Обробка саду восени: які препарати використовувати перед зимою

Обробка саду восени допоможе деревам зустріти весну здоровими і сильними, адже вона знешкодить збудників хвороб і шкідників, які можуть перезимувати на корі, гілках, опалому листі та в ґрунті.

Як правильно провести осінню обробку, якими препаратами — читай у матеріалі.

Коли обробляти дерева в саду восени

Найважливіше правило — чітко дотримуватися термінів, адже препарати токсичні і можуть бути небезпечними, якщо використовувати їх не за інструкцією. Садівники виділяють два етапи обробки восени.

Викорінююче обприскування по листу (у жовтні): його проводить до активного листопада, коли листя ще залишається на гілках, але вже починає жовтіти. Основне підзимнє обприскування (у листопаді): після повного скидання листя, коли рослини переходять у стан спокою, за температури повітря не нижче +5 °C.

Чим обробляти сад восени: основні етапи та препарати для захисту

Для обприскування дерев варто брати перевірені часом засоби. Ми розкажемо про найефективніші з них.

Обробка по листу з використанням сечовини (карбаміду)

Поки листя ще на гілках, ефективно працює осіння обробка саду по листу. Для цього застосовують концентрований розчин азотного добрива.

Осіння обробка саду карбамідом (або сечовиною) у високій концентрації (500–700 г на 10 л води) діє як контактний фунгіцид. Вона буквального випалює збудників парші, плямистостей та прискорює перегнивання опалої біомаси.

Осіння обробка саду залізним купоросом

Коли крона повністю очистилася, настає черга залізного купоросу (300–500 г на 10 л води). Захист залізним купоросом незамінний для боротьби з мохами, лишайниками, цитоспорозом та чорним раком. Окрім захисту від грибків, цей засіб насичує кору залізом і підвищує стійкість дерев до перших заморозків.

Осіння обробка саду мідним купоросом та бордосською сумішшю

Якщо влітку дерева потерпали від гнилі, парші чи кокомікозу, кращим вибором стане мідний купорос (100–300 г на 10 л води) або бордоська суміш (3% розчин). Мідь створює на корі захисну плівку, яка не дає патогенам проникати у мікротріщини під час зимових відлиг.

Чим обробляти дерева в саду восени: препарати комплексної дії

Для тих, хто шукає рішення для всіх випадків, в тому числі, як захистити дерева від зимуючих комах (щитівок, кліщів, попелиць), підійде осіння обробка саду брунькою. Це сучасний комбінований препарат, який поєднує інсектицидні, акарицидні та фунгіцидні властивості, знищуючи шкідників на всіх стадіях розвитку. Застосовувати його потрібно за інструкцією.

Як обробити сад восени

Прибери гнилі та сухі плоди й хворе листя. Проведи санітарну обрізку сухих і пошкоджених гілок. Очисть стовбури від старої відмерлої кори. Проведи глибокий полив та побіли стовбури. Рівномірно обприскай крони та пристовбурні кола розчином обраного препарату.

Проведи якісно осінню обробку саду, і твої дерева та кущі підуть у зимовий відпочинок більш міцними, а навесні швидко підуть у ріст.

Більше про те, як правильно обробити сад восени, читай у нашому іншому матеріалі.

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