В Україні з’явився національний роумінг — пояснюємо що це та як увімкнути

В деяких гарячих точках нашої країни інколи зникає мобільний зв’язок. А бути на зв’язку з рідними зараз необхідно, як ніколи раніше.
Тож Держспецзв’язок повідомляє нас про створення національного роумінгу.
Це означає, якщо мережа твого оператора недоступна, ти можеш переключитися на мережу інших операторів
Це означає, якщо мережа твого оператора недоступна, ти можеш переключитися на мережу інших операторів
Тестовий роумінг вже запускають оператори Vodafone, Київстар та lifecell спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерством цифрової трансформації, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.
Підключити національний роумінг можна за кілька хвилин на твоєму смартфоні.
Варто пам’ятати, що раз на день треба намагатися підключитися до свого оператора.
Варто пам’ятати, що раз на день треба намагатися підключитися до свого оператора.
Це можна зробити вручну або увімкнути “автовибір мережі”.
Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану твого оператора.
За допомогою мобільного зв’язку ми можемо знайти та попросити про допомогу. Раніше ми зібрали для тебе корисні посилання, які допоможуть під час війни.