Коли збирати яблука сорту Сніжний кальвіль: точні терміни та ознаки стиглості

Осінь — час збирати яблука, які планують залишити на зиму. Серед популярних сортів в українських садах — Сніговий Кальвіль. Важливо не поспішати зі збором, але й не затягувати з ним, адже плоди можуть почати обсипатися.

То коли збирати яблука Сніжний кальвіль і як зрозуміти, що вони вже готові до знімання?

Коли збирають яблука Сніжний кальвіль

Яблука сорту Сніговий Кальвіль зазвичай достигають у другій половині вересня. Водночас точні строки збору можуть відрізнятися залежно від погоди, регіону вирощування та умов у саду.

Тож, коли збирати яблука сорту Сніжний кальвіль, варто орієнтуватися не лише на календар, а й на стан самих плодів. У прохолодніших умовах знімання врожаю може дещо зміститися ближче до кінця вересня або початку жовтня.

Перед збором важливо перевірити, чи досягли яблука знімної стиглості безпосередньо на дереві. Після знімання яблука ще дозрівають під час зберігання: найкращого смаку вони набувають приблизно у жовтні–листопаді.

Як зрозуміти, що яблука Сніговий Кальвіль пора збирати

Є кілька ознак, за якими можна визначити готовність плодів до знімання.

Насамперед яблуко має легко відділятися від гілки. Не потрібно сильно тягнути або скручувати плід із силою — стигле яблуко при правильному русі відривається разом із плодоніжкою.

Також варто звернути увагу на забарвлення шкірки. Плоди Снігового Кальвіля під час дозрівання змінюють колір зі світло-зеленого на кремово-жовтий.

Ще одна ознака — перші здорові яблука можуть почати падати під деревом. Однак чекати масового осипання не варто: цей сорт не надто добре тримається на дереві при запізненні зі збором.

Як правильно зберегти яблука Сніжний кальвіль

Збирати врожай краще в суху погоду. Яблука знімають обережно, не кидаючи їх у відро чи ящик, оскільки навіть невеликі удари можуть скоротити термін зберігання.

Пошкоджені, побиті або підгнилі плоди краще відразу відкласти окремо. Для тривалого зберігання варто залишати тільки цілі яблука без тріщин та інших механічних пошкоджень.

Після збору плоди переносять у прохолодне приміщення. За даними джерел, у звичайному сховищі Сніговий Кальвіль може зберігатися приблизно до січня–лютого, а в холодильнику — довше.

Дослідження зберігання цього сорту також показують, що за контрольованих умов холодильного зберігання його можна зберігати тривалий час, хоча для цього використовують спеціальні післязбиральні технології.

Тож якщо ти вирощуєш Сніговий Кальвіль, основний орієнтир для збору — середина та друга половина вересня. Не варто чекати, поки всі яблука повністю достигнуть на дереві: для зберігання їх краще зняти у відповідний момент, а остаточну споживчу стиглість вони наберуть уже після збору.

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