Чтобы Wi-Fi работал как часы: как запитать роутер от павербанка

Из-за ежедневных отключений электроэнергии многим людям приходится нелегко: нужно постоянно думать над тем, где найти связь и свет, чтобы работать, есть и зарядить свои устройства.

Для того чтобы всегда быть на связи, можно подсоединить роутер к павербанку.

Быстрые и действенные способы, как запитать роутер от павербанка — читай в материале.

Сейчас также смотрят

Как запитать роутер: подготовка

Перед тем, как подключать роутер к павербанку, узнай у провайдера некоторую информацию.

Для этого позвони на горячую линию своего провайдера и спроси, подключены ли кабели к любой бесперебойной сети.

Например, к аккумуляторам или линиям, которые не выключаются тогда, когда выключают свет.

После этого выясни, сколько именно вольт нужно для работы роутера.

Это написано на самом устройстве. Многие Wi-Fi роутеры работают от 9 или 12 Вт.

Как запитать роутер без света и что для этого нужно

В первую очередь возьми специальный кабель. У него должны быть триггеры для того, чтобы измерять напряжение зарядного устройства до 12 Вт. Он поможет павербанку работать с роутером.

Павербанк.

Ноутбук.

Этот USB-провод с триггером должен иметь размер 5,5 мм.

Как подключить роутер к павербанку: пошаговая инструкция

Кабель с триггером вставь в роутер, а другой его конец — в павербанк. Через несколько секунд все должно работать. Проверь Wi-Fi.

Как запитать роутер от повербанка: еще один способ

Для того чтобы получить интернет, нужно взять:

оптический терминал;

два USB-провода DC;

два павербанка.

Инструкция:

Первый павербанк нужно подключить к оптическому терминалу. Другой присоедини к Wi-Fi роутеру. Подключать павербанки к устройствам нужно с помощью USB-проводов DC размером 5,5 х 2,1 мм. Таким образом Wi-Fi будет работать до пяти часов. Важно знать, что время работы зависит от того, насколько мощные павербанки ты используешь.

Ранее мы рассказывали, как сэкономить на отоплении зимой.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!