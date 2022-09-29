Первый паспорт в жизни: как получить ID-карту в 14 лет

Уже несколько лет украинские подростки могут не ждать 16-летия, а получить свой первый паспорт и идентификационный код в 14 лет.

Какие документы нужны для оформления ID-карты в 14 лет и что она дает подростку — читай в нашем материале.

Как получить паспорт в 14 лет в Украине 2022

В Украине работает комплексная услуга для подростков ID-14, предусматривающая одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.

Услуга ID-14 для подростков предоставляется в течение месяца после наступления 14 лет.

Для этого необходимо подготовить пакет документов.

ID-паспорт: как получить в 14 лет

Для того чтобы получить ID-карту с номером налогоплательщика, сначала необходимо посетить Центр обслуживания налогоплательщиков и подать заявление на назначение номера налогоплательщика.

После получения — обратиться в отдел ДМС для оформления паспорта.

Зачем нужен ID-паспорт в 14 лет

ID-карта с номером налогоплательщика имеет такую ​​же юридическую силу, как документ, официально подтверждающий этот номер.

Это позволяет ликвидировать использование справки с номером налогоплательщика, которая сегодня является самой популярной среди украинцев — более 40 миллионов таких справок оформлено.

Какие документы необходимы для оформления ID-паспорта в 14 лет

Для того чтобы получить паспорт в Украине в 14 лет, нужно собрать следующий список документов (оригиналы):

свидетельство о рождении;

налоговый номер (РНОКПП);

выписка из реестра территориального общества (о регистрации места жительства);

предварительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при наличии);

оригиналы документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющие личности обоих родителей (паспорт гражданина Украины).

Как получить паспорт в 14 лет в Украине в 2022 году: инструкция

Подготовь все необходимые документы для подачи паспорта в возрасте 14 лет.

Подай их в ЦНАП или ДМС.

Забери ID-паспорт по месту подачи заявления.

Проверять статус оформления паспорта можно на сайте ДТС.

Сколько стоит изготовление ID-паспорта

Если ты делаешь паспорт не в первый раз, то изготовление ID-карты стоит 372 грн (до 20 рабочих дней).

Если это срочно, документ готовят до десяти рабочих дней, и стоит это 498 грн.

При оформлении нового паспорта гражданина Украины в связи с потерей или порчей предыдущего дополнительно будет взиматься госпошлина в размере 34 грн.

При достижении 14-летнего возраста первое изготовление паспорта в форме ID-карты бесплатное.

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