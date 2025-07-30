Скільки коштує зібрати дитину в школу 2025 — чому 10 тисяч замало

Фото Pixabay, Pexels Ну ось і настав серпень — пора активної підготовки до школи. І поки діти мріють про те, як сядуть за парти і знайдуть нових друзів, батьки думають: де взяти стільки грошей?! Адже ціни на шкільну форму 2025 кусючі як ніколи! Щороку Вікна-Новини збирають актуальні ціни на шкільну форму та діляться з читачами, у скільки обійдуться збори дитини в школу. Зібрати дитину в школу у 2024 році з одягом, канцелярією і всім найнеобхіднішим коштувало мінімум 10 тисяч гривень. З ростом цін і станом економіки страшно навіть подумати, у скільки підготовка дитини в школу обійдеться сьогодні. Спойлер: помітно дорожче! Разом розрахуємо список потрібних речей: одягу, рюкзаків, канцелярії, взуття і всього-всього — а ще — у скільки це обійдеться. Що потрібно купити в школу першокласнику Традиційно, найбільше витрат і покупок буде у тих батьків, які збирають дитину в перший клас. Надто якщо дитина у родині одна. Хочеться купити все необхідне, і аби дитя навчалося у задоволення. Та списки покупок у молодшу, середню і старшу школу радикально різняться. Почнемо з першокласників. Для першого класу потрібно найбільше речей і одягу: шкільний рюкзак; шкільна форма: 3-4 сорочки, вишиванка, жакет, штани, спідниця, сарафан, колготки та шкарпетки; взуття — туфлі, кросівки; канцелярія: пенал, олівці, точилка, кольорові та сині ручки, гумка, фарби, пензлики, альбом для малювання, склянка для малювання, кольоровий папір і картон, ножиці, клей, зошити у косу лінію та клітинку, щоденник, лінійки; спортивний костюм, кросівки, форма для танців (якщо вони будуть у школі), ланчбокс, пляшка для води. У школах перед першим класом найчастіше дають список покупок. Краще ним скористатися, аби не придбати зайвого, і трохи зекономити коштів. Списки можуть дати класні керівники або адміністрація школи. Фото: Pixabay Список покупок для учнів середньої та старшої школи у 2025 Для учнів середньої школи батькам краще самостійно перепитати, що саме хоче дитина на новий навчальний рік. Базово потрібно оновити сорочки, можливо, піджак і штани, адже діти швидко виростають за літо.У середню школу доведеться докупити циркуль, транспортир, обкладинки на книжки, нові зошити у лінійку та клітинку, ручки та іншу канцелярію. Зважай, що у дитини додадуться нові предмети: фізика, хімія, біологія, алгебра та геометрія. На ці предмети можуть знадобитися додаткові канцтовари. Також дитина має поміряти все взуття, а надто кросівки. У підлітків швидко змінюється розмір ноги. За потреби можна оновити шкільний рюкзак. У підлітковому віці діти відмовляються від “правильних і ортопедичних” рюкзаків на користь модних і стильних. А дівчата взагалі переходять на сумки. Фото: Pexels Батькам старшокласників — найпростіше! З власного досвіду знаємо, що більшість необхідного в учнів 9-11 класів позалишалося з минулих років. Докупити доведеться мінімум: трохи ручок і зошитів, свіжі обкладинки на книжки, коректор. З одягом складніше: на старші класи варто оновити костюм або піджак, купити 2-3 сорочки, і мати одну на урочистості. Дівчатам можна придбати шкільну сукню чи спідницю, а хлопцям — оновити штани і жилетки. Найкраще, коли у школі діловий стиль. Тоді у батьків і дітей наполовину розв’язані руки. Діловий стиль передбачає сорочки, костюми, стримані образи. Часто такий одяг вже є у дітей, і шкільну форму купувати не потрібно. Читати на тему Пакунок школяра: як батькам отримати 5000 грн від держави На ці кошти можна буде купити товари для першого класу Ціни на шкільну форму 2025 Список необхідного є, тож можна починати прицінюватися і купувати! Радимо спершу зайнятися канцелярією. Адже якщо придбати на початку серпня шкільну форму, є ймовірність, що до святкової лінійки 1 вересня сорочки будуть малуваті. Тож купівлю одягу можна провести наприкінці серпня. Тільки, будь ласка, не купуй дитині нічого на виріст! Так вона не зможе носити те, що їй подобається зараз. А до моменту, коли вона підросте, одяг може перестати бути красивим і модним. Та й ходити у завеликому чи замалому одязі дитині буде некомфортно. Станом на серпень 2025 середні ціни на шкільну форму в Україні такі: сорочка класична — від 400 грн, святкова — від 500-600 грн; вишиванка — від 500-700 грн; гольф — від 300-400 грн; жилетка — від 450 грн; піджак — від 600-800 грн; штани — від 500-600 грн; сукня — від 500-700 грн; спідниця — від 400-500 грн; дитячі колготки (капронові та теплі) — разом 300 грн; спортивний костюм — від 1000-1200 грн; кросівки — від 1000-1300 грн; туфлі дитячі — від 600-800 грн; рюкзак — від 1200-1500 грн. Базовий набір у школу може обійтися у таку суму на дівчинку: 9650 грн без канцелярії. Збори хлопчика у перший клас обійдеться трохи дешевше: 9400 грн без канцелярії. Найбільше за рік, за спостереженнями Вікна-Новини, здорожчали саме шкільні рюкзаки, взуття і костюми у школу. Сорочки, вишиванки і спідниці не так суттєво зросли в цінах. Скільки коштує зібрати дитину в школу 2025 — чому 10 тисяч замало / 7 Фотографій Зауважимо, що це не брендовий одяг, а простий і такий, який буде доречним для школи. Все-таки дітям він потрібен буде на рік-два, а то й менше, якщо вони в тебе активні. Звісно, що на ринку є набагато дешевші і дорожчі варіанти. Підбирати найкращий будуть батьки, а ми допомагаємо орієнтуватися в цінах. Ціни на канцелярію 2025 За цінами онлайн-магазинів, канцелярія у перший клас у 2025 може влетіти в копієчку. Ось перелік необхідного із середніми цінами по Україні: пачка синіх ручок — 75 грн; кольорові ручки — 100 грн; кольорові олівці та фломастери — 235 грн разом; кольорова воскова крейда — 135 грн; фарби гуаш та акварельні — разом 205 грн; пензлики, альбом для малювання, стаканчик — разом 95 грн; пластилін та дощечка — 190 грн; кольоровий папір, картон і ножиці — разом 215 грн; клей ПВА та клей-стік — разом 38 грн; прозорі обкладинки для книжок та зошитів — разом 70 грн; три пачки зошитів: у косу лінію, клітинку, лінійку (55 штук) — разом 830 грн пенал — 50 грн; папка для зошитів — 75 грн; лінійка, точилка, гумка, циркуль, закладинки — разом 300 грн; щоденник — 85 грн. Фото: Pixabay Якщо підсумувати, за таким списком на канцелярію можна витратити 2500-2700 гривень. Ось, що вийшло в одному з мережевих супермаркетів України. Скільки коштує зібрати дитину в школу 2025 — чому 10 тисяч замало / 6 Фотографій Скільки коштує зібрати дитину в школу За нашими підрахунками, зібрати дитину у перший клас у 2025 році не вийде дешевше, ніж 10-12 тисяч гривень! Ситуація складається як і торік. З середніми цінами на форму та канцелярію зібрати дівчинку у школу вийде за 2700 + 9650 = 12 350 грн. Зібрати хлопчика у школу вийде майже так само: 2700 + 9400 грн = 12 100 грн. У ці суми входять мінімально потрібний і широкий набір шкільної форми, рюкзак, взуття та канцелярія. Зазначимо, що деякі школи мають власну форму і видають канцелярію, тож сума може бути іншою. Фото: Pixabay Удвічі чи навіть утричі дорожче можуть обійтися збори в школу, якщо в тебе двоє діток, або ж ти купуєш дитині тільки найкращі і найдорожчі речі. Зазначимо також, що в будь-якому випадку зібрати дитину в школу — більше, ніж мінімальна зарплата в Україні. Тож батьки готуються заздалегідь, відкладають кошти і шукають, на чому можна зекономити. Ооох, школи запровадили оплату послуг, які раніше надавали безкоштовно! Ще й тут доведеться витратитися. Ми ділилися, за що у школах тепер потрібно буде платити. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: 1 вересня, Економія, Навчання, Освіта, Школа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter