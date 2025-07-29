Стиль жизни

Призывной возраст в Украине в 2025: актуальные возрастные рамки для мобилизации

Леся Манзюк, редактор сайта 29 июля 2025, 12:30
Призывной возраст в Украине 2025: до скольких лет
Фото Pexels

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