Як отримати інтернет від Ілона Маска? Розповідаємо, як підключити Starlink

Усі вже знаємо, що відомий винахідник Ілон Маск допоміг Україні. Ми отримали доступ до Starlink та кілька партій установок для нього, щоб мати змогу користуватися швидким інтернетом.

Ми детальніше розповімо, що таке Starlink та як до нього підключитись.

Що таке Starlink

Проект Starlink — це глобальна супутникова система, призначена для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі.

Система працює через супутники зв’язку, розташовані на низькій навколоземній орбіті (близько 500 км над поверхнею). Кожен важить приблизно 250 кг і працює від сонячної батареї.

Starlink не залежить від традиційної інтернет-інфраструктури, тому його не можна легко відключити. Завдяки цьому він більш стійкий до цензури та кібератак.

Супутниковий інтернет від Starlink коштує $100 на місяць, а швидкість завантаження становить близько 100 Мбіт/с. Окремо доведеться доплатити $500 за термінал.

Наскільки широко доступною буде послуга в Україні та чи буде вона безкоштовною, поки що невідомо.

Як підключитися до інтернету Starlink

У кожному комплекті є інструкція, а також антена (тарілка), термінал та 30-метровий кабель.

Фото: wandering-coder/Reddit

Насамперед треба поставити антену на вулиці, щоб вона зловила сигнал від супутників. Чим чистіше небо, тим більш стійким буде з’єднання і швидким інтернет.

Далі закріпити антену на штативі (він буде в комплекті). Усю конструкцію краще зібрати на землі, а потім розмістити у зручному місці.

Фото: wandering-coder/Reddit

Коли антена міцно закріплена в потрібному місці, треба під’єднати до неї кабель, а потім вставити шнур живлення в розетку.

Фото: wandering-coder/Reddit

Потім встановити програму Starlink на мобільний через Google Play чи AppStore.

Після запуску програми починаємо налаштування. Вводимо ім’я домашньої мережі та встановлюємо пароль.

Щоб встановити стабільне з’єднання із супутниками Starlink, знадобиться кілька хвилин.

Максимальна доступна швидкість завантаження 191 Мбіт/с.

Ось ми можемо бачити відео, як український військовий уже підключається до Starlink.

Не тільки відомий винахідник підтримав Україну. Раніше ми розповідали, як різні актори підтримали нашу державу.