Топ комедий на вечер: смехотерапия на диване

Когда за окном вечереет, а на душе хочется тепла и легкости — самое время устроить настоящий вечер. И не просто любой, а с подборкой комедий, которые гарантированно рассмешат, расслабят и подарят атмосферу уюта.

А для украинцев во время войны комедии стали еще и возможностью на время оторваться от потока негативных новостей, чтобы не выгорать и противостоять постоянному стрессу.

Читай наш топ комедий на вечер, которые поднимут настроение и сделают его уютным и смешным — в материале.

Топ 5 комедий на вечер

Мы — Миллеры (We’re the Millers)

Это взрывная криминальная комедия о мелком наркоторговце, который, чтобы незаметно переправить контрабанду через мексиканский рубеж, собирает фейковую “идеальную американскую семью” из совершенно неподходящих людей — стриптизерши, бунтарки-подростка и наивного соседского парня. Все идет кувырком, но именно в этом — фишка фильма: море кринжа, неожиданностей и смешных моментов гарантировано! Идеально, чтобы просто посмеяться и не думать о серьезном.

Трейлер: Мы — Миллеры

Неприкосновенные (The Intouchables)

Французский юмор, не только веселящий, но и трогающий до глубины души. Это больше, чем комедия — это история о дружбе, легкости и жизни во всех его красках.

Трейлер: Неприкосновенные

Подружки невесты (Bridesmaids)

Женский юмор на максимуме! Взрывная смесь эмоций, шуток и кринжа — готовься к слезам смеха.

Трейлер: Подружки невесты

Всегда говори “Да” (Yes Man)

Искренняя и положительная история с Джимом Керри, которая напоминает: иногда стоит просто соглашаться на новое — даже если это безумно и немного странно.

Трейлер: Всегда говори “Да”

Паддингтон (Paddington)

Добрый мишка из Перу попадает в Лондон и вызывает море забавных ситуаций. Это современная сказка, которую обожают как дети, так и взрослые.

Трейлер: Паддингтон

Семейные комедии на вечер

Оптом дешевле (Cheaper by the Dozen)

Родители 12 детей пытаются справиться с безумием повседневной жизни. Смешно, тепло и очень семейно!

Трейлер: Оптом дешевле

Ловушка для родителей (The Parent Trap)

Две девочки-близнецы, случайно находящие друг друга в лагере, решают объединить усилия, чтобы вернуть своих родителей вместе. Легкая, милая и трогательная комедия.

Трейлер: Ловушка для родителей

Пингвины мистера Поппера Mr. Popper’s Penguins

Жизнь бизнесмена меняется навсегда, когда ему достаются пингвины! Забавные ситуации и семейные ценности в одном флаконе.

Трейлер: Пингвины мистера Поппера

День “Да” (Yes Day)

Родители дают детям день, когда они должны соглашаться на все. Результат — море веселья и неожиданностей. Идеально для семейного просмотра!

Трейлер: День “Да”

Топ комедий о вечеринках

Когда “отрыв” выходит из-под контроля…

Проект X (Project X)

Трое школьников решают устроить крутую вечеринку, чтобы стать популярными. И им это “чуть-чуть” удается — дом летит в тартарары, а вечеринка выходит на уровень апокалипсиса. Эпично и очень весело.

Трейлер: Проект Х

Суперперцы (Superbad)

Классика молодежной комедии: два друга готовятся к последней вечеринке перед выпускным — с мечтами об алкоголе, девушках и славе. Все идет не по плану, но именно это — суть вечеринок.

Трейлер: Суперперцы

Похмелье в Вегасе (The Hangover)

Мужская компания просыпается после бешеного вечера в Вегасе — жених исчез, тигр в ванне, а воспоминания отсутствуют. Придется сложить пазл с дикой ночи, чтобы все исправить. Забавно до слез.

Трейлер: Похмелье в Вегасе

Вечеринка в доме (House Party)

Культовая лента об афроамериканской молодежи 90-х. Настоящий вайб вечеринки с танцами, музыкой и приколами.

Трейлер: Вечеринка в доме

Соседи (Neighbors)

Молодая пара с ребенком сталкивается с реальностью: их новые соседи — братство студентов, живущее по вечеринкам. Начинается настоящая война стилей жизни — с феерическими проделками и кучей смешных моментов.

Трейлер: Соседи

Девушки в отрыве (Girls Trip)

Четыре подруги едут на фестиваль, чтобы отдохнуть как следует с приключениями, танцами, тостами и откровенными разговорами. Яркая, откровенная и очень живая комедия.

Трейлер: Девушки в отрыве

Топ украинских комедий

В этой части вы узнаете о самых смешных и незабываемых украинских комедиях. От безумных комических ситуаций до утонченного юмора — эти фильмы точно способны рассмешить кого угодно.

Скажене весілля

Легкая, яркая и близкая по духу украинская комедия о семейных традициях, неожиданностях и колорите, который не перепутаешь ни с чем.

Трейлер: Скажене весілля

Найкращі вихідні

Это легкая, веселая и современная украинская комедия-антология, вышедшая в 2022 году. Ее снял режиссер Влад Климчук, а сам фильм состоит из четырех отдельных историй, объединенных общим местом действия — Киевом — и музыкальным фестивалем Atlas Weekend.

Трейлер: Найкращі вихідні

Гуцулка Ксеня

Это яркая музыкальная романтическая комедия режиссера Елены Демьяненко, которая переносит зрителя в 1939 год, когда в прикарпатский городок Ворохта приезжает молодой эмигрант из США, чтобы жениться на украинке и получить наследство.

Там он встречает очаровательную Ксеню — гуцулку с огнем в сердце, и между ними вспыхивает любовь, полная танцев, пения и колорита. Фильм насыщен гуцульским фольклором, живой музыкой группы Dakh Daughters и атмосферой довоенной Украины с нотками волшебной сказки.

Трейлер: Гуцулка Ксеня

Мої думки тихі

Это нежная, ироничная и глубоко трогательная трагикомедия режиссера Антонио Лукича, вышедшая в 2019 году, ставшая настоящим прорывом в украинском кино.

Трейлер: Мої думки тихі

Собирай друзей, заваривай чай или доставай попкорн — и включай одну из этих комедий.

Вечер точно удастся.

А еще раньше для тех, кто любит события, исполненные напряжения, мистики и загадочности, мы подготовили список сериалов, вызывающих подобные ощущения.

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