Треба не лише для ЗНО! Як обрати репетитора собі чи дитині та скільки це коштує

Репетитори допомагають надолужити пропущене та підтягнути рівень знань. Вони можуть дати значно більше, ніж шкільна програма, адже працюють індивідуально та орієнтуються на конкретні потреби й запити учнів.

Вони можуть підготувати до вступних іспитів, олімпіад, міжнародних тестів, переїзду за кордон чи роботи з іноземцями тощо.

Проте, як обрати репетитора(-ку), який допоможе вирішити всі запити й ідеально підійде конкретно тобі? Як обрати хорошого репетитора(-ку) й скільки це коштує, ми розповіли далі.

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Як обрати репетитора: визначення запиту

Існує чимало людей, які займаються репетиторством, проте далеко не всі підійдуть під потреби кожного. Тому для початку треба визначитися не лише із предметом, у якому ти хочеш рости, а із запитом, який має вирішити репетитор.

Підготувати дитину до школи, допомогти надолужити пропущене, допомогти батькам краще зрозуміти предмет, який треба пояснити дитині, підготувати до вступу чи TOEFL/IELTS, підтягнути знання для підвищення на роботі чи бізнесу тощо.

Слід виписати, яких цілей ти прагнеш досягти з репетитором(-кою). Це знадобиться, щоб зрозуміти, чи зможе той чи інший викладач(-ка) допомогти, чи достатньо в нього (неї) кваліфікації, досвіду й знань для твого запиту.

Як обрати репетитора для себе чи дитини: типи викладачів

Кожен репетитор(-ка) чи організація, де він (вона) працює, має певний стиль ведення заняття. Дехто робить це в ігровій формі, а хтось полюбляє перевірену формулу стриманості.

Загалом існують такі типи вчителів:

Актори — найкраще підійдуть для діток дошкільного й шкільного віку, адже такі викладачі використовують багато ігрових елементів та інтерактивності. Авторитети — такі вчителі підійдуть як дорослим, так і учням старших класів. Адже вони спокійні, рішучі та обережні. Філософи — викладачі, які роблять акцент на обговоренні чи говорінні. Такі репетитори підійдуть тим, хто прагне підтягнути свої знання у неточних науках. Вони допомагають сформувати власну думку, розширити мислення та побороти страх публічно говорити. Логіки — ідеальний варіант для тих, хто прагне систематизувати знання. Також такі викладачі допоможуть тим, хто сприймає лише мову фактів та любить стриманість і точність у взаємодії. Педанти — вчителі такого типу по вуха закохані у свій предмет та знають його на надзвичайно високому рівні.

Своїх учнів вони намагаються підтягнути до бездоганності, тож треба бути готовим до прискіпливості. Такий тип допоможе глибше пізнати предмет й отримати дійсно відбірні знання.

Формат навчання

Наступне, з чим треба визначитися, — яка форма занять та формат навчання зручніші для тебе. Спершу розберімося з онлайн- й офлайн-форматами. У кожного є свої переваги та недоліки, тому вибір лише за тобою.

Онлайн-форма навчання зручна, адже не треба витрачати час на дорогу, завдяки чому з репетитором(-кою) можуть займатися навіть люди, у яких напружений графік, або які проживають за кордоном.

Однак є й недолік — багатьом не вистачає фізичної взаємодії з викладачем(-кою), що може гальмувати процес навчання.

Офлайн-форма дає більшу мотивацію та створює відчуття відповідальності. Адже коли ти маєш щотижня ходити на заняття, ймовірність, що ти покинеш це на півдорозі значно падає.

З недоліків — є лише час, який треба додатково витратити на дорогу. Добре, якщо це поруч, та у великих містах це може стати проблемою.

А тепер перейдімо до формату навчання. Можна займатися індивідуально, а можна брати групові заняття.

Перевага персональної взаємодії в тому, що викладач(-ка) сфокусований(-а) лише на тобі, твоїх сильних та слабких сторонах у предметі й цілях. А також ти індивідуально підлаштовуєш заняття під свій графік. З недоліків може бути лише ціна. Групові заняття будуть цікаві тим, кому подобається дух суперництва, підходить обрана форма навчання, час, день, кількість занять. З недоліків буде відсутність адаптивності, а також те, що доведеться ділити час з іншими учнями.

Ціна

Ще одним критерієм, на який слід звернути увагу — ціна, яку ти готовий(-а) платити за заняття. Вона може змінюватись в залежності від предмета, формату та форми, а також кількості занять.

Та частіше вона залежить саме від вчителя(-ки), якого (яку) ти обереш.

Студент(-ка)-початківець(-виця) може брати за свої послуги доволі мало, проте гарно впорається з дошкільнятами та учнями. Середня ціна за послуги — 50-200 грн за урок.

Шкільний(-а) учитель(-ка) може просити більше — 150-250 грн за урок. Та ціна може залежати й від стажу репетитора(-ки), його (її) місця роботи та досвіду тощо.

Репетитор(-ка) від онлайн-школи буде обходитися дорожче, адже заробіток за заняття отримує не лише він (вона), а й школа, де той (та) працює. Цінник у таких випадках залежить від обраного пакета, в середньому це від 300 до 400 грн за заняття.

Досвідчений(-а) репетитор(-ка) може брати за свої послуги від 250 до 500 грн за урок. Слід гарно дивитися, що входить у цю ціну, інколи вона може бути невиправданою або ж залежати від популярності вчителя.

Де знайти репетитора(-ку)

Коли ти вже точно визначився(-лась), що тобі підходить та кого ти шукаєш, залишається лише увімкнути свій пошуковий радар та розпочати. Знайти репетитора(-ку) можна:

за допомогою сарафанного радіо;

онлайн, адже є чимало сайтів з репетиторами, онлайн-школи, також у деяких викладачів є власні сайти-візитівки;

у школі. Інколи достатньо запитати вчителів чи інших батьків, чи не могли б вони порадити хорошого вчителя, часто вони мають когось на прикметі;

у ВНЗ, дуже часто працівники вишів готують учнів до вступу або викладають поглиблений матеріал для дорослих. Крім того, часто роботу шукають і студенти;

серед знайомих. Адже чимало людей можуть використовувати репетиторство як додаткове джерело заробітку;

у соціальних мережах.

Звертай увагу на відгуки, рівень знань у галузі, методику й стаж викладання та навчальні матеріали. Так ти можеш знайти людину, яка допоможе досягти нових вершин у знаннях.

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