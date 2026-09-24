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Коли збирати яблука сорту Сніжний кальвіль: точні терміни та ознаки стиглості

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Вересня 2026, 19:00 3 хв.
Коли збирають яблука Сніжний кальвіль і як зрозуміти, що вони вже достигли
Фото Pexels

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