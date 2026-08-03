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Когда будут результаты поступления 2026: даты для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры

Ольга Петухова, редактор сайта 03 августа 2026, 13:00 2 мин.
когда будут результаты поступления 2026
Фото Pexels

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