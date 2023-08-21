1 сентября уже близко! Как настроить ребенка на школьный период — советы родителям

Теплая летняя пора вот-вот закончится, ребятишек, студентов и педагогов ждет новый учебный год.
К тому же, МОН подчеркнуло, что в этом году обучение будет проводиться очно или в смешанном формате. А значит, после трехлетнего “перерыва”, нам всем стоит вспоминать, как это — ходить в школу.
Как подготовить ребенка к школе, на что стоит обратить внимание и когда нужно начинать налаживать привычный режим — собрали мнения экспертов в материале.
Детский психолог Стивен Вайтсайд рассказывает, что готовить ребенка к школе стоит не 31 августа, а за несколько дней или недель до начала учебного года.
Ведь отсутствие режима и “шоковое” пробуждение в новой реальности, когда утром стоит просыпаться и иди в школу, может не только спровоцировать слезы и истерики, но и нервный срыв.
— Распорядок дня является естественной частью жизни и очень просто структурирует, помогает детям предсказать, что произойдет, — говорит доктор Уайтсайд.
Уделите неделю до начала школы, чтобы помочь ребенку привыкнуть просыпаться раньше, готовиться и завтракать, как только он просыпается.
Уделите неделю до начала школы, чтобы помочь ребенку привыкнуть просыпаться раньше, готовиться и завтракать, как только он просыпается.
Даже если ребенок протестует или у семьи не получается сразу жить по новым правилам — это нормально, ведь для того, чтобы у человека сформировалась новая привычка, должно пройти три недели.
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Итак, как сделать переход от летнего отдыха к учебному году плавным и без травм — советы детского психолога Стивена Уайтсайда.
Практический психолог Линн Бафка отмечает, что важным есть психологическое состояние ребенка. Если родители не будут обращать на это внимания, ребенок может совсем потерять желание учиться или посещать школу.
Психолог дает десять советов родителям, как подготовить ребенка к школе психологически.
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