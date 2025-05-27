Образование

Военное образование в Украине 2025: как поступить и стать профессиональным военным

Мария Дзюба, редактор сайта 27 мая 2025, 14:00
Военное образование в Украине 2025: как поступить и стать профессиональным военным
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