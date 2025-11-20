Податки на генератори: чи діють вони в Україні зараз — пояснює адвокат

Гудіння генераторів на вулицях українських міст вже нікого не дивує — це запорука того, що кав’ярні працюють, в аптеках є ліки, а в домівках — світло. Щоб полегшити проходження важких зим, держава скасувала мита та ПДВ на ввезення цього обладнання.

Але там, де є пільги, завжди виникають і побоювання: чи це надовго і чи немає тут підводних каменів?

У соцмережах та розмовах дедалі частіше лунають питання: чи не змусять власників доплачувати податок на генератори? Чи не вигадають штрафи за шум або екологічний податок на генератор? І що буде з цінами на енергообладнання через рік?

Вікна вирішили відкинути чутки й запитати про реальний стан речей в адвоката. Усі крапки над “і” розставив член ради комітету Асоціації правників України з податкового та митного права Андрій Тімонов.

Податок на генератори в Україні: чинні пільги та прогноз до 2026 року

Наразі у країні діють пільгові умови для ввезення енергетичного обладнання. Адвокат пояснює, який статус має податок на генератори сьогодні і як довго триватиме пільговий період.

До 1 січня 2026 року звільняються від оподаткування ПДВ та ввізним митом товари енергетичної інфраструктури, що ввозяться на митну територію України (зокрема переміщуються (пересилаються) на митну територію України, — зазначає Андрій Тімонов.

Водночас правозахисник звертає увагу на важливий нюанс: пільга діє саме на момент перетину кордону. Якщо ж генератор перепродається вже всередині країни (наприклад, у магазині), то ціна може включати податки.

— Наразі пільга з ПДВ діє лише на операції ввезення. Тобто ввезення — так, за пільговою ставкою (нульова або звільнення), але далі, за умови продажу генераторів всередині України, такі генератори оподатковуються ПДВ за загальними правилами (20 %) при реалізації, — розповів адвокат.

Водночас, за словами експерта, наразі вже існують законодавчі ініціативи стосовно продовження пільгового режиму, проте поки що вони перебувають на етапі розгляду у профільних комітетах.

Чи можуть стягнути податок на генератори заднім числом

Одне з найбільших побоювань громадян: якщо людина купила генератор без податку раніше, чи можуть з неї вимагати гроші згодом?

Андрій Тімонов запевняє, що держава не має права запроваджувати для громадян нові податки чи обов’язкові платежі за генератори, які вже були придбані, заднім числом. За його словами, такі дії прямо заборонені українським законодавством.

— По-перше, ст. 4 Податкового кодексу України встановлює принцип стабільності, відповідно до якого податки й збори не можуть бути змінені так, щоб вони мали зворотну дію в часі. Тобто жоден новий платіж не може стосуватися операції купівлі, яка вже відбулася, — пояснює адвокат.

Юрист також посилається на Конституцію:

По-друге, ст. 58 Конституції України говорить прямо, що закон не має зворотної дії, окрім випадків, коли пом’якшує або скасовує відповідальність. Якщо громадянин купив генератор у період дії пільги (наприклад, без ПДВ чи мита), держава не має права вимагати від нього будь-яких додаткових платежів за цю покупку.

Це правило стосується і бізнесу. Підприємці, які імпортували обладнання під пільги, захищені законом.

— Бізнеси, які ввезли генератори під час дії пільг (без мита та/або ПДВ), не можуть бути зобов’язані доплачувати ці податки заднім числом, навіть якщо законодавство зміниться. Податкові та митні пільги застосовуються на момент ввезення, і держава не має права вимагати сплати мита чи ПДВ постфактум за вже оформлені вантажі, — підкреслює Тімонов.

Екологічний податок на генератор та місцеві збори

Ще одне питання, яке часто обговорюють — шум та викиди. Чи можуть місцеві ради запровадити власні збори за дискомфорт, і чи стосується екологічний податок на генератор звичайних українців?

Щодо місцевої влади, адвокат пояснює: вони не мають повноважень вигадувати нові податки.

— Вичерпний перелік місцевих податків і зборів встановлений Податковим кодексом. Зокрема, до них належать: податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. Крім того, є пряма заборона встановлення інших місцевих податків і зборів, крім тих, що визначені Податковим кодексом, — розповів фахівець.

Стосовно екології: в Україні дійсно є податок на викиди, але він розрахований на промисловість, а не на побутових споживачів з переносними генераторами.

Так, держава може запровадити такий податок у майбутньому, але сьогодні жодного спеціального податку чи екологічного збору, який би застосовувався саме до генераторів або до їх використання, не існує, — зазначив адвокат.

Українське законодавство передбачає екологічний податок, однак він стосується переважно підприємств, що мають стаціонарні чи пересувні промислові джерела викидів. Побутові та мобільні генератори до переліку об’єктів оподаткування нині не належать.

Отже, звичайним громадянам хвилюватися про екологічні інспекції не варто.

Тобто, для фізичних осіб ризику можливості оподаткування за користування генераторами немає, а для підприємств теоретично може бути запроваджено. Але з огляду на те, що зараз бізнес потребує підтримки, то малоймовірне запровадження таких податків чи зборів.

Як діятиме податок на генератори в Україні, якщо його запровадять

Наостанок юрист пояснив різницю між минулим і майбутнім. Стягувати гроші за старі покупки не можна, але якщо парламент ухвалить новий закон, він буде обов’язковим для виконання з дня набуття чинності.

— Ні, громадянин не може відмовитися від сплати нового податку або збору лише тому, що він був запроваджений після придбання генератора. Податки сплачуються не з моменту купівлі майна, а з моменту, коли вони встановлені законом. Якщо держава запровадить новий загальний податок, він буде обов’язковим для всіх, — розповів правозахисник.

За словами адвоката Андрія Тімонова, у разі запровадження нового екологічного збору він діятиме для всіх власників відповідної техніки незалежно від дати її придбання.

Тобто, якщо громадянин купив генератор у 2024 році, а у 2026 році держава вводить новий екологічний збір, він буде зобов’язаний сплачувати його з моменту запровадження, — пояснив він.

Водночас юрист наголошує, що вимагати оплату за минулі періоди — фактично заднім числом — держава не може.

Якщо спробують стягнути платіж за період до 2026 року, це можна оскаржити, бо зворотна дія законів не допускається, — підсумував Тімонов.

За генератором потрібен догляд. Раніше ми розповідали, яку моторну оливу можна заливати у бензиновий генератор.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!