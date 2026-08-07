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Як підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника: покрокова інструкція

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 07 Серпня 2026, 13:00 5 хв.
як підтвердити місце навчання
Фото Unsplash

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