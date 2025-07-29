Призовний вік в Україні у 2025: актуальні вікові рамки для мобілізації

У 2025 році питання мобілізації залишається одним із ключових у суспільному дискурсі України, зважаючи на війну, що триває та потребу у зміцненні обороноздатності держави. Ухвалені зміни до законодавства суттєво вплинули на межі віку, з якого громадяни можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України.

Багато українців цікавляться: з якого віку тепер можуть призвати до армії, які винятки передбачені законом і до якого віку триває обов’язок захищати Батьківщину.

У цій статті ми проаналізуємо актуальні норми призовного віку, розглянемо ключові винятки та пояснимо, що потрібно знати кожному військовозобов’язаному громадянину у 2025 році.

Який призовний вік в Україні 2025

Мінімальний вік мобілізації — 25 років, тобто чоловіки після досягнення 25‑річчя автоматично стають військовозобов’язаними та підлягають розподілу до резерву й можливій мобілізації.

До 25 років чоловіки не потрапляють під обов’язковий призов, за винятком тих, хто має військовий досвід, проходив кафедру військової підготовки або перебуває у відповідному статусі; ці особи можуть бути мобілізовані навіть у віці 18–24 роки після медкомісії.

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До якого віку діє обов’язок служити

Граничний вік мобілізації — 60 років для чоловіків, якщо вони придатні до служби.

Офіцери та резервісти, котрі раніше служили, можуть залишатися у резерві навіть до 55–60 років — залежно від статусу й освіти.

Призов на службу: додаткові моменти

Жінки до 60 років , які відповідають медичним критеріям, можуть вступати до ЗСУ добровільно й брати участь у мобілізації переважно в медичних чи спеціальних сферах.

Ряд професій дає право на відстрочку чи бронювання (наприклад, медики, критична інфраструктура, освітяни), навіть у віці 25–60 років при виконанні певних умов.

Чоловікам віком 18–25 років без військової освіти або досвіду не надходять повістки — тільки можливість добровільного контракту або проходження базової підготовки.

Отже, станом на липень 2025 року, мобілізація в Україні охоплює чоловіків віком 25–60 років, що є придатними до служби й не мають законних підстав для відстрочки чи бронювання. Чоловіки до 25 років — мобілізаційний призов лише за добровільною ініціативою, а ті, кому понад 60, можуть вступати лише на контракт і на небойові посади (якщо пройшли медогляд).

Ще раніше ми розказували про мобілізацію жінок 2025 — детально про зміни за новим законом.

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