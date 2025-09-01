Базовая военная подготовка в вузах: кто имеет право отказаться

Министерство образования и науки Украины разъясняет правила обязательной военной подготовки студентов.

Согласно заявлению министра Оксена Лисового, религиозные убеждения не освобождают от прохождения курса, позволяя отказаться только от отдельных его модулей.

По словам Лесного, в будущем предмет защиты Украины в школах и базовая военная подготовка в вузах будут функционировать по единому принципу.

Студент, чьи убеждения запрещают ему брать в руки оружие, не сможет проходить соответствующие практические занятия. Однако другие, не менее важные части программы остаются обязательными.

— Если религиозные убеждения тебе запрещают брать в руки оружие, не бери в руки оружие. Но есть другие модули: тактическая медицина, ориентировка в пространстве и многое другое о том, как работает система обороны. Это все можно изучать, — объяснил министр.

Новые правила военного образования

Это заявление появилось на фоне зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта №13347, предлагающего заменить курс базовой общевойсковой подготовки (БЗИН) на дисциплину Основы национального сопротивления.

Этот новый предмет будет обязателен для всех студентов и студенток второго года обучения в колледжах и университетах.

В отличие от БЗИН, завершающегося присвоением военно-учетной специальности и принесением присяги, Основы национального сопротивления сосредоточены на более широких навыках, необходимых для защиты страны.

Таким образом государство стремится обеспечить, чтобы все граждане, независимо от их религиозных взглядов, получили базовые знания, которые помогут в укреплении обороноспособности Украины.

В Украине идет мобилизация, и вопрос ее завершения остается открытым. Ранее в нашем материале мы рассматривали прогнозы и условия, при которых мобилизация может быть прекращена.

