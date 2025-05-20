Коли будуть результати НМТ-2025: де їх шукати вступникам

Зараз вступників цікавить, коли будуть результати НМТ, адже їм хочеться якомога швидше оцінити свої шанси щодо вступу у вищі навчальні заклади. До цих іспитів готуються заздалегідь. Раніше це були окремі екзамени з кожного предмета (ЗНО), зараз в одному іспиті є блоки різних предметів.

Читай, коли будуть відомі результати НМТ-2025 та де їх можна переглянути.

Коли будуть результати НМТ-2025

За інформацією, оприлюдненою на сайті УЦОЯО, результати НМТ-2025 за шкалою 100–200 балів з основної сесії будуть доступні в особистих кабінетах учасників до 4 липня. Учасники додаткових сесій зможуть ознайомитися зі своїми балами до 30 липня.

Після завершення основних та додаткових сесій НМТ-2025, результати тестування буде оприлюднено в особистих кабінетах учасників на відповідній вкладці. Кожен вступник зможе самостійно сформувати Інформаційну картку зі своїми балами. Зі свого боку, Український центр оцінювання якості освіти передасть отримані результати до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Після цього вони автоматично відобразяться в електронних кабінетах вступників.

Для вступу у 2025 році на бакалаврські програми (або магістерські — у разі медичних спеціальностей) прийматимуть результати національного мультипредметного тесту (НМТ), складеного у будь-якому з років: 2022, 2023, 2024 чи 2025. Формула обчислення конкурсного бала, яка включатиме вагові коефіцієнти, буде визначена в офіційному Порядку прийому, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

Варто також пам’ятати, що кількість і структура тестів НМТ залишається незмінною у порівнянні з 2024 роком. Учасники тестування складатимуть НМТ із чотирьох предметів: три обов’язкових і один на вибір.

Обов’язкові предмети:

історія України;

українська мова;

математика.

Якщо ти хочеш скласти НМТ, але перебуваєш не в Україні, то раніше ми розповідали, як скласти НМТ за кордоном.

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