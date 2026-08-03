Когда будут результаты поступления 2026: даты для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры

Сроки объявления зависят от уровня образования и формы поступления. Подробнее — в материале.

Когда будут результаты поступления на бюджет и контракт на бакалавриат 2026

Для поступающих на бакалавриат первые результаты основного конкурса будут известны не позднее 6 августа 2026 года, сообщают на сайте Министерства образования и науки Украины.

До этой даты учреждения высшего образования обнародуют рейтинговые списки и рекомендации к зачислению по заявлениям с приоритетностью.

До 18:00 11 августа необходимо подтвердить выбор места обучения, а до 13 августа университеты издадут приказы о зачислении на бюджет и контракт по приоритетным заявлениям.

Если поступающий подает заявление только на контракт, единой даты объявления результатов нет — ее определяет каждый университет в своих Правилах приема.

Когда будут результаты поступления на бюджет и контракт в магистратуру 2026

Для поступающих в магистратуру результаты основной сессии ЕВИ и ЕФВИ обнародовали до 23 июля, дополнительной выложат — до 21 августа.

После конкурсного отбора рекомендации к зачислению на бюджет и контракт по приоритетным заявлениям должны появиться не позднее 25 августа, а зачисление состоится до 29 августа.

Для тех, кто поступает только на контрактной основе, рекомендации начнут предоставлять с 30 августа, а зачисление продлится до 14 сентября.

При необходимости университеты могут проводить дополнительный набор на контракт до 15 октября.

Когда будут результаты поступления на бюджет и контракт в аспирантуру 2026

Поступающие в аспирантуру получат результаты основной сессии вступительных экзаменов до 7 августа, а дополнительной — до 4 сентября.

После завершения внутренних экзаменов учреждения высшего образования начнут предоставлять рекомендации к зачислению с 8 сентября.

Основное зачисление продлится до 14 сентября, а дополнительный набор на контракт, если он будет открыт, может проводиться до 15 октября.

Министерство образования и науки советует регулярно проверять личный электронный кабинет — именно там будут появляться результаты и рекомендации к зачислению.

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