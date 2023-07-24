Перший раз у перший клас! Як вибрати рюкзак у школу для першокласника

Перший дзвоник — це важливий момент для усіх першокласників, які лише починають своє навчання у школі. Новий навчальний рік — це новий старт, повний можливостей для навчання, знайомства з новими друзями та досягнення поставлених цілей.

Та не менш важливою для успіху дитини є наявність необхідного шкільного приладдя. І одним з найважливіших предметів для будь-якого учня є надійний, функціональний та стильний рюкзак.

Обрати ідеальний портфель — це не про вибір найпривабливішого дизайну з улюбленим героєм дитини. Важливо враховувати й індивідуальні потреби першокласника, щоб перший ранець був комфортний та не шкодив здоров’ю дитини.

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Розмір

Один із важливих критеріїв при виборі ранця для першокласника — його розмір. Батькам перед покупкою потрібно розуміти, що дитина буде його носити постійно, й не обирати занадто великі моделі рюкзака.

При виборі ранця його потрібно приміряти. Рюкзак не має бути ширшим за спину дитини та довшим за талію.

Форма

Найкращим варіантом першого портфеля для дитини стане модель, що має твердий корпус, який не деформуватиметься під час навантаження рюкзака підручниками та шкільним приладдям й не змінюватиме своєї форми.

Вага

Ще один важливий критерій — вага портфеля. Рекомендується обирати рюкзак, що порожнім важитиме до 1 кг.

Також не забувай слідкувати й за наповненням ранця. Його вага не має перевищувати 2-3 кг.

Спинка

Наявність ортопедичної спинки допоможе рівномірно розподілити навантаження по спині першокласника. Тож при виборі рюкзака краще надавати перевагу моделям зі щільними подушечками з сітчастої тканини.

Лямки

Це важливий момент, на який варто обов’язково звернути увагу при виборі ранця. Обирай рюкзак з лямками, які можна буде регулювати. Говорячи про ширину, пам’ятай: чим ширші лямки — тим легше буде дитині носити портфель. Найоптимальнішою шириною лямок вважається 4-5 см. Але якщо вони будуть трішки ширшими — теж добре.

Матеріал

Шукай портфель з міцного матеріалу, такого як поліестер, що може витримати щоденне використання та несприятливі погодні умови.

Також деякі рюкзаки пошиті з водонепроникних матеріалів. Це допоможе захистити вміст ранця від дощу.

Безпека

Враховуй, що в осінньо-зимовий період світловий день короткий, а отже варто подбати й про безпеку малечі. Такий елемент як світловідбивач зможе допомогти твоїй дитині бути помітнішою на дорозі у темну пору.

Дизайн

Не забувай й про важливий пункт — першокласнику має подобатися його портфель. Тому при виборі рюкзака важливо враховувати не лише комфорт та функціонал, а й дизайн ранця.

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