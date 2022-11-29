Как заказать и установить в Украине интернет от Starlink: читай пошаговую инструкцию

Проблемы с электричеством, отсутствие связи и интернета значительно усложнили жизнь украинцев. Поэтому каждый ищет возможность устранить все эти проблемы. Одним из распространенных вариантов является установка Starlink. Сколько стоит и как заказать Starlink в Украине, мы рассказываем дальше.

Сколько стоит Starlink?

Если ты планируешь покупать и завозить Starlink в Украину, то придется за все перевозки и терминалы платить самостоятельно по тем ценам, которые указаны на сайте производителя.

Стандартный пакет спутникового интернета от Starlink стоит $110 в месяц. Также нужно приобрести оборудование стоимостью $599.

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Но в конце лета Украина получила льготный пакет по установке Starlink. За ним абонентская плата составляет $60 и $385 нужно заплатить за оборудование — она будет действовать до 29 декабря 2022 года.

После 29 декабря плата повысится до $75, а за оборудование придется отдать $700.

Что входит в пакет:

терминал (антенна);

Wi-Fi роутер;

кабель длиной 30 м.

Скорость интернета от Starlink будет достигать от 50 до 150 Мбит/с, с минимальной задержкой сигнала в 20-40 миллисекунд.

Как заказать Starlink в Украину: пошаговая инструкция

Чтобы купить Starlink и доставить в Украину, необходимо выполнить следующие шаги.

Шаг 1 Зайти на официальный сайт Starlink. Шаг 2 В определенном поле указать адрес, по которому ты хочешь установить Starlink: страна, город, улица, почтовый индекс. Система самостоятельно определит, возможно ли это. Шаг 3 Заполни форму, заплати депозит $60. Шаг 4 Ожидай письмо от производителя Starlink, где будет указано, возможна ли доставка оборудования. Шаг 5 Оплати цену оборудования и жди своего получения. Обычно доставка занимает две или три недели.

Стоимость доставки не входит в пакет Starlink, поэтому придется потратить средства и на нее. Инструкция по установке оборудования будет вложена в посылку. Терминал уже будет привязан к твоему аккаунту, поэтому дополнительно программировать его не нужно.

Но не единым Starlink’ом! Читай в нашем материале, как сделать так, чтобы роутер работал, даже когда выключили электричество: об этом мы писали в другом материале.

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