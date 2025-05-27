Військова освіта в Україні 2025: як вступити та стати професійним військовим

В умовах повномасштабної війни, що триває в Україні, роль військових фахівців набуває критично важливого значення для захисту суверенітету та територіальної цілісності держави.

Військова освіта в цей період не лише надає необхідні професійні знання та навички, а й формує лідерські якості, дисципліну та патріотизм, що є фундаментальними для ефективної служби та успішного виконання бойових завдань.

Цьогорічна вступна кампанія до військових навчальних закладів України пропонує значні переваги та оновлення для майбутніх курсантів.

Обсяг державного замовлення на підготовку військових фахівців у 2025 році збільшено на 20% порівняно з минулим роком, а з початку повномасштабної війни це зростання становить удвічі.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Нові можливості та адаптація до потреб армії

Однією з ключових новацій є запровадження підготовки фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації поранених військовослужбовців у Національному університеті оборони України.

Це рішення відображає адаптацію військової освіти до сучасних викликів та потреб Збройних Сил.

За словами директора Департаменту військової освіти та науки МОУ Володимира Мірненка, військові виші активно адаптують свої навчальні програми під реалії сучасної війни, враховують потреби ЗСУ та впроваджують міжнародний досвід, зокрема стандарти НАТО.

Це забезпечує актуальність та високу якість підготовки майбутніх офіцерів.

Адаптація навчальних програм до стандартів НАТО свідчить про довгострокову стратегію інтеграції України в євроатлантичні структури та підвищення взаємосумісності ЗСУ з арміями країн-членів НАТО.

Це означає, що випускники отримують не лише українську військову освіту, а й підготовку, яка відповідає найвищим світовим військовим стандартам, відкриваючи ширші можливості для міжнародної співпраці та визнання.

Безкоштовна вища освіта та повне державне забезпечення

Навчання у ВВНЗ здійснюється повністю коштом державного бюджету, що забезпечує доступність якісної освіти для широкого кола абітурієнтів.

Крім того, курсанти перебувають на повному державному забезпеченні.

Це включає:

Безкоштовне проживання

Повноцінне харчування

Речове забезпечення (формений одяг та взуття на всі сезони)

Комплексне медичне обслуговування.

Такий повний пансіон знімає з курсантів та їхніх родин фінансові турботи, дозволяючи їм повністю зосередитися на навчанні та військовій підготовці, не відволікаючись на побутові чи матеріальні проблеми

Деталізація підвищених стипендій

З 1 травня 2025 року стипендії для курсантів військових вишів суттєво зросли.

Курсанти першого та другого курсів щомісяця отримуватимуть 8 000 гривень, що прирівнюється до рівня мінімальної заробітної плати.

Для курсантів третього та четвертого курсів, яких прирівнюють до військовослужбовців контрактної служби, стипендія становитиме понад 20 000 гривень.

Відмінники-випускники, що навчаються на останньому курсі, можуть розраховувати на стипендію до 20 000 гривень.

Додатково передбачені щомісячні доплати у розмірі 50% або 25% за відмінні та добрі оцінки за результатами сесії, а також надбавки за виконання посадових обов’язків на керівних посадах.

Гарантоване працевлаштування та зарахування терміну навчання

Випускники військових вишів отримують гарантоване працевлаштування у формі проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України або інших силових структурах сектору безпеки та оборони.

Це забезпечує стабільне майбутнє після закінчення навчання, що є рідкістю на сучасному ринку праці та надає впевненість у завтрашньому дні.

Важливою перевагою є також те, що повний термін навчання у ВВНЗ зараховується як термін проходження строкової військової служби.

Читати на тему Коли подавати документи на вступ до вишів у 2025 році — терміни Розповідаємо про терміни подачі документів на вступ до закладів вищої освіти у 2025 році.

Хто може вступити та особливості кампанії 2025 року

Подати документи до військових закладів освіти можуть як цивільні, так і військові.

Важливою особливістю є відсутність обмежень для жінок, які приймаються на всі спеціальності нарівні з чоловіками (у 2024 році жінки становили понад 19% від загальної кількості зарахованих).

Основні вимоги до вступників:

Вік : від 17 до 30 років.

: від 17 до 30 років. Освіта : повна загальна середня, професійна (професійно-технічна), фахова передвища або вища освіта.

: повна загальна середня, професійна (професійно-технічна), фахова передвища або вища освіта. З 2025 року для хлопців від 17 років обов’язковим є військово-обліковий документ через Резерв+.

Для зручності вступників передбачені альтернативні варіанти подання документів через ТЦК та СП (до 1 червня) або безпосередньо до закладу освіти (до 1 липня).

Абітурієнти мають вибір щодо вступних іспитів: можна подати результати національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022-2025 років або ж скласти вступні випробування з конкурсних предметів безпосередньо у виші.

Обов’язковою умовою для всіх абітурієнтів після подачі заяви є проходження ВЛК.

Загальні критерії відбору

Усі кандидати на вступ обов’язково проходять комплексний відбір, що включає:

Медичний огляд (військово-лікарська комісія – ВЛК): оцінка фізичного здоров’я та медичної придатності для військової служби є ключовим етапом.

оцінка фізичного здоров’я та медичної придатності для військової служби є ключовим етапом. Психологічний відбір: оцінка психічної стійкості, мотивації та здатності до служби в армії.

оцінка психічної стійкості, мотивації та здатності до служби в армії. Фізична підготовка: складання спеціальних нормативів для оцінки фізичних здібностей, вправності та витривалості.

Під час війни ТЦК та СП залишає за собою право вирішувати, чи допускати до вступу чоловіків мобілізаційного віку.

Цей аспект підкреслює, що вступ до ВВНЗ є не лише освітнім, а й стратегічним рішенням для держави, яка потребує поповнення військових кадрів.

Це може означати, що пріоритет надається тим, хто відповідає поточним мобілізаційним потребам, або тим, хто ще не підпадає під мобілізацію, але готується до майбутньої служби, що може вплинути на конкурсну ситуацію.

Список закладів військової освіти

В Україні функціонують численні військові заклади освіти, що готують офіцерський, сержантський та старшинський склад.

Для підготовки офіцерського складу та отримання ступеня бакалавра:

Національний університет оборони України.

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Військова академія (м. Одеса).

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Житомирський військовий інститут імені Корольова.

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут.

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету Одеська морська академія.

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Кафедри військової підготовки при цивільних ЗВО (наприклад, Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу, Національний авіаційний університет, Одеський національний університет імені Мечникова тощо).

Для підготовки сержантського та старшинського складу та отримання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра:

Військові коледжі сержантського складу при Національній академії сухопутних військ, Харківському національному університеті Повітряних Сил, Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації.

Відділення військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту Національного університету Одеська морська академія.

Кар’єрне зростання та перспективи після закінчення ВВНЗ

Після закінчення ВВНЗ випускникам присвоюється звання молодшого лейтенанта.

Перший контракт про проходження військової служби укладається на 2-5 років (для офіцерів), 3 роки (для рядових) або 3-5 років (для сержантів/старшин), з можливістю продовження.

Нова система управління кар’єрою передбачає зростання за званням за рейтинговою/конкурсною системою, переміщення для кваліфікації, чіткі строки вислуги та систему атестації.

Курсанти та випускники також мають повне державне забезпечення та підвищене грошове забезпечення.

Раніше ми розповідали про мобілізацію студентів у 2025 році: хто підпадає під призов, як проходить процес і які є винятки. Читай в нашому матеріалі коротко про головне.

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