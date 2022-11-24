Щоб Wi-Fi працював як годинник: як підключити роутер до повербанка

Через щоденні відключення електроенергії багатьом людям нелегко: потрібно постійно думати, де знайти зв’язок та світло, щоб працювати, і де зарядити свої пристрої.
Для того щоб завжди бути на зв’язку, можна приєднати роутер до повербанка.
Швидкі та дієві способи, як заживити роутер від повербанка — читай у матеріалі.
Перш ніж підключати роутер до повербанка, дізнайся у провайдера певну інформації.
Для цього подзвони на гарячу лінію свого провайдера і запитай, чи підключені кабелі до будь-якої безперебійної мережі.
Для цього подзвони на гарячу лінію свого провайдера і запитай, чи підключені кабелі до будь-якої безперебійної мережі.
Наприклад, до акумуляторів або ліній, які не вимикаються тоді, коли вимикають світло.
Після цього з’ясуй, скільки саме вольт потрібно для роботи роутера.
Після цього з’ясуй, скільки саме вольт потрібно для роботи роутера.
Це написано на самому пристрої. Багато Wi-Fi роутерів працюють від 9 або 12 Вт.
Цей USB-кабель із тригером повинен мати розмір 5,5 мм.
Для того щоб отримати інтернет, потрібно мати:
Раніше ми розповідали, як зекономити на опаленні взимку.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!