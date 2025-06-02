Для тебя Образование

Куда поступить без НМТ-2025: альтернативные пути получения образования в Украине

Леся Манзюк, редактор сайта 02 июня 2025, 15:45
Куда можно поступить без НМТ в 2025 году
Фото Pexels

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