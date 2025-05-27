Освіта

Військова освіта в Україні 2025: як вступити та стати професійним військовим

Марія Дзюба, редакторка сайту 27 Травня 2025, 14:00
Військова освіта в Україні 2025: як вступити та стати професійним військовим
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