Для тебе Новини

Уперше за 30 років: ім’я українця буде на почесній дошці Академії оборони Британії

Марина Слизовська 27 Липня 2026, 15:30 2 хв.
Офіцер Сергій Магльованний

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