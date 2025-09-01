Для тебя Война в Украине

Базовая военная подготовка в вузах: кто имеет право отказаться

Мария Дзюба, редактор сайта 01 сентября 2025, 08:30
Базовая военная подготовка в вузах: кто имеет право отказаться
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь