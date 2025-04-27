Освіта

Скільки років дійсні результати НМТ та чи можна у наступні роки за ними вступати

Діана Просяник, редакторка сайту 27 Квітня 2025, 14:45
Скільки років дійсні результати НМТ та чи можна у наступні роки за ними вступати
Фото Pexels
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