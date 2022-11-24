Чтобы Wi-Fi работал как часы: как запитать роутер от павербанка

Из-за ежедневных отключений электроэнергии многим людям приходится нелегко: нужно постоянно думать над тем, где найти связь и свет, чтобы работать, есть и зарядить свои устройства.
Для того чтобы всегда быть на связи, можно подсоединить роутер к павербанку.
Быстрые и действенные способы, как запитать роутер от павербанка — читай в материале.
Перед тем, как подключать роутер к павербанку, узнай у провайдера некоторую информацию.
Для этого позвони на горячую линию своего провайдера и спроси, подключены ли кабели к любой бесперебойной сети.
Для этого позвони на горячую линию своего провайдера и спроси, подключены ли кабели к любой бесперебойной сети.
Например, к аккумуляторам или линиям, которые не выключаются тогда, когда выключают свет.
После этого выясни, сколько именно вольт нужно для работы роутера.
После этого выясни, сколько именно вольт нужно для работы роутера.
Это написано на самом устройстве. Многие Wi-Fi роутеры работают от 9 или 12 Вт.
Этот USB-провод с триггером должен иметь размер 5,5 мм.
Для того чтобы получить интернет, нужно взять:
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