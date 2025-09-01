Базова військова підготовка у вишах: хто має право відмовитися

Міністерство освіти і науки України роз’яснює правила обов’язкової військової підготовки для студентів.

Згідно з заявою міністра Оксена Лісового, релігійні переконання не звільняють від проходження курсу, дозволяючи відмовитися лише від окремих його модулів.

За словами Лісового, у майбутньому предмет Захист України в школах і базова військова підготовка у вишах будуть функціонувати за єдиним принципом.

Студент, чиї переконання забороняють йому брати до рук зброю, зможе не проходити відповідні практичні заняття. Однак інші, не менш важливі, частини програми залишаються обов’язковими.

— Якщо релігійні переконання тобі забороняють брати до рук зброю — не бери до рук зброю. Але є інші модулі: тактична медицина, орієнтування в просторі та багато іншого про те, як працює система оборони. Це все можна вивчати, — пояснив міністр.

Нові правила військової освіти

Ця заява з’явилася на тлі зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту №13347, який пропонує замінити курс базової загальновійськової підготовки (БЗВП) на дисципліну Основи національного спротиву.

Цей новий предмет буде обов’язковим для всіх студентів і студенток другого року навчання у коледжах та університетах.

На відміну від БЗВП, що завершується присвоєнням військово-облікової спеціальності та складанням присяги, Основи національного спротиву зосереджені на ширших навичках, необхідних для захисту країни.

Таким чином, держава прагне забезпечити, щоб усі громадяни, незалежно від їхніх релігійних поглядів, отримали базові знання, що допоможуть у зміцненні обороноздатності України.

