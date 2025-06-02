Куда поступить без НМТ-2025: альтернативные пути получения образования в Украине

Не все абитуриенты в 2025 году смогут или захотят сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Кто-то не успел зарегистрироваться, кто-то не имеет технической возможности или находится за границей, а для кого-то НМТ просто не нужен для выбранного пути. Но это совсем не означает, что путь к образованию закрыт.

В Украине существует немало способов поступления без НМТ — от профессионального высшего образования до профессионально-технического обучения, а также поступление по льготам или в частные учебные заведения.

В этом материале рассматриваем все доступные альтернативы, которые помогут найти свой путь к знаниям и профессиональному развитию даже без обязательного тестирования. Читай, как поступить без национального мультипредметного теста, кого принимают и какие документы нужны.

Куда можно поступить без НМТ 2025 в Украине

Профессиональное высшее образование (колледжи, техникумы)

После 9 класса — поступление по результатам вступительных экзаменов, а не НМТ.

После 11 класса — тоже возможное поступление по экзаменам (в зависимости от специальности).

Распространенные направления медицина (фельдшер, медсестра), экономика, право, ИТ, сельское хозяйство, технические специальности.

Преимущества поступления после 11 класса это кратчайший срок обучения (2–3 года), а также можно продолжить обучение в университете на старших курсах.

Частные университеты и колледжи

Часть частных учреждений высшего образования принимает по собеседованию или собственным экзаменам. Следует уточнять правила на сайтах конкретных вузов.

Например, университет Короля Данила, Международный гуманитарный университет, Европейский университет — иногда имеют упрощенную систему поступления.

Профессионально-техническое образование (ПТУ, лицеи)

Введение без НМТ, в основном по собеседованию или на основе документа об образовании.

Направления: повар, слесарь, электрик, сварщик, парикмахер, слесарь, водитель.

Преимущество в быстром выходе на рынок труда. Можно получить высшее образование позже, имея практику и опыт.

Образование для лиц с особыми условиями поступления

Участники боевых действий, дети погибших военных, переселенцы, лица с инвалидностью, дети-сироты могут поступать без НМТ, по собеседованию или мотивационному письму. Обязательно подается заявление и подтверждающие документы.

Обучение за границей без ВНО/НМТ

Университеты Польши, Словакии, Чехии, Литвы часто не требуют НМТ или ВНО, только аттестат и мотивационное письмо. Это хороший вариант для тех, кто хочет попробовать другую среду.

Какие документы нужно подать

Следи правилам приема 2025 года на официальных сайтах МОН и конкретных заведений.

Документ об образовании (аттестат или свидетельство после 9 класса). Приложение с оценками к аттестату. Паспорт или ID-карта + РНОКПП (ИНН). Мотивационное письмо (во многих случаях). Документы для подтверждения льготного статуса, если они есть. 4 фотографии (3×4 см) – если подается бумажная форма заявления. Заявление (через электронный кабинет поступающего или лично).

А еще раньше мы рассказывали, когда будут результаты НМТ-2025: где их искать поступающим.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.