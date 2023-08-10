Прості у виконанні та красиві. Ідеї зачісок на 1 вересня для дівчат та хлопчиків

Наближається 1 вересня. Це день, коли багато маленьких школярів уперше сядуть за парти, почують дзвінок на урок та розпочнуть свою далеку подорож до знань. Підготовка батьків триває з літа, тому і про зачіску слід не забути.
Читай у нашому матеріалі, яка зачіска на 1 вересня буде простою у виконанні та красивою. Ми підібрали ідеї для хлопчиків та дівчат на різну довжину волосся.
Фото: Pinterest
На коротке волосся досить складно вигадати святкову зачіску. Але це спрощує приготування. Тому для хлопчика на 1 вересня можна зробити такі зачіски:
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