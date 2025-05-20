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Коли будуть результати НМТ-2025: де їх шукати вступникам

Богдана Макалюк, журналістка сайту 20 Травня 2025, 15:00
Коли будуть результати НМТ-2025
Фото Unsplash
Коли будуть результати НМТ-2025: де їх шукати вступникам
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