори “Да” Паддингтон (Paddington) Добрый мишка из Перу попадает в Лондон и вызывает море забавных ситуаций. Это современная сказка, которую обожают как дети, так и взрослые. Трейлер: Паддингтон Семейные комедии на вечер Оптом дешевле (Cheaper by the Dozen) Родители 12 детей пытаются справиться с безумием повседневной жизни. Смешно, тепло и очень семейно! Трейлер: Оптом дешевле Ловушка для родителей (The Parent Trap) Две девочки-близнецы, случайно находящие друг друга в лагере, решают объединить усилия, чтобы вернуть своих родителей вместе. Легкая, милая и трогательная комедия. Трейлер: Ловушка для родителей Пингвины мистера Поппера Mr. Popper’s Penguins Жизнь бизнесмена меняется навсегда, когда ему достаются пингвины! Забавные ситуации и семейные ценности в одном флаконе. Трейлер: Пингвины мистера Поппера День “Да” (Yes Day) Родители дают детям день, когда они должны соглашаться на все. Результат — море веселья и неожиданностей. Идеально для семейного просмотра! Трейлер: День “Да” Читать по теме Уэйн 2 сезон: когда выйдет продолжение криминальной молодежной комедии в Украине Рассказываем, что известно о продолжении молодежного сериала Уэйн. Топ комедий о вечеринках Когда “отрыв” выходит из-под контроля… Проект X (Project X) Трое школьников решают устроить крутую вечеринку, чтобы стать популярными. И им это “чуть-чуть” удается — дом летит в тартарары, а вечеринка выходит на уровень апокалипсиса. Эпично и очень весело. Трейлер: Проект Х Суперперцы (Superbad) Классика молодежной комедии: два друга готовятся к последней вечеринке перед выпускным — с мечтами об алкоголе, девушках и славе. Все идет не по плану, но именно это — суть вечеринок. Трейлер: Суперперцы Похмелье в Вегасе (The Hangover) Мужская компания просыпается после бешеного вечера в Вегасе — жених исчез, тигр в ванне, а воспоминания отсутствуют. Придется сложить пазл с дикой ночи, чтобы все исправить. Забавно до слез. Трейлер: Похмелье в Вегасе Вечеринка в доме (House Party) Культовая лента об афроамериканской молодежи 90-х. Настоящий вайб вечеринки с танцами, музыкой и приколами. Трейлер: Вечеринка в доме Соседи (Neighbors) Молодая пара с ребенком сталкивается с реальностью: их новые соседи — братство студентов, живущее по вечеринкам. Начинается настоящая война стилей жизни — с феерическими проделками и кучей смешных моментов. Трейлер: Соседи Девушки в отрыве (Girls Trip) Четыре подруги едут на фестиваль, чтобы отдохнуть как следует с приключениями, танцами, тостами и откровенными разговорами. Яркая, откровенная и очень живая комедия. Трейлер: Девушки в отрыве Топ украинских комедий В этой части вы узнаете о самых смешных и незабываемых украинских комедиях. От безумных комических ситуаций до утонченного юмора — эти фильмы точно способны рассмешить кого угодно. Скажене весілля Легкая, яркая и близкая по духу украинская комедия о семейных традициях, неожиданностях и колорите, который не перепутаешь ни с чем. Трейлер: Скажене весілля Найкращі вихідні Это легкая, веселая и современная украинская комедия-антология, вышедшая в 2022 году. Ее снял режиссер Влад Климчук, а сам фильм состоит из четырех отдельных историй, объединенных общим местом действия — Киевом — и музыкальным фестивалем Atlas Weekend. Трейлер: Найкращі вихідні Гуцулка Ксеня Это яркая музыкальная романтическая комедия режиссера Елены Демьяненко, которая переносит зрителя в 1939 год, когда в прикарпатский городок Ворохта приезжает молодой эмигрант из США, чтобы жениться на украинке и получить наследство. Там он встречает очаровательную Ксеню — гуцулку с огнем в сердце, и между ними вспыхивает любовь, полная танцев, пения и колорита. Фильм насыщен гуцульским фольклором, живой музыкой группы Dakh Daughters и атмосферой довоенной Украины с нотками волшебной сказки. Трейлер: Гуцулка Ксеня Мої думки тихі Это нежная, ироничная и глубоко трогательная трагикомедия режиссера Антонио Лукича, вышедшая в 2019 году, ставшая настоящим прорывом в украинском кино. Трейлер: Мої думки тихі Собирай друзей, заваривай чай или доставай попкорн — и включай одну из этих комедий.Вечер точно удастся. А еще раньше для тех, кто любит события, исполненные напряжения, мистики и загадочности, мы подготовили список сериалов, вызывающих подобные ощущения.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter