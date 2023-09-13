Війна в Україні

Мобілізація людей з інвалідністю 3 групи: чи підлягають призову — пояснює експерт

Анна Голішевська, редакторка сайту 13 Вересня 2023, 16:30
Мобілізація людей з інвалідністю 3 групи: чи підлягають призову — пояснює експерт
Фото: Unsplash

Більше новин
Що таке атопічний дерматит
Атопічний дерматит детально: що це таке та чи можна його вилікувати
На скільки років видають посвідчення водія в Україні
Тимчасові та постійні: на скільки років видають посвідчення водія в Україні
Як підготувати капусту для голубців: способи
Зроби її м’якою для кращого приготування: як підготувати капусту для голубців
календар риболовлі на вересень 2023
Ідеальний місяць для гарного улову! Календар риболова на вересень 2023
Дивитись більше

Матеріали по темі

Укриття в Румунії
Для захисту від “деяких предметів з повітря”: що відомо про будівництво укриттів в Румунії
як підготуватися до блекауту
Потрібні не тільки свічки! Що купити та як підготуватися до блекауту
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Севастополь
Вогонь справедливості спалює не лише мости: ГУР підтвердило пошкодження ворожих кораблів у Севастополі

Відео
0:05:58
усиновлення

1,5 року не могли забрати маля з дитбудинку: через які труднощі проходять батьки-усиновлювачі
0:06:02
Центри біженців у Молдові будуть закривати: куди відправлять українців
Звикли до готельних умов і виплат. Центри біженців у Молдові закриватимуть — куди підуть українці
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 13 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:52
Росіяни гатять — а ЗСУ відповідають: наступ на Бахмутському напрямку триває
ЗСУ майже дійшли до Донецького аеропорту! Як триває наступ на Сході України
0:01:14
Кім Чен Ин прибув до Росії: що відомо та яка мета зустрічі з Путіним
Кім Чен Ин прибув до Росії: що відомо про мету візиту та якою може бути реакція США
БПЛА Панішер
Найшвидший та найтихіший БпЛА в Україні! Як дрон Панішер допомагає військовим нищити ворога на передовій
Вікторія
Я не знала, на що я йду. Історія 22-річної студентки Вікторії, яка долучилася до лав ЗСУ
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 12 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:00:00
українців змушують голосувати
Циркова вистава зі смітниками для бюлетенів: як окупанти у Мелітополі та Маріуполі українців змушують голосувати
0:03:45
знищене росіянами сільське господарство
“Русскій мір” звільняє від життя: фермер про знищене росіянами сільське господарство на Херсонщині
Більше відео
Укриття в Румунії
Читати далі
Для захисту від “деяких предметів з повітря”: що відомо про будівництво укриттів в Румунії

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь