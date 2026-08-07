Як підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника: покрокова інструкція

До 6 серпня 2026 вступники на бакалаврат і медичну магістратуру мали отримати рекомендації до зарахування. Якщо в електронному кабінеті з’явився статус “Рекомендовано до зарахування”, це ще не означає завершення вступної кампанії — повідомляє Еducation.ua.

Щоб стати студентом, потрібно до 18:00 11 серпня підтвердити вибір місця навчання та виконати всі вимоги закладу освіти, зокрема укласти договір про навчання. Зробити це можна як особисто у виші, так і дистанційно через електронний кабінет вступника.

Після цього залишається лише дочекатися наказу про зарахування. Для заяв із пріоритетністю списки зарахованих мають оприлюднити до 13 серпня.

Як правильно підтвердити місце навчання ? Державне підприємство Інфоресурс та Міністерство освіти та науки України підготували відеороз’яснення на цю тему.

Як підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника: спосіб через КЕП

Підтвердити вибір можна лише в заявах, що мають статус Рекомендовано (бюджет або контракт). В інших заявах це зробити неможливо.

Підтвердити вибір місця навчання можна за допомогою КЕП та Дія.Підпис, або завантаживши скан-копію власноруч написаної заяви (тільки для абітурієнтів, що перебувають в окупації чи за кордоном і не можуть отримати КЕП).

Щоб підтвердити місце навчання через КЕП потрібно:

у розділі Подані заяви на вступ виділити позначкою потрібну заяву зі статусом Рекомендовано та натиснути Підтвердити вибір місця здобуття освіти ;

у вікні-підтвердженні, що відкрилося, заповнити відмітку Попередження про обов’язковість подання військовозобов’язаними громадянами України військово-облікового документа . Відмітка є обов’язковою для встановлення усім вступникам незалежно від статі;

вибрати пункт Накласти кваліфікований електронний підпис та натиснути кнопку Накласти КЕП ;

у вікні, що відкрилося, потрібно вибрати зі списку потрібний центр сертифікації, який видав ключ. Потім треба перетягнути або натиснути на поле для завантаження файлу та ввести пароль особистого ключа підпису, після чого натиснути кнопку Підписати ;

якщо КЕП успішно підтягнувся, у нижній частині екрана відобразиться повідомлення КЕП накладено .

Після накладання КЕП МОН рекомендує оновити сторінку, скориставшись відповідною кнопкою на екрані або комбінацією клавіш Ctrl+F5 та переконатись, що заява успішно підписана.

У заяві навпроти статусу Рекомендовано до зарахування відобразиться дата та час підписання заяви.

Як підтвердити вибір місця навчання за допомогою Дія.Підпис

щоб скористатися Дія.Підпис до картки фізичної особи в ЄДЕБО має обов’язково бути внесений ідентифікаційний код;

для підтвердження вибору місця навчання у розділі Подані заяви на вступ необхідно виділити позначкою потрібну заяву та натиснути в меню Активні дії — Підтвердити вибір місця здобуття освіти ;

у вікні підтвердження вибору місця навчання, що відкрилося, треба заповнити відмітку Попередження про обов’язковість подання військово зобов’язаними громадянами України військово-облікового документа ;

обрати пункт Накласти кваліфікований електронний підпис та натисніть кнопку Накласти КЕП . Потім у вікні, що відкрилося, вибрати Дія.Підпис та зчитати особистий ключ;

зчитати QR-код, що з’явиться на екрані. У наступному вікні, що відкрилося, натиснути кнопку Далі . Потім потрібно зчитати QR-код сканером у застосунку Дія та дотримуватися інструкцій на екрані;

після підтвердження даних заяву буде підписано та на екрані з’явиться повідомлення КЕП накладено .

Підтвердження через скан-копію заяви

Якщо вступник з об’єктивних обставин, передбачених листом МОН, не має КЕП, можна підтвердити вибір місця навчання, обравши дію Завантажити скан-копію власноруч підписаної заяви. Для цього потрібно:

до моменту вибору функції Підтвердити вибір місця здобуття освіти сформувати заяву, виділити запис та в меню Активні дії обрати дію Друк електронної заяви ;

заповнити додаткові дані заяви та натиснути Так ;

автоматично сформовану заяву треба роздрукувати та підписати власноруч. Якщо немає можливості роздрукувати, потрібно написати заяву за зразком власноруч та підписати її;

повторно виділити заяву та в меню Активні дії натиснути Підтвердити вибір місця здобуття освіти ;

обрати пункт Завантажити скан-копію власноруч підписаної заяви та завантажити файл у форматі JPEG або PDF не більше 2 мегабайт.

Переглянути завантажену заяву можна, натиснувши на посилання Дата підтвердження вами вибору місця здобуття освіти.

Як скасувати підтвердження вибору місця навчання

потрібно обрати функцію Скасувати підтвердження вибору місця здобуття освіти (анулювати КЕП/видалити файл) . Зазначимо, що скасування можливе до моменту підтвердження закладом освіти виконання вимог до зарахування;

у формі необхідно уважно ознайомитися з текстом, адже повторно накласти КЕП можна буде у терміни, передбачені для виконання вимог до зарахування;

уважно ознайомившись з текстом у вікні Підтвердження дії потрібно натиснути кнопку Підтвердити або скасувати обрану дію;

після ануляції КЕП у нижній частині екрана відобразиться повідомлення КЕП анульовано .

Ми також розповідали, що в Україні подовжили строки подання заяв до аспірантури 2026 – читай про це у нашому іншому матеріалі.

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