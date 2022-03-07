В Україні з’явився національний роумінг — пояснюємо що це та як увімкнути

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Березня 2022, 17:33
Що таке національний роумінг
Фото: Pexels

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