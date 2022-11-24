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Щоб Wi-Fi працював як годинник: як підключити роутер до повербанка

Анна Голішевська, редакторка сайту 24 Листопада 2022, 18:00
Роутер
Фото: Unsplash

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