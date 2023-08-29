Треба не лише для ЗНО! Як обрати репетитора собі чи дитині та скільки це коштує

Репетитори допомагають надолужити пропущене та підтягнути рівень знань. Вони можуть дати значно більше, ніж шкільна програма, адже працюють індивідуально та орієнтуються на конкретні потреби й запити учнів.
Вони можуть підготувати до вступних іспитів, олімпіад, міжнародних тестів, переїзду за кордон чи роботи з іноземцями тощо.
Проте, як обрати репетитора(-ку), який допоможе вирішити всі запити й ідеально підійде конкретно тобі? Як обрати хорошого репетитора(-ку) й скільки це коштує, ми розповіли далі.
Існує чимало людей, які займаються репетиторством, проте далеко не всі підійдуть під потреби кожного. Тому для початку треба визначитися не лише із предметом, у якому ти хочеш рости, а із запитом, який має вирішити репетитор.
Підготувати дитину до школи, допомогти надолужити пропущене, допомогти батькам краще зрозуміти предмет, який треба пояснити дитині, підготувати до вступу чи TOEFL/IELTS, підтягнути знання для підвищення на роботі чи бізнесу тощо.
Слід виписати, яких цілей ти прагнеш досягти з репетитором(-кою). Це знадобиться, щоб зрозуміти, чи зможе той чи інший викладач(-ка) допомогти, чи достатньо в нього (неї) кваліфікації, досвіду й знань для твого запиту.
Кожен репетитор(-ка) чи організація, де він (вона) працює, має певний стиль ведення заняття. Дехто робить це в ігровій формі, а хтось полюбляє перевірену формулу стриманості.
Загалом існують такі типи вчителів:
Своїх учнів вони намагаються підтягнути до бездоганності, тож треба бути готовим до прискіпливості. Такий тип допоможе глибше пізнати предмет й отримати дійсно відбірні знання.
Наступне, з чим треба визначитися, — яка форма занять та формат навчання зручніші для тебе. Спершу розберімося з онлайн- й офлайн-форматами. У кожного є свої переваги та недоліки, тому вибір лише за тобою.
Однак є й недолік — багатьом не вистачає фізичної взаємодії з викладачем(-кою), що може гальмувати процес навчання.
З недоліків — є лише час, який треба додатково витратити на дорогу. Добре, якщо це поруч, та у великих містах це може стати проблемою.
А тепер перейдімо до формату навчання. Можна займатися індивідуально, а можна брати групові заняття.
Ще одним критерієм, на який слід звернути увагу — ціна, яку ти готовий(-а) платити за заняття. Вона може змінюватись в залежності від предмета, формату та форми, а також кількості занять.
Та частіше вона залежить саме від вчителя(-ки), якого (яку) ти обереш.
Коли ти вже точно визначився(-лась), що тобі підходить та кого ти шукаєш, залишається лише увімкнути свій пошуковий радар та розпочати. Знайти репетитора(-ку) можна:
Звертай увагу на відгуки, рівень знань у галузі, методику й стаж викладання та навчальні матеріали. Так ти можеш знайти людину, яка допоможе досягти нових вершин у знаннях.
Оскільки 1 вересня вже близько, час налаштуватися на хвилю навчання. Читай поради, як налаштувати дитину на шкільний період.
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