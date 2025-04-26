Топ комедій на вечір: сміхотерапія на дивані

Фото IMDb Коли за вікном вечоріє, а на душі хочеться тепла й легкості — саме час влаштувати справжній кіно-вечір. І не просто будь-який, а з добіркою комедій, які гарантовано розсмішать, розслаблять і подарують атмосферу затишку. А для українців під час війни комедії стали ще й можливістю на якийсь час відірватися від потоку негативних новин, аби не вигоряти та протистояти постійному стресу. Читай наш топ комедій на вечір, які піднімуть настрій і зроблять його затишним та смішним – у матеріалі.Топ 5 комедій на вечір Ми — Міллери (We’re the Millers) Це вибухова кримінальна комедія про дрібного наркоторговця, який, щоб непомітно переправити контрабанду через мексиканський кордон, збирає фейкову “ідеальну американську сім’ю” з абсолютно невідповідних людей — стриптизерки, бунтарки-підлітка і наївного сусідського хлопця. Усе йде шкереберть, але саме в цьому — фішка фільму: море крінжу, несподіванок і смішних моментів гарантовано! Ідеально, щоб просто посміятись й не думати про серйозне. Трейлер: Ми — Міллери Недоторканні (The Intouchables) Французький гумор, який не лише веселить, а й чіпає до глибини душі. Це більше, ніж комедія — це історія про дружбу, легкість і життя в усіх його фарбах. Трейлер: Недоторканні Подружки нареченої (Bridesmaids) Жіночий гумор на максимумі! Вибухова суміш емоцій, жартів і крінжу — готуйся до сліз сміху. Трейлер: Подружки нареченої Завжди кажи “Так” (Yes Man) Щира й позитивна історія з Джимом Керрі, яка нагадує: іноді варто просто погоджуватись на нове — навіть якщо це шалено й трішки дивно. Трейлер: Завжди кажи “Так” Паддінгтон (Paddington) Добрий ведмедик із Перу потрапляє в Лондон і викликає море кумедних ситуацій. Це сучасна казка, яку обожнюють як діти, так і дорослі. Трейлер: Паддінгтон Сімейні комедії на вечір Гуртом дешевше (Cheaper by the Dozen) Батьки 12 дітей намагаються впоратися з божевіллям повсякденного життя. Смішно, тепло і дуже сімейно! Трейлер: Гуртом дешевше Пастка для батьків (The Parent Trap) Дві дівчинки-близнючки, які випадково знаходять одна одну в таборі, вирішують об’єднати зусилля, щоб повернути своїх батьків разом. Легка, мила і зворушлива комедія. Трейлер: Пастка для батьків Пінгвіни містера Поппера (Mr. Popper’s Penguins) Життя бізнесмена змінюється назавжди, коли йому дістаються… пінгвіни! Кумедні ситуації та сімейні цінності в одному флаконі. Трейлер: Пінгвіни містера Поппера День “Так” (Yes Day) Батьки дають дітям день, коли вони мусять погоджуватись на все. Результат — море веселощів і несподіванок. Ідеально для сімейного перегляду! Трейлер: День “Так” Читати на тему Вейн 2 сезон: коли вийде продовження кримінальної молодіжної комедії в Україні Розповідаємо, що відомо про вихід продовження молодіжного серіалу Вейн. Топ комедій про вечірки Коли “відрив” виходить з-під контролю… Проєкт Х (Project X) Троє школярів вирішують влаштувати найкрутішу вечірку, щоб стати популярними. І їм це “трохи” вдається — будинок летить у тартарари, а вечірка виходить на рівень апокаліпсису. Епічно й дуже весело. Трейлер: Проєкт Х Суперперці (Superbad) Класика молодіжної комедії: двоє друзів готуються до останньої вечірки перед випускним — з мріями про алкоголь, дівчат і славу. Все йде не за планом, але саме це — суть вечірок. Трейлер: Суперперці Похмілля у Вегасі (The Hangover) Чоловіча компанія прокидається після шаленого вечора у Вегасі — наречений зник, тигр у ванні, а спогади відсутні. Доведеться скласти пазл із дикої ночі, щоб усе виправити. Кумедно до сліз. Трейлер: Похмілля у Вегасі Вечірка у хаті (House Party) Культова стрічка про афроамериканську молодь 90-х. Справжній вайб вечірки з танцями, музикою й приколами. Трейлер: Вечірка у хаті Сусіди (Neighbors) Молода пара з дитиною стикається з реальністю: їхні нові сусіди — братство студентів, яке живе вечірками. Розпочинається справжня війна стилів життя — з феєричними витівками й купою смішних моментів. Трейлер: Сусіди Дівчата у відриві (Girls Trip) Чотири подруги їдуть на фестиваль, щоб відпочити як слід — з пригодами, танцями, тостами і відвертими розмовами. Яскрава, відверта і дуже жива комедія. Трейлер: Дівчата у відриві Топ українських комедій У цій частині ти дізнаєшся про найсмішніші та найбільш незабутні українські комедії. Від шалених комічних ситуацій до витонченого гумору — ці фільми точно здатні розсмішити будь-кого. Скажене весілля Легка, яскрава й близька по духу українська комедія про сімейні традиції, несподіванки та колорит, який не переплутаєш ні з чим. Трейлер: Скажене весілля Найкращі вихідні Це легка, весела та сучасна українська комедія-антологія, яка вийшла у 2022 році. Її зняв режисер Влад Климчук, а сам фільм складається з чотирьох окремих історій, об’єднаних спільним місцем дії — Києвом — і музичним фестивалем Atlas Weekend. Трейлер: Найкращі вихідні Гуцулка Ксеня Це яскрава музична романтична комедія режисерки Олени Дем’яненко, що переносить глядача у 1939 рік, коли в прикарпатське містечко Ворохта приїжджає молодий емігрант із США, щоб одружитися з українкою й отримати спадок. Там він зустрічає чарівну Ксеню — гуцулку з вогнем у серці, і між ними спалахує кохання, сповнене танців, співів і колориту. Фільм насичений гуцульським фольклором, живою музикою гурту Dakh Daughters та атмосферою довоєнної України з нотками чарівної казки. Трейлер : Гуцулка Ксеня Мої думки тихі Це ніжна, іронічна та глибоко зворушлива трагікомедія режисера Антоніо Лукіча, яка вийшла у 2019 році та стала справжнім проривом в українському кіно. Трейлер: Мої думки тихі Збирай друзів, заварюй чай або діставай попкорн — і вмикай одну з цих комедій.Вечір точно вдасться. А ще раніше для тих, хто любить події, сповнені напруги, містики та загадковості, ми підготували список серіалів, які викликають подібні відчуття. 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