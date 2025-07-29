Призывной возраст в Украине в 2025: актуальные возрастные рамки для мобилизации

В 2025 году вопрос мобилизации остается одним из ключевых в общественном дискурсе Украины, учитывая продолжающуюся войну и потребность в укреплении обороноспособности государства. Принятые изменения в законодательство существенно повлияли на пределы возраста, с которого граждане могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины.

Многие украинцы интересуются: с какого возраста теперь могут призвать в армию, какие исключения предусмотрены законом и до какого возраста обязанность защищать Родину.

В этой статье мы проанализируем актуальные нормы призывного возраста, рассмотрим ключевые исключения и объясним, что нужно знать каждому военнообязанному гражданину в 2025 году.

Какой призывной возраст в Украине 2025

Минимальный возраст мобилизации — 25 лет, то есть мужчины после достижения 25 лет автоматически становятся военнообязанными и подлежат распределению в резерв и возможной мобилизации.

До 25 лет мужчины не попадают под обязательный призыв, за исключением имеющих военный опыт, кто проходил кафедру военной подготовки или находится в соответствующем статусе; эти лица могут быть мобилизованы даже в возрасте 18–24 лет после медкомиссии.

До какого возраста действует обязанность служить

Предельный возраст мобилизации – 60 лет для мужчин, если они пригодны к службе.

Ранее служившие офицеры и резервисты могут оставаться в резерве даже до 55–60 лет — в зависимости от статуса и образования.

Призыв на службу: дополнительные моменты

Женщины до 60 лет, отвечающие медицинским критериям, могут вступать в ВСУ добровольно и участвовать в мобилизации преимущественно в медицинских или специальных областях.

отвечающие медицинским критериям, могут вступать в ВСУ добровольно и участвовать в мобилизации преимущественно в медицинских или специальных областях. Ряд профессий дает право на отсрочку или бронирование (например, медики, критическая инфраструктура, педагоги) даже в возрасте 25–60 лет при выполнении определенных условий.

при выполнении определенных условий. Мужчинам 18–25 лет без военного образования или опыта не поступают повестки — только возможность добровольного контракта или прохождения базовой подготовки.

По состоянию на июль 2025 года, мобилизация в Украине охватывает мужчин в возрасте 25–60 лет, которые пригодны к службе и не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования. Мужчины до 25 лет — мобилизационный призыв только по добровольной инициативе, а те, кому более 60, могут поступать только контрактно на небоевые должности (если прошли медосмотр).

Еще раньше мы рассказывали о мобилизации женщин 2025 — подробно об изменениях по новому закону.

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