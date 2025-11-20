Налоги на генераторы: действуют ли они в Украине сейчас — объясняет адвокат

Гул генераторов на улицах украинских городов уже никого не удивляет — это залог того, что кофейни работают, в аптеках есть лекарства, а в домах — свет. Чтобы облегчить прохождение тяжелых зим, государство отменило пошлины и НДС на ввоз этого оборудования.

Но там, где есть льготы, всегда возникают и опасения: надолго ли это и нет ли здесь подводных камней?

В соцсетях и разговорах все чаще звучат вопросы: не заставят ли владельцев доплачивать налог на генераторы? Не придумают ли штрафы за шум или экологический налог на генератор? И что будет с ценами на энергооборудование через год?

Вікна решили отбросить слухи и спросить о реальном положении вещей у адвоката. Все точки над “і” расставил член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины по налоговому и таможенному праву Андрей Тимонов.

Налог на генераторы в Украине: действующие льготы

Сейчас в стране действуют льготные условия для ввоза энергетического оборудования. Адвокат объясняет, какой статус имеет налог на генераторы сегодня и как долго продлится льготный период.

До 1 января 2026 года освобождаются от налогообложения НДС и ввозной пошлиной товары энергетической инфраструктуры, ввозимые на таможенную территорию Украины (в том числе перемещаемые (пересылаемые) на таможенную территорию Украины, — отмечает Андрей Тимонов.

В то же время правозащитник обращает внимание на важный нюанс: льгота действует именно в момент пересечения границы. Если же генератор перепродается уже внутри страны (например, в магазине), то цена может включать налоги.

— Сейчас льгота по НДС действует только на операции ввоза. То есть ввоз — да, по льготной ставке (нулевая или освобождение), но дальше, при продаже генераторов внутри Украины, такие генераторы облагаются НДС по общим правилам (20%) при реализации, — рассказал адвокат.

В то же время, по словам эксперта, сейчас уже существуют законодательные инициативы относительно продления льготного режима, однако пока они находятся на этапе рассмотрения в профильных комитетах.

Могут ли взыскать налог на генераторы задним числом

Одно из самых больших опасений граждан: если человек купил генератор без налога раньше, могут ли с него требовать деньги позже?

Андрей Тимонов уверяет, что государство не имеет права вводить для граждан новые налоги или обязательные платежи задним числом за генераторы, которые уже были приобретены. По его словам, такие действия прямо запрещены украинским законодательством.

— Во-первых, ст. 4 Налогового кодекса Украины устанавливает принцип стабильности, согласно которому налоги и сборы не могут быть изменены так, чтобы они имели обратное действие во времени. То есть ни один новый платеж не может касаться операции покупки, которая уже состоялась, — объясняет адвокат.

Юрист также ссылается на Конституцию:

Во-вторых, ст. 58 Конституции Украины говорит прямо, что закон не имеет обратного действия, кроме случаев, когда смягчает или отменяет ответственность. Если гражданин купил генератор в период действия льготы (например, без НДС или пошлины), государство не имеет права требовать от него каких-либо дополнительных платежей за эту покупку.

Это правило касается и бизнеса. Предприниматели, которые импортировали оборудование под льготы, защищены законом.

— Бизнесы, которые ввезли генераторы во время действия льгот (без пошлины и/или НДС), не могут быть обязаны доплачивать эти налоги задним числом, даже если законодательство изменится. Налоговые и таможенные льготы применяются на момент ввоза, и государство не имеет права требовать уплаты пошлины или НДС постфактум за уже оформленные грузы, — подчеркивает Тимонов.

Экологический налог на генератор и местные сборы

Еще один вопрос, который часто обсуждают — шум и выбросы. Могут ли местные советы ввести собственные сборы за дискомфорт, и касается ли экологический налог на генератор обычных украинцев?

Что касается местной власти, адвокат объясняет: они не имеют полномочий придумывать новые налоги.

— Исчерпывающий перечень местных налогов и сборов установлен Налоговым кодексом. В частности, к ним относятся: налог на имущество, единый налог, сбор за места для парковки транспортных средств, туристический сбор. Кроме того, есть прямой запрет на установление других местных налогов и сборов, кроме тех, что определены Налоговым кодексом, — рассказал специалист.

Касательно экологии: в Украине действительно есть налог на выбросы, но он рассчитан на промышленность, а не на бытовых потребителей с переносными генераторами.

Да, государство может ввести такой налог в будущем, но сегодня никакого специального налога или экологического сбора, который применялся бы именно к генераторам или к их использованию, не существует, — отметил адвокат.

Украинское законодательство предусматривает экологический налог, однако он касается преимущественно предприятий, имеющих стационарные или передвижные промышленные источники выбросов.

Бытовые и мобильные генераторы в перечень объектов налогообложения сейчас не входят.

Итак, обычным гражданам волноваться об экологических инспекциях не стоит.

То есть для физических лиц риска возможности налогообложения за пользование генераторами нет, а для предприятий теоретически может быть введено. Но учитывая то, что сейчас бизнес нуждается в поддержке, маловероятно введение таких налогов или сборов.

Как будет действовать налог на генераторы в Украине, если его введут

Напоследок юрист объяснил разницу между прошлым и будущим. Взыскивать деньги за старые покупки нельзя, но если парламент примет новый закон, он будет обязательным к исполнению со дня вступления в силу.

— Нет, гражданин не может отказаться от уплаты нового налога или сбора только потому, что он был введен после приобретения генератора. Налоги уплачиваются не с момента покупки имущества, а с момента, когда они установлены законом. Если государство введет новый общий налог, он будет обязательным для всех, — рассказал правозащитник.

По словам адвоката Андрея Тимонова, в случае введения нового экологического сбора он будет действовать для всех владельцев соответствующей техники независимо от даты ее приобретения.

То есть, если гражданин купил генератор в 2024 году, а в 2026 году государство вводит новый экологический сбор, он будет обязан платить его с момента введения, — пояснил он.

В то же время адвокат подчеркивает, что требовать оплату за прошлые периоды — фактически задним числом — государство не может.

Если попытаются взыскать платеж за период до 2026 года, это можно обжаловать, так как обратное действие законов не допускается, — подытожил Тимонов.

