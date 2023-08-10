Прості у виконанні та красиві. Ідеї зачісок на 1 вересня для дівчат та хлопчиків

Наближається 1 вересня. Це день, коли багато маленьких школярів уперше сядуть за парти, почують дзвінок на урок та розпочнуть свою далеку подорож до знань. Підготовка батьків триває з літа, тому і про зачіску слід не забути.

Читай у нашому матеріалі, яка зачіска на 1 вересня буде простою у виконанні та красивою. Ми підібрали ідеї для хлопчиків та дівчат на різну довжину волосся.

Зачіска на 1 вересня: ідеї зачісок для дівчаток

Одна чи дві косички — найпростіша у виконанні зачіска.

Риб’ячий хвіст — схожа на звичайну косичку, але виглядає більш витончено.

Зачіска колоски.

Пучки.

Зачіски зі стрічками.

Сонечко.

Святкові бантики з підкрученим волоссям.

Кучері або гофре.

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На коротке волосся досить складно вигадати святкову зачіску. Але це спрощує приготування. Тому для хлопчика на 1 вересня можна зробити такі зачіски:

Вкладання волосся вбік — вправо чи вліво. Зробити це можна за допомогою гель-мусу та гребінця.

Вкладання волосся догори — тут також можна використати гель чи спрей для фіксації волосся.

Можна зробити стрижку бокс з маленькою довжиною волосся на маківці, скроні та потилицю слід максимально вкоротити.

Стрижка британка буде дуже стильною навіть для найменших хлопчиків. Для неї потрібно волосся середньої довжини.

Для тих, кому подобається довге волосся, підійде стрижка боб.

Для хлопчиків із довгим волоссям можна зібрати високий пучок.

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