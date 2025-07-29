Стиль життя

Призовний вік в Україні у 2025: актуальні вікові рамки для мобілізації

Леся Манзюк, редакторка сайту 29 Липня 2025, 12:30
Призовний вік в Україні 2025: до скількох років
Фото Pexels

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