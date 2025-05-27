Военное образование в Украине 2025: как поступить и стать профессиональным военным

В условиях полномасштабной войны, продолжающейся в Украине, роль военных специалистов приобретает критически важное значение для защиты суверенитета и территориальной целостности государства.

Военное образование в этот период не только предоставляет необходимые профессиональные знания и навыки, но и формирует лидерские качества, дисциплину и патриотизм, что является фундаментальным для эффективной службы и успешного выполнения боевых задач.

Нынешняя вступительная кампания в военные учебные заведения Украины предлагает значительные преимущества и обновления для будущих курсантов.

Объем государственного заказа на подготовку военных специалистов в 2025 году увеличен на 20% по сравнению с прошлым годом, а с начала полномасштабной войны этот рост составляет вдвое.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Новые возможности и адаптация к потребностям армии

Одной из ключевых новаций является внедрение подготовки специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации раненых военнослужащих в Национальном университете обороны Украины.

Это решение отражает адаптацию военного образования к современным вызовам и потребностям Вооруженных Сил.

По словам директора Департамента военного образования и науки МОУ Владимира Мирненко, военные вузы активно адаптируют свои учебные программы под реалии современной войны, учитывают потребности ВСУ и внедряют международный опыт, в частности, стандарты НАТО.

Это обеспечивает актуальность и высокое качество подготовки будущих офицеров.

Адаптация учебных программ к стандартам НАТО свидетельствует о долгосрочной стратегии интеграции Украины в евроатлантические структуры и повышении совместимости ВСУ с армиями стран-членов НАТО.

Это означает, что выпускники получают не только украинское военное образование, но и подготовку, которая соответствует высшим мировым военным стандартам, открывая более широкие возможности для международного сотрудничества и признания.

Бесплатное высшее образование и полное государственное обеспечение

Обучение в военных учебных заведениях осуществляется полностью за счет государственного бюджета, что обеспечивает доступность качественного образования для широкого круга абитуриентов. Кроме того, курсанты находятся на полном государственном обеспечении.

Это включает:

Бесплатное проживание

Полноценное питание

Вещевое обеспечение (форменная одежда и обувь на все сезоны)

Комплексное медицинское обслуживание

Такой полный пансион снимает с курсантов и их семей финансовые заботы, позволяя им полностью сосредоточиться на обучении и военной подготовке, не отвлекаясь на бытовые или материальные проблемы.

Детализация повышенных стипендий

С 1 мая 2025 года стипендии для курсантов военных вузов существенно выросли.

Курсанты первого и второго курсов ежемесячно будут получать 8 000 гривен, что приравнивается к уровню минимальной заработной платы.

Для курсантов третьего и четвертого курсов, которых приравнивают к военнослужащим контрактной службы, стипендия составит более 20 000 гривен.

Отличники, обучающиеся на последнем курсе, могут рассчитывать на стипендию до 20 000 гривен.

Дополнительно предусмотрены ежемесячные доплаты в размере 50% или 25% за отличные и хорошие оценки по результатам сессии, а также надбавки за выполнение должностных обязанностей на руководящих должностях.

Гарантированное трудоустройство и зачисление срока обучения

Выпускники военных вузов получают гарантированное трудоустройство в форме прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах Украины или других силовых структурах сектора безопасности и обороны.

Это обеспечивает стабильное будущее после окончания обучения, что является редкостью на современном рынке труда и придает уверенность в завтрашнем дне.

Важным преимуществом является также то, что полный срок обучения в ВВУЗах зачисляется как срок прохождения срочной военной службы.

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Кто может поступить и особенности кампании 2025 года

Подать документы в военные учебные заведения могут как гражданские лица, так и военные.

Важной особенностью является отсутствие ограничений для женщин, которые принимаются на все специальности наравне с мужчинами (в 2024 году женщины составляли более 19% от общего числа зачисленных).

Основные требования к абитуриентам:

Возраст: от 17 до 30 лет.

от 17 до 30 лет. Образование: полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое), высшее профессиональное или высшее образование.

полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое), высшее профессиональное или высшее образование. С 2025 года для юношей от 17 лет обязательным является военно-учетный документ через “Резерв+”.

Для удобства абитуриентов предусмотрены альтернативные варианты подачи документов: через ТЦК и СП (до 1 июня) или непосредственно в учебное заведение (до 1 июля).

Абитуриенты имеют выбор относительно вступительных экзаменов: можно подать результаты национального мультипредметного теста (НМТ) 2022-2025 годов или же сдать вступительные испытания по конкурсным предметам непосредственно в вузе.

Обязательным условием для всех абитуриентов после подачи заявления является прохождение ВЛК.

Общие критерии отбора

Все кандидаты на поступление обязательно проходят комплексный отбор, который включает:

Медицинский осмотр (военно-врачебная комиссия – ВЛК) : оценка физического здоровья и медицинской пригодности для военной службы является ключевым этапом.

: оценка физического здоровья и медицинской пригодности для военной службы является ключевым этапом. Психологический отбор : оценка психической устойчивости, мотивации и способности к службе в армии.

: оценка психической устойчивости, мотивации и способности к службе в армии. Физическая подготовка: сдача специальных нормативов для оценки физических способностей, ловкости и выносливости.

Во время войны ТЦК и СП оставляет за собой право решать, допускать ли к поступлению мужчин мобилизационного возраста.

Этот аспект подчеркивает, что поступление в ВВУЗ является не только образовательным, но и стратегическим решением для государства, нуждающегося в пополнении военных кадров.

Это может означать, что приоритет отдается тем, кто соответствует текущим мобилизационным потребностям, или тем, кто еще не подпадает под мобилизацию, но готовится к будущей службе, что может повлиять на конкурсную ситуацию.

Список учреждений военного образования

В Украине функционируют многочисленные военные учебные заведения, которые готовят офицерский, сержантский и старшинский состав.

Для подготовки офицерского состава и получения степени бакалавра:

Национальный университет обороны Украины.

Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Военная академия (г. Одесса).

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Житомирский военный институт имени Королева.

Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

Военный институт танковых войск Национального технического университета Харьковский политехнический институт.

Институт Военно-Морских Сил Национального университета Одесская морская академия.

Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Кафедры военной подготовки при гражданских ЗВО (например, Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Национальный авиационный университет, Одесский национальный университет имени Мечникова и т.д.).

Для подготовки сержантского и старшинского состава и получения образовательно-профессиональной степени младшего бакалавра:

Военные колледжи сержантского состава при Национальной академии сухопутных войск, Харьковском национальном университете Воздушных Сил, Военном институте телекоммуникаций и информатизации.

Отделение военной подготовки Фахового колледжа морского транспорта Национального университета Одесская морская академия.

Карьерный рост и перспективы после окончания ВВУЗа

После окончания ВВУЗа выпускникам присваивается звание младшего лейтенанта.

Первый контракт о прохождении военной службы заключается на 2-5 лет (для офицеров), 3 года (для рядовых) или 3-5 лет (для сержантов/старшин), с возможностью продления.

Новая система управления карьерой предусматривает рост по званию по рейтинговой/конкурсной системе, перемещение для квалификации, четкие сроки выслуги и систему аттестации.

Курсанты и выпускники также имеют полное государственное обеспечение и повышенное денежное довольствие.

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