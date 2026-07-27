Уперше за 30 років: ім’я українця буде на почесній дошці Академії оборони Британії

Ім’я українського представника — підполковника Збройних Сил України Сергія Магльованого — вперше за 30 років внесуть до почесної дошки Академії оборони Великої Британії.

Офіцер Магльований став найкращим іноземним слухачем військового курсу Advanced Command and Staff Course, повідомляють у Командуванні ДШВ.

Ім’я українця на почесній дошці Академії оборони Британії: що відомо про Сергія Магльованого

Сергій Магльований почав служити в Десантно-штурмових військах ще у 2004 році.

Після строкової служби залишився за контрактом у розвідувальній роті, де був снайпером-розвідником.

У 2015 році, після 11 років у статусі солдата й сержанта, Сергій Магльований став офіцером й продовжив служити на командних і штабних посадах.

За плечима офіцера — участь у бойових операціях, служба у Литовсько-польсько-українській військовій бригаді LITPOLUKRBRIG, а також багато років співпраці із партнерами по НАТО.

Зокрема, Сергій Магльований був учасником миротворчої місії KFOR у Косові.

Наразі Сергій Магльований долучається до розвитку оборонних спроможностей, впровадження інновацій та інтеграції бойового досвіду до системи підготовки військ.

Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення РФ Сергій Магльований у складі Командування Десантно-штурмових військ відповідав за планування та організацію підготовки українських військовослужбовців у Великій Британії та Франції, а також очолив міжнародну групу з розроблення навчальних матеріалів для операції INTERFLEX.

У 2025-2026 роках Сергій Магльований став слухачем одного з найпрестижніших курсів професійної військової освіти країн НАТО — Advanced Command and Staff Course.

Це програма військової освіти НАТО, де готують офіцерів до служби у багатонаціональних штабах. Також там вчать управлінню спільними операціями і реалізації реформ у сфері оборони.

Магльований отримав Thales Prize як найкращий іноземний слухач курсу, на якому вчилися 252 старших офіцерів та держслужбовців із майже 50 країн. Підполковник ЗСУ увійшов до 10% найкращих слухачів з оцінкою A, а письмові роботи та доповіді Магльованого відзначили оцінками A+.

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Офіцер говорить, що сприймає цю нагороду як визнання всіх українських військовослужбовців.

— Для мене велика честь, що відтепер Україна назавжди буде представлена серед лавреатів Академії оборони Великої Британії, — додав у коментарі Армія Inform Сергій Магльований.

Раніше ми розповідали про військову освіту в Україні: як вступити та стати професійним захисником.

Фото: Командування ДШВ ЗСУ

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