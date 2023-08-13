Збираємо дитину в перший клас: що треба купити та в скільки це обійдеться у 2023 році

На календарі серпень, а отже скоро діти шести-семи років підуть в перший клас. Це особлива мить, адже з цього моменту на дитину чекає захопливий й пізнавальний шлях, нові друзі, вчителі, пригоди та розчарування.

Та водночас думка про новий етап може хвилювати як дітей, так і батьків. Дітей може лякати невідомість, а на батьківські плечі лягти тривога “як зібрати дитину в школу”, адже треба встигнути купити усе найкраще та вкластися у бюджет.

Ми розповіли, які речі треба придбати до школи, а які будуть зайвими. У цих питаннях допомогли розібратися вчителі початкових класів Тетяна Таран та Вікторія Валебна.

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А також ми зібрали середні ціни шкільного приладдя у 2023 році для хлопчиків та дівчаток.

Як зібрати дитину в школу: перелік необхідних речей від вчителів

Школярам треба придбати чимало речей, інколи можна розгубитися та не знати з чого почати. Щоб тобі було простіше зібрати дитину, вчителі молодшої школи склали перелік потрібних речей, які слід придбати першокласникам.

Одяг

Зручний шкільний одяг: світлий верх, темний низ. Вчителі зауважили, якщо це джинси, то вони мають бути класичними. Бажано також придбати вишиванку. Зручний спортивний одяг: штани, проста однотонна футболка. Якщо клас обере один колір для всіх, буде чудово, зазначили вчителі.

Взуття

Змінне взуття для класу. Чешки для уроків хореографії. Спортивне взуття з гумовою підошвою.

Рюкзаки

Рюкзак. Рюкзак для спортивної форми.

Шкільна канцелярія:

зошити в клітинку та косу лінію, 12 аркушів;

цупкі обкладинки для зошитів;

обкладинки для книг;

прості олівці;

ручки кулькові, ручка пиши-стирай;

альбом для малювання, де можна легко відривати аркуші;

двосторонній кольоровий папір;

кольоровий картон;

ножиці з заокругленими кінцями;

клей-олівець;

кольорові олівці та фломастери;

лінійка дерев’яна 15-20 см;

пластилін;

дощечка для ліплення, стеки;

фарби акварельні або гуаш;

пензлі для малювання;

стакан-непроливайка;

точилка;

гумка для стирання;

папка для зошитів — не обов’язково;

маленький пенал, адже на парті мало місця;

папка-швидкозшивач і десять файлів — для портфоліо;

рахівничка 10*10;

магнітна дощечка.

Учителі зазначили, що усі речі попередньо необхідно підписати, щоби діти випадково їх не переплутали.

Вкластися в кілька тисяч — реально? Середні ціни на шкільні товари

Зібрати першокласника в школу ніколи не було дешевим задоволенням, а на яку суму розраховувати батькам під час повномасштабної війни?

Ми зібрали середні ціни на усі потрібні шкільні товари у 2023 році, щоби батьки могли розраховувати на певний бюджет. Тож скільки коштує зібрати в школу дівчинку та хлопчика, читай далі.

Одяг, взуття та прикраси

Для дівчат

Шкільна форма:

жакет, ціна коливається від 200 до 2 000 грн;

штани — 350-2 200 грн;

юпка — 120-1 200 грн;

сарафан — 200-1 450 грн;

білі сорочки: з довгим рукавом — 290-1 000 грн, з коротким — 260-933 грн;

вишиванка — 350-2 000 грн;

гольф — 150-930 грн;

білі колготи — 33-155 грн.

Спортивний одяг на урок фізкультури:

футболка — 100-800 грн;

спортивні штани чи легінси — 162-1 690 грн.

Взуття:

урочисте взуття — 160-2 600 грн;

змінне взуття для класу — 200-1 800 грн;

спортивне взуття — 500-2 000 грн;

чешки — 150-1 115 грн.

Білі бантики та гумки для волосся — 34-500.

Для хлопчиків

Шкільна форма:

піджак — 289-2 216 грн;

жилет — 266-570 грн;

білі сорочки: з довгим рукавом — 250-1 580 грн, з коротким — 300-450 грн;

гольф — 109-1 452 грн;

краватка чи метелик — 38-450 грн.

Спортивний одяг для уроків фізкультури:

футболка — 90-1 657 грн;

спортивні штани — 150-2 024 грн.

Взуття:

спортивне взуття — 400-2 000 грн;

урочисте взуття — 300-2 500 грн;

змінне взуття для класу — 100-1 843 грн;

чешки — 150-1 115 грн.

За умови, якщо придбати усе з цього переліку, то мінімальна сума для дівчаток становить 3 289 грн, а максимальна — 22 373 грн. Хлопчиків можна забрати за суму в діапазоні від 2 442 до 17 857 грн.

Що покласти в портфель

Передовсім треба придбати сам портфель, якщо його немає. Ціна шкільного ранця становить 500-3 500 грн. Крім того, можна придбати рюкзак для спортивної форми. Його можна знайти за ціною від 43 до 2 278 грн.

Канцелярія:

пенал — 38-265 грн;

синя ручка — 3-55 грн;

олівець — 2-100 грн;

стругачка — 5-200 грн;

ластик — 3-58 грн;

лінійка — 10-150 грн;

кольорові олівці — 65-1 500 грн за набір;

фарби гуаш — 38-1 190 грн;

кісточки для малювання — 7-500 грн;

стаканчики для малювання — 6-53 грн;

альбом для малювання — 8-80 грн;

кольоровий папір — 6-203 грн;

кольоровий картон — 12-350 грн;

ножиці — 14-190 грн;

пластилін — 12-150 грн;

дощечка для пластиліну — 18-80 грн;

клей ПВА — 5-180 грн;

зошити в косу лінійку та клітинку на 12 аркушів — 8-12 грн/шт.;

папка для зошитів — 15-300 грн;

папка-швидкозшивач — 5-60 грн;

щоденник — 22-350 грн;

словник — 18-125 грн;

обкладинки на зошити та підручники — 10-80 грн.

Отож, канцелярія може обійтися у суму від 945 до 12 117 грн. Не обов’язково купувати усе, можна обмежитися лише найнеобхіднішими товарами, або докупити те, чого немає. Тоді сума може вийти значно меншою.

Що не треба купувати: перелік від вчителів

Ми хочемо придбати дитині усе найкраще, та деякі дорогі речі можуть виявитися зайвими на першому році навчання. Тетяна Таран поділилася переліком таких речей з власного досвіду.

— Немає потреби купувати спеціальну спортивну форму, одяг для уроків фізичної культури просто має бути зручним для занять. Також не варто купувати наплічники, які вже без наповнення важать до кілограма і більше.

Щодо канцелярії, то зайвими будуть:

папки для зошитів;

підставки під книжки;

завеликі пенали;

великі набори фарб, пластиліну, кольорових олівців, дорогого кольорового паперу.

Усе це зайві витрати. Діти не вміють економно їх витрачати, — каже вчитель молодших класів.

Щодо іграшок, то вони в шкільному ранці зайві, бо можуть відривати від навчального процесу. Проте зараз система освіти змінюється й вчителі час від часу впроваджують ігрові елементи у навчальний процес.

Так, наприклад, Тетяна Таран поділилася, що дітям дуже подобається Лего, яке вчителі використовують з навчальною метою. Про використання іграшок на уроках вчителі попереджатимуть завчасно, тож здебільшого вони не потрібні.

Та насправді підготовка до школи полягає не лише у придбанні всього необхідного приладдя.

Батькам також важливо психологічно адаптувати дитину до нового навчального року. Про що поговорити з дитиною перед школою, читай у матеріалі.

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