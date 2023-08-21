1 вересня вже близько! Як налаштувати дитину на шкільний період — поради батькам

Тепла літня пора от-от закінчиться, а дітлахів, студентів та освітян чекає новий навчальний рік.

До того ж МОН наголосило, що цьогоріч навчання проводитиметься очно або у змішаному форматі. А отже, після трирічної “перерви” нам всім варто згадувати, як це — ходити до школи.

Як підготувати дитину до повернення в освітній заклад, на що варто звернути увагу та коли треба починати налагоджувати звичний режим — зібрали думки експертів у матеріалі.

Зараз також дивляться

Як підготувати дитину до школи: практична сторона

Дитячий психолог Стівен Вайтсайд розповідає, що готувати дитину до школи варто не 31 серпня, а за кілька днів чи навіть тижнів до початку навчального року.

Адже відсутність режиму та “шокове” пробудження у новій реальності, коли зранку варто прокидатися та йди до школи, може не лише спровокувати сльози та істерики, а й нервовий зрив.

— Розпорядок дня є природною частиною життя і він дуже просто структурує, допомагає дітям передбачити, що станеться, — каже доктор Вайтсайд.

Приділіть тиждень до початку школи, щоб допомогти дитині звикнути прокидатися раніше, готуватися та снідати, як тільки вона прокидається.

Навіть якщо дитина протестує або в родини не виходить одразу жити за новими правилами — це нормально, адже для того аби в людини сформувалася нова звичка, має пройти три тижні.

Отже, як зробити перехід від літнього відпочинку до навчального року плавним та без травм — поради дитячого психолога Стівена Вайтсайда:

Налагодьте режим сну. Дітям від шести до 13 років треба спати від дев’яти до 11 годин щоночі. Дітям віком від 13 до 17 років — від восьми до десяти годин сну щоночі. Жодних екранів за годину до сну. Зробіть спільну рутину перед відходом до сну та спільні сніданки зранку. Звертайте увагу на харчування: дитина має їсти правильно та збалансовано, а головне — ситно, аби вона не відчувала голоду та не відволікалася під час навчання.

Підготовка дитини до навчання: психологічна сторона

Практична психологиня Лінн Бафка наголошує, що важливим є психологічний стан дитини. Якщо батьки не звертатимуть на це уваги, то дитина може зовсім втратити бажання навчатися чи відвідувати школу.

Психологиня дає десять порад батькам, як підготувати дитину до школи психологічно.

Слухай дитину та уточнюй, реагуй на розповіді чи запитання про школу. “Включеність” у справи дітей дає їм розуміння, що вони в безпеці, їх розуміють та підтримують. Якщо дитина каже, що почувається погано, дай їй можливість знайти розв’язання цієї проблеми (щось таке, що може бути консенсусом, а не просте ігнорування школи). Якщо дитина не хоче повертатися у навчальні реалії, пригадай їй той позитивний досвід, який у неї був: друзі, ігри, навчання, попередні тріумфи чи здобутки. Якщо у дитини існує один чіткий страх, як от відповідати перед усім класом абощо, про це варто поговорити та попередити викладача. До речі, не варто боятися сказати про факт такої розмови самій дитині — це дасть чіткий сигнал про те, що батьки на боці дитини. Разом з дитиною плануйте дні під час навчання, підготуйте всі рюкзаки, канцелярію та одяг. До речі, одяг: купуй те, що подобається дитині. Адже зовнішній вигляд дуже важливий для дітей, особливо у період перехідного віку. Підтримуй соціальні зв’язки дитини з іншими дітьми, прогулюйтеся компаніями. Після школи дай дитині перерву, аби вона відпочила від гамору та інформації навколо. Це може бути декілька хвилин тиші або легка розмова з батьками. Проявляй терплячість та не тисни на дитину, якщо на призвичаєння до навчального процесу піде дещо більше часу. Звертай увагу на “червоні прапорці”: якщо дитина дуже не хоче іти до школи, їй важко даються цілком буденні речі або ті справи, які вона раніше любила — це може свідчити про перевтому або нездорові ситуації у колективі чи в школі загалом.

Що треба купити до школи першачкові та у скільки це обійдеться, ми підрахували в нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.