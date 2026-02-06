Екзамени для новобранців та система Дельта: ЗСУ піднімають планку навчання на полігонах

Січень 2026 року став одним із найбільш виснажливих періодів для російських окупаційних військ. За офіційними даними, загальні втрати противника (вбиті та важкопоранені) перевищили позначку в 31,7 тисячі осіб.

Важливо, що ця цифра вперше за тривалий час виявилася більшою, ніж спроможність рф поповнювати свій особовий склад. Проте в українському командуванні наголошують: цей результат — не випадковість, а наслідок високої планки підготовки, яку зараз активно впроваджують у навчальних центрах.

Про це пише Генштаб.

Навчання під прикриттям та аудит якості

У Збройних силах України триває масштабна трансформація системи підготовки. Основний фокус зараз — не лише на кількості новобранців, а на якості інструкторів та безпеці самих полігонів.

Керівництво армії заслухало доповіді начальників навчальних центрів щодо реалізації програм адаптації бійців, організації повітряного прикриття місць тренувань та пришвидшеного будівництва сучасних укриттів.

— Ми маємо піднімати планку. Це стосується всього: від професійності інструкторів до елементарних соціально-побутових умов на полігонах, — йдеться у повідомленні військового командування.

З минулої осені в Україні діє регулярний аудит якості базової загальновійськової підготовки. Тепер цей контроль стає ще жорсткішим. Зокрема, для кожного воїна, який прибуває з навчання до бойової бригади, запроваджено комплексний іспит. Це дозволяє командирам на місцях одразу побачити, де у бійця прогалини, і донавчити його перед виходом на нуль.

Технології на службі рекрутингу: Дельта та автоматизація

Українське військо продовжує цифровізуватися навіть у питаннях навчання. Зараз тестується система автоматичного збору відгуків від курсантів. Це дозволяє в реальному часі відстежувати проблеми — від якості харчування до методів викладання конкретного інструктора.

Флагманом у цьому напрямі залишаються Десантно-штурмові війська. Саме десантники першими почали впроваджувати систему зворотного зв’язку через інноваційну платформу ІКС Дельта. Електронний формат надання відгуків робить процес прозорим і виключає можливість прикрашання реальності в паперових звітах.

Бойові бригади діляться досвідом: від безпілотників до штурмових дій

Найціннішим елементом оновленої системи підготовки є залучення інструкторів із реальним бойовим досвідом. Командири кращих підрозділів, таких як 3 штурмова, 79 бригада ДШВ, 59 бригада безпілотних систем та штурмовий полк Скеля, активно інтегрують свій досвід у загальну програму навчання.

Роль фахівців, які щойно повернулися з передової і передають знання новачкам, сьогодні є ключовою. Це дозволяє новобранцям готуватися до реалій сучасної війни — з масовим використанням дронів, складними міськими боями та постійною загрозою з неба.

Посилення контролю за станом навчальних центрів та впровадження нових стандартів БЗВП має на меті одне — збереження життів українських захисників та подальше виснаження ворога, який вже почав відчувати дефіцит живої сили на полі бою.

Зараз в Україні триває мобілізація. Раніше ми розповідали, з якого віку мобілізація в Україні.

