1 вересня вже близько! Як налаштувати дитину на шкільний період — поради батькам

Тепла літня пора от-от закінчиться, а дітлахів, студентів та освітян чекає новий навчальний рік.
До того ж МОН наголосило, що цьогоріч навчання проводитиметься очно або у змішаному форматі. А отже, після трирічної “перерви” нам всім варто згадувати, як це — ходити до школи.
Як підготувати дитину до повернення в освітній заклад, на що варто звернути увагу та коли треба починати налагоджувати звичний режим — зібрали думки експертів у матеріалі.
Дитячий психолог Стівен Вайтсайд розповідає, що готувати дитину до школи варто не 31 серпня, а за кілька днів чи навіть тижнів до початку навчального року.
Адже відсутність режиму та “шокове” пробудження у новій реальності, коли зранку варто прокидатися та йди до школи, може не лише спровокувати сльози та істерики, а й нервовий зрив.
— Розпорядок дня є природною частиною життя і він дуже просто структурує, допомагає дітям передбачити, що станеться, — каже доктор Вайтсайд.
Приділіть тиждень до початку школи, щоб допомогти дитині звикнути прокидатися раніше, готуватися та снідати, як тільки вона прокидається.
Приділіть тиждень до початку школи, щоб допомогти дитині звикнути прокидатися раніше, готуватися та снідати, як тільки вона прокидається.
Навіть якщо дитина протестує або в родини не виходить одразу жити за новими правилами — це нормально, адже для того аби в людини сформувалася нова звичка, має пройти три тижні.
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Отже, як зробити перехід від літнього відпочинку до навчального року плавним та без травм — поради дитячого психолога Стівена Вайтсайда:
Практична психологиня Лінн Бафка наголошує, що важливим є психологічний стан дитини. Якщо батьки не звертатимуть на це уваги, то дитина може зовсім втратити бажання навчатися чи відвідувати школу.
Психологиня дає десять порад батькам, як підготувати дитину до школи психологічно.
Що треба купити до школи першачкові та у скільки це обійдеться, ми підрахували в нашому іншому матеріалі.
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