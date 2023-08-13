Збираємо дитину в перший клас: що треба купити та в скільки це обійдеться у 2023 році

На календарі серпень, а отже скоро діти шести-семи років підуть в перший клас. Це особлива мить, адже з цього моменту на дитину чекає захопливий й пізнавальний шлях, нові друзі, вчителі, пригоди та розчарування.
Та водночас думка про новий етап може хвилювати як дітей, так і батьків. Дітей може лякати невідомість, а на батьківські плечі лягти тривога “як зібрати дитину в школу”, адже треба встигнути купити усе найкраще та вкластися у бюджет.
Ми розповіли, які речі треба придбати до школи, а які будуть зайвими. У цих питаннях допомогли розібратися вчителі початкових класів Тетяна Таран та Вікторія Валебна.
А також ми зібрали середні ціни шкільного приладдя у 2023 році для хлопчиків та дівчаток.
Школярам треба придбати чимало речей, інколи можна розгубитися та не знати з чого почати. Щоб тобі було простіше зібрати дитину, вчителі молодшої школи склали перелік потрібних речей, які слід придбати першокласникам.
Учителі зазначили, що усі речі попередньо необхідно підписати, щоби діти випадково їх не переплутали.
Зібрати першокласника в школу ніколи не було дешевим задоволенням, а на яку суму розраховувати батькам під час повномасштабної війни?
Ми зібрали середні ціни на усі потрібні шкільні товари у 2023 році, щоби батьки могли розраховувати на певний бюджет. Тож скільки коштує зібрати в школу дівчинку та хлопчика, читай далі.
Шкільна форма:
Спортивний одяг на урок фізкультури:
Взуття:
Білі бантики та гумки для волосся — 34-500.
Спортивний одяг для уроків фізкультури:
За умови, якщо придбати усе з цього переліку, то мінімальна сума для дівчаток становить 3 289 грн, а максимальна — 22 373 грн. Хлопчиків можна забрати за суму в діапазоні від 2 442 до 17 857 грн.
За умови, якщо придбати усе з цього переліку, то мінімальна сума для дівчаток становить 3 289 грн, а максимальна — 22 373 грн. Хлопчиків можна забрати за суму в діапазоні від 2 442 до 17 857 грн.
Передовсім треба придбати сам портфель, якщо його немає. Ціна шкільного ранця становить 500-3 500 грн. Крім того, можна придбати рюкзак для спортивної форми. Його можна знайти за ціною від 43 до 2 278 грн.
Отож, канцелярія може обійтися у суму від 945 до 12 117 грн. Не обов’язково купувати усе, можна обмежитися лише найнеобхіднішими товарами, або докупити те, чого немає. Тоді сума може вийти значно меншою.
Отож, канцелярія може обійтися у суму від 945 до 12 117 грн. Не обов’язково купувати усе, можна обмежитися лише найнеобхіднішими товарами, або докупити те, чого немає. Тоді сума може вийти значно меншою.
Ми хочемо придбати дитині усе найкраще, та деякі дорогі речі можуть виявитися зайвими на першому році навчання. Тетяна Таран поділилася переліком таких речей з власного досвіду.
— Немає потреби купувати спеціальну спортивну форму, одяг для уроків фізичної культури просто має бути зручним для занять. Також не варто купувати наплічники, які вже без наповнення важать до кілограма і більше.
Щодо канцелярії, то зайвими будуть:
Усе це зайві витрати. Діти не вміють економно їх витрачати, — каже вчитель молодших класів.
Усе це зайві витрати. Діти не вміють економно їх витрачати, — каже вчитель молодших класів.
Щодо іграшок, то вони в шкільному ранці зайві, бо можуть відривати від навчального процесу. Проте зараз система освіти змінюється й вчителі час від часу впроваджують ігрові елементи у навчальний процес.
Так, наприклад, Тетяна Таран поділилася, що дітям дуже подобається Лего, яке вчителі використовують з навчальною метою. Про використання іграшок на уроках вчителі попереджатимуть завчасно, тож здебільшого вони не потрібні.
Та насправді підготовка до школи полягає не лише у придбанні всього необхідного приладдя.
Батькам також важливо психологічно адаптувати дитину до нового навчального року. Про що поговорити з дитиною перед школою, читай у матеріалі.
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