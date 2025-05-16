Свята

Вітання з Днем науки — тим, хто досліджує, творить і вірить у неможливе

Ольга Петухова, редакторка сайту 16 Травня 2025, 08:45
вітання з днем науки
Фото Pexels
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