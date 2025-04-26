Топ комедій на вечір: сміхотерапія на дивані

Коли за вікном вечоріє, а на душі хочеться тепла й легкості — саме час влаштувати справжній кіно-вечір. І не просто будь-який, а з добіркою комедій, які гарантовано розсмішать, розслаблять і подарують атмосферу затишку.

А для українців під час війни комедії стали ще й можливістю на якийсь час відірватися від потоку негативних новин, аби не вигоряти та протистояти постійному стресу.

Читай наш топ комедій на вечір, які піднімуть настрій і зроблять його затишним та смішним – у матеріалі.

Топ 5 комедій на вечір

Ми — Міллери (We’re the Millers)

Це вибухова кримінальна комедія про дрібного наркоторговця, який, щоб непомітно переправити контрабанду через мексиканський кордон, збирає фейкову “ідеальну американську сім’ю” з абсолютно невідповідних людей — стриптизерки, бунтарки-підлітка і наївного сусідського хлопця.

Усе йде шкереберть, але саме в цьому — фішка фільму: море крінжу, несподіванок і смішних моментів гарантовано! Ідеально, щоб просто посміятись й не думати про серйозне.

Трейлер: Ми — Міллери

Недоторканні (The Intouchables)

Французький гумор, який не лише веселить, а й чіпає до глибини душі. Це більше, ніж комедія — це історія про дружбу, легкість і життя в усіх його фарбах.

Трейлер: Недоторканні

Подружки нареченої (Bridesmaids)

Жіночий гумор на максимумі! Вибухова суміш емоцій, жартів і крінжу — готуйся до сліз сміху.

Трейлер: Подружки нареченої

Завжди кажи “Так” (Yes Man)

Щира й позитивна історія з Джимом Керрі, яка нагадує: іноді варто просто погоджуватись на нове — навіть якщо це шалено й трішки дивно.

Трейлер: Завжди кажи “Так”

Паддінгтон (Paddington)

Добрий ведмедик із Перу потрапляє в Лондон і викликає море кумедних ситуацій. Це сучасна казка, яку обожнюють як діти, так і дорослі.

Трейлер: Паддінгтон

Сімейні комедії на вечір

Гуртом дешевше (Cheaper by the Dozen)

Батьки 12 дітей намагаються впоратися з божевіллям повсякденного життя. Смішно, тепло і дуже сімейно!

Трейлер: Гуртом дешевше

Пастка для батьків (The Parent Trap)

Дві дівчинки-близнючки, які випадково знаходять одна одну в таборі, вирішують об’єднати зусилля, щоб повернути своїх батьків разом. Легка, мила і зворушлива комедія.

Трейлер: Пастка для батьків

Пінгвіни містера Поппера (Mr. Popper’s Penguins)

Життя бізнесмена змінюється назавжди, коли йому дістаються… пінгвіни! Кумедні ситуації та сімейні цінності в одному флаконі.

Трейлер: Пінгвіни містера Поппера

День “Так” (Yes Day)

Батьки дають дітям день, коли вони мусять погоджуватись на все. Результат — море веселощів і несподіванок. Ідеально для сімейного перегляду!

Трейлер: День “Так”

Топ комедій про вечірки

Коли “відрив” виходить з-під контролю…

Проєкт Х (Project X)

Троє школярів вирішують влаштувати найкрутішу вечірку, щоб стати популярними. І їм це “трохи” вдається — будинок летить у тартарари, а вечірка виходить на рівень апокаліпсису. Епічно й дуже весело.

Трейлер: Проєкт Х

Суперперці (Superbad)

Класика молодіжної комедії: двоє друзів готуються до останньої вечірки перед випускним — з мріями про алкоголь, дівчат і славу. Все йде не за планом, але саме це — суть вечірок.

Трейлер: Суперперці

Похмілля у Вегасі (The Hangover)

Чоловіча компанія прокидається після шаленого вечора у Вегасі — наречений зник, тигр у ванні, а спогади відсутні. Доведеться скласти пазл із дикої ночі, щоб усе виправити. Кумедно до сліз.

Трейлер: Похмілля у Вегасі

Вечірка у хаті (House Party)

Культова стрічка про афроамериканську молодь 90-х. Справжній вайб вечірки з танцями, музикою й приколами.

Трейлер: Вечірка у хаті

Сусіди (Neighbors)

Молода пара з дитиною стикається з реальністю: їхні нові сусіди — братство студентів, яке живе вечірками. Розпочинається справжня війна стилів життя — з феєричними витівками й купою смішних моментів.

Трейлер: Сусіди

Дівчата у відриві (Girls Trip)

Чотири подруги їдуть на фестиваль, щоб відпочити як слід — з пригодами, танцями, тостами і відвертими розмовами. Яскрава, відверта і дуже жива комедія.

Трейлер: Дівчата у відриві

Топ українських комедій

У цій частині ти дізнаєшся про найсмішніші та найбільш незабутні українські комедії. Від шалених комічних ситуацій до витонченого гумору — ці фільми точно здатні розсмішити будь-кого.

Скажене весілля

Легка, яскрава й близька по духу українська комедія про сімейні традиції, несподіванки та колорит, який не переплутаєш ні з чим.

Трейлер: Скажене весілля

Найкращі вихідні

Це легка, весела та сучасна українська комедія-антологія, яка вийшла у 2022 році. Її зняв режисер Влад Климчук, а сам фільм складається з чотирьох окремих історій, об’єднаних спільним місцем дії — Києвом — і музичним фестивалем Atlas Weekend.

Трейлер: Найкращі вихідні

Гуцулка Ксеня

Це яскрава музична романтична комедія режисерки Олени Дем’яненко, що переносить глядача у 1939 рік, коли в прикарпатське містечко Ворохта приїжджає молодий емігрант із США, щоб одружитися з українкою й отримати спадок. Там він зустрічає чарівну Ксеню — гуцулку з вогнем у серці, і між ними спалахує кохання, сповнене танців, співів і колориту. Фільм насичений гуцульським фольклором, живою музикою гурту Dakh Daughters та атмосферою довоєнної України з нотками чарівної казки.

Трейлер : Гуцулка Ксеня

Мої думки тихі

Це ніжна, іронічна та глибоко зворушлива трагікомедія режисера Антоніо Лукіча, яка вийшла у 2019 році та стала справжнім проривом в українському кіно.

Трейлер: Мої думки тихі

Збирай друзів, заварюй чай або діставай попкорн — і вмикай одну з цих комедій.

Вечір точно вдасться.

А ще раніше для тих, хто любить події, сповнені напруги, містики та загадковості, ми підготували список серіалів, які викликають подібні відчуття.

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