1 сентября уже близко! Как настроить ребенка на школьный период — советы родителям

Теплая летняя пора вот-вот закончится, ребятишек, студентов и педагогов ждет новый учебный год.

К тому же, МОН подчеркнуло, что в этом году обучение будет проводиться очно или в смешанном формате. А значит, после трехлетнего “перерыва”, нам всем стоит вспоминать, как это — ходить в школу.

Как подготовить ребенка к школе, на что стоит обратить внимание и когда нужно начинать налаживать привычный режим — собрали мнения экспертов в материале.

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Как подготовить ребенка к школе: практическая сторона

Детский психолог Стивен Вайтсайд рассказывает, что готовить ребенка к школе стоит не 31 августа, а за несколько дней или недель до начала учебного года.

Ведь отсутствие режима и “шоковое” пробуждение в новой реальности, когда утром стоит просыпаться и иди в школу, может не только спровоцировать слезы и истерики, но и нервный срыв.

— Распорядок дня является естественной частью жизни и очень просто структурирует, помогает детям предсказать, что произойдет, — говорит доктор Уайтсайд.

Уделите неделю до начала школы, чтобы помочь ребенку привыкнуть просыпаться раньше, готовиться и завтракать, как только он просыпается.

Даже если ребенок протестует или у семьи не получается сразу жить по новым правилам — это нормально, ведь для того, чтобы у человека сформировалась новая привычка, должно пройти три недели.

Итак, как сделать переход от летнего отдыха к учебному году плавным и без травм — советы детского психолога Стивена Уайтсайда.

Настройте режим сна. Детям от шести до 13 лет нужно спать от девяти до 11 часов каждую ночь. Детям от 13 до 17 лет — от восьми до десяти часов сна каждую ночь. Никаких экранов за час до сна. Сделайте общую рутину перед отходом ко сну и общие завтраки утром. Обращайте внимание на питание: ребенок должен есть правильно и сбалансировано, а главное — сытно, чтобы он не чувствовал голод и не отвлекался во время учебы.

Подготовка ребенка к обучению: психологическая сторона

Практический психолог Линн Бафка отмечает, что важным есть психологическое состояние ребенка. Если родители не будут обращать на это внимания, ребенок может совсем потерять желание учиться или посещать школу.

Психолог дает десять советов родителям, как подготовить ребенка к школе психологически.

Слушай ребенка и уточняй, реагируй на рассказы или вопросы о школе. “Включенность” в дела детей дает им понимание, что они в безопасности, их понимают и поддерживают. Если ребенок говорит, что чувствует себя плохо, дай ему возможность найти решение этой проблемы (что-то такое, что может быть консенсусом, а не простое игнорирование школы). Если ребенок не хочет возвращаться в школьные реалии, вспомни ему тот положительный опыт, который у него был: друзья, игры, обучение, предыдущие триумфы или достижения. Если у ребенка существует один четкий страх, например, отвечать перед всем классом или что-либо, об этом стоит поговорить и предупредить преподавателя. Кстати, не стоит бояться сказать о факте такого разговора самому ребенку — это даст четкий сигнал, что родители на стороне ребенка. Вместе с ребенком планируйте дни во время учебы, подготовьте все рюкзаки, канцелярию и одежду. Кстати, одежда: покупайте то, что нравится ребенку. Ведь внешний вид очень важен для детей, особенно в период переходного возраста. Поддерживай социальные связи ребенка с другими детьми, прогуливайтесь компаниями. После школы дай ребенку перерыв, чтобы он отдохнул от шума и информации вокруг. Это может быть несколько минут тишины или легкий разговор с родителями. Проявляй терпение и не жми на ребенка, если на приучение к учебному процессу уйдет несколько больше времени. Обращай внимание на “красные флажки”: если ребенок очень не хочет идти в школу, ему трудно даются вполне обычные вещи или дела, которые он раньше любил — это может свидетельствовать о переутомлении или нездоровых ситуациях в коллективе или в школе в целом.

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