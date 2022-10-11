В Україні працює національний роумінг — пояснюємо, як увімкнути та для чого потрібен

У деяких гарячих точках нашої країни інколи зникає мобільний зв’язок. А бути на зв’язку з рідними зараз необхідно, як ніколи раніше.

Тож Держспецзв’язок повідомляє нас про створення національного роумінгу.

Це означає, якщо мережа твого оператора недоступна, ти можеш переключитися на мережу інших операторів.

Тестовий роумінг вже запускають оператори Vodafone, Київстар та lifecell спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерством цифрової трансформації, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

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Від 13 березня національний роумінг можна використовувати не лише для голосового зв’язку та СМС-повідомлень, а й для доступу до мобільного інтернету.

Як підключити національний роумінг

Підключити національний роумінг можна за кілька хвилин на твоєму смартфоні.

Відключити автовибір мережі (на Android: налаштування — мобільна мережа або підключення — оператор. На iOS: параметри — мобільні дані — вибір мережі); Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL; Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу; Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Варто пам’ятати, що раз на день треба намагатися підключитися до свого оператора.

Це можна зробити вручну або увімкнути “автовибір мережі”.

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану твого оператора.

Голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра і надання послуг поштового зв’язку Олександр Животинський повідомляє, що цією функцією скористалося більше мільйона українців.

Роумінг закордоном

Що до роумінгу закордоном Олександр Животинський каже, що робота йде у двох напрямках. Самі оператори роблять значні кроки для зниження витрат наших “роумерів” та країни-сусіди роблять те саме для наших користувачів.

За допомогою мобільного зв’язку ми можемо знайти та попросити про допомогу. Раніше ми зібрали для тебе корисні посилання, які допоможуть під час війни.