Мобілізація людей з інвалідністю 3 групи: чи підлягають призову — пояснює експерт

Влітку минулого року нардепи запропонували призивати на службу в армію людей з інвалідністю за їхньої згоди. Відповідний законопроєкт з’явився на сайті Верховної Ради України. Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи — читай у матеріалі.

Мобілізація інвалідів 3 групи: що відомо

За словами юриста Віктора Мазура, згідно зі статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час мобілізації не підлягають призову на військову службу військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або, відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Важливо, що у цій статті закону не зазначено конкретну групу інвалідності, тому, відповідно, вважають, що особи з будь-якою інвалідністю не підлягають мобілізації.

Однак ще є частина друга статті 23, де особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

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Чи підлягають мобілізації інваліди 3 групи

Віктор Мазур зазначає, що якщо у тебе є будь-яка група інвалідності, тебе не можуть призвати на військову службу без згоди. Мобілізація відбуватиметься тільки за твоєю згодою.

Чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю 3 групи, та що робити, якщо вручили повістку

Якщо вручили повістку, то необхідно з’явитися до військкомату у зазначений час із документами, які підтверджуватимуть інвалідність. З собою треба мати:

довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації №157-1/о);

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено групу та причину інвалідності;

довідки для отримання пільг особою з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, що затверджена Мінсоцполітики.

Нагадаємо, разом з загальною мобілізацією Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні.

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