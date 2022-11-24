Щоб Wi-Fi працював як годинник: як підключити роутер до повербанка

Через щоденні відключення електроенергії багатьом людям нелегко: потрібно постійно думати, де знайти зв’язок та світло, щоб працювати, і де зарядити свої пристрої.

Для того щоб завжди бути на зв’язку, можна приєднати роутер до повербанка.

Швидкі та дієві способи, як заживити роутер від повербанка — читай у матеріалі.

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Як підключити роутер: підготовка

Перш ніж підключати роутер до повербанка, дізнайся у провайдера певну інформації.

Для цього подзвони на гарячу лінію свого провайдера і запитай, чи підключені кабелі до будь-якої безперебійної мережі.

Наприклад, до акумуляторів або ліній, які не вимикаються тоді, коли вимикають світло.

Після цього з’ясуй, скільки саме вольт потрібно для роботи роутера.

Це написано на самому пристрої. Багато Wi-Fi роутерів працюють від 9 або 12 Вт.

Як зробити так, щоб роутер працював без світла, і що для цього потрібно

Насамперед візьми спеціальний кабель. У нього мають бути тригери для того, щоб вимірювати напругу зарядного пристрою до 12 Вт. Він допоможе повербанку працювати з роутером;

повербанк;

ноутбук.

Цей USB-кабель із тригером повинен мати розмір 5,5 мм.

Як підключити роутер до повербанка: покрокова інструкція

Кабель із тригером встав у роутер, а інший його кінець — у повербанк. За кілька секунд усе має працювати. Перевір Wi-Fi.

Як підключити роутер до повербанка: ще один спосіб

Для того щоб отримати інтернет, потрібно мати:

оптичний термінал;

два USB-проводи DC;

два повербанки.

Інструкція:

Перший повербанк слід підключити до оптичного термінала.

Інший приєднай до Wi-Fi роутера.

Підключати повербанки до пристроїв потрібно за допомогою USB-проводів DC розміром 5,5 х 2,1 мм.

У такий спосіб Wi-Fi працюватиме до п’яти годин.

Важливо знати, що час роботи залежить від того, наскільки потужні ти використовуєш повербанки.

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