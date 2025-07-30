Скільки коштує зібрати дитину в школу 2025 — чому 10 тисяч замало

Ну ось і настав серпень — пора активної підготовки до школи. І поки діти мріють про те, як сядуть за парти і знайдуть нових друзів, батьки думають: де взяти стільки грошей?! Адже ціни на шкільну форму 2025 кусючі як ніколи!

Щороку Вікна-Новини збирають актуальні ціни на шкільну форму та діляться з читачами, у скільки обійдуться збори дитини в школу. Зібрати дитину в школу у 2024 році з одягом, канцелярією і всім найнеобхіднішим коштувало мінімум 10 тисяч гривень.

З ростом цін і станом економіки страшно навіть подумати, у скільки підготовка дитини в школу обійдеться сьогодні. Спойлер: помітно дорожче! Разом розрахуємо список потрібних речей: одягу, рюкзаків, канцелярії, взуття і всього-всього — а ще — у скільки це обійдеться.

Що потрібно купити в школу першокласнику

Традиційно, найбільше витрат і покупок буде у тих батьків, які збирають дитину в перший клас. Надто якщо дитина у родині одна. Хочеться купити все необхідне, і аби дитя навчалося у задоволення.

Та списки покупок у молодшу, середню і старшу школу радикально різняться. Почнемо з першокласників. Для першого класу потрібно найбільше речей і одягу:

шкільний рюкзак;

шкільна форма: 3-4 сорочки, вишиванка, жакет, штани, спідниця, сарафан, колготки та шкарпетки;

взуття — туфлі, кросівки;

канцелярія: пенал, олівці, точилка, кольорові та сині ручки, гумка, фарби, пензлики, альбом для малювання, склянка для малювання, кольоровий папір і картон, ножиці, клей, зошити у косу лінію та клітинку, щоденник, лінійки;

спортивний костюм, кросівки, форма для танців (якщо вони будуть у школі), ланчбокс, пляшка для води.

У школах перед першим класом найчастіше дають список покупок. Краще ним скористатися, аби не придбати зайвого, і трохи зекономити коштів. Списки можуть дати класні керівники або адміністрація школи.

Список покупок для учнів середньої та старшої школи у 2025

Для учнів середньої школи батькам краще самостійно перепитати, що саме хоче дитина на новий навчальний рік. Базово потрібно оновити сорочки, можливо, піджак і штани, адже діти швидко виростають за літо.

У середню школу доведеться докупити циркуль, транспортир, обкладинки на книжки, нові зошити у лінійку та клітинку, ручки та іншу канцелярію. Зважай, що у дитини додадуться нові предмети: фізика, хімія, біологія, алгебра та геометрія. На ці предмети можуть знадобитися додаткові канцтовари.

Також дитина має поміряти все взуття, а надто кросівки. У підлітків швидко змінюється розмір ноги.

За потреби можна оновити шкільний рюкзак. У підлітковому віці діти відмовляються від “правильних і ортопедичних” рюкзаків на користь модних і стильних. А дівчата взагалі переходять на сумки.

Батькам старшокласників — найпростіше! З власного досвіду знаємо, що більшість необхідного в учнів 9-11 класів позалишалося з минулих років. Докупити доведеться мінімум: трохи ручок і зошитів, свіжі обкладинки на книжки, коректор.

З одягом складніше: на старші класи варто оновити костюм або піджак, купити 2-3 сорочки, і мати одну на урочистості. Дівчатам можна придбати шкільну сукню чи спідницю, а хлопцям — оновити штани і жилетки.

Найкраще, коли у школі діловий стиль. Тоді у батьків і дітей наполовину розв’язані руки. Діловий стиль передбачає сорочки, костюми, стримані образи. Часто такий одяг вже є у дітей, і шкільну форму купувати не потрібно.

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Ціни на шкільну форму 2025

Список необхідного є, тож можна починати прицінюватися і купувати! Радимо спершу зайнятися канцелярією. Адже якщо придбати на початку серпня шкільну форму, є ймовірність, що до святкової лінійки 1 вересня сорочки будуть малуваті.

Тож купівлю одягу можна провести наприкінці серпня. Тільки, будь ласка, не купуй дитині нічого на виріст! Так вона не зможе носити те, що їй подобається зараз. А до моменту, коли вона підросте, одяг може перестати бути красивим і модним. Та й ходити у завеликому чи замалому одязі дитині буде некомфортно.

Станом на серпень 2025 середні ціни на шкільну форму в Україні такі:

сорочка класична — від 400 грн, святкова — від 500-600 грн;

вишиванка — від 500-700 грн;

гольф — від 300-400 грн;

жилетка — від 450 грн;

піджак — від 600-800 грн;

штани — від 500-600 грн;

сукня — від 500-700 грн;

спідниця — від 400-500 грн;

дитячі колготки (капронові та теплі) — разом 300 грн;

спортивний костюм — від 1000-1200 грн;

кросівки — від 1000-1300 грн;

туфлі дитячі — від 600-800 грн;

рюкзак — від 1200-1500 грн.

Базовий набір у школу може обійтися у таку суму на дівчинку: 9650 грн без канцелярії.

Збори хлопчика у перший клас обійдеться трохи дешевше: 9400 грн без канцелярії.

Найбільше за рік, за спостереженнями Вікна-Новини, здорожчали саме шкільні рюкзаки, взуття і костюми у школу. Сорочки, вишиванки і спідниці не так суттєво зросли в цінах.

Скільки коштує зібрати дитину в школу 2025 — чому 10 тисяч замало / 7 Фотографій

Зауважимо, що це не брендовий одяг, а простий і такий, який буде доречним для школи. Все-таки дітям він потрібен буде на рік-два, а то й менше, якщо вони в тебе активні.

Звісно, що на ринку є набагато дешевші і дорожчі варіанти. Підбирати найкращий будуть батьки, а ми допомагаємо орієнтуватися в цінах.

Ціни на канцелярію 2025

За цінами онлайн-магазинів, канцелярія у перший клас у 2025 може влетіти в копієчку. Ось перелік необхідного із середніми цінами по Україні:

пачка синіх ручок — 75 грн;

кольорові ручки — 100 грн;

кольорові олівці та фломастери — 235 грн разом;

кольорова воскова крейда — 135 грн;

фарби гуаш та акварельні — разом 205 грн;

пензлики, альбом для малювання, стаканчик — разом 95 грн;

пластилін та дощечка — 190 грн;

кольоровий папір, картон і ножиці — разом 215 грн;

клей ПВА та клей-стік — разом 38 грн;

прозорі обкладинки для книжок та зошитів — разом 70 грн;

три пачки зошитів: у косу лінію, клітинку, лінійку (55 штук) — разом 830 грн

пенал — 50 грн;

папка для зошитів — 75 грн;

лінійка, точилка, гумка, циркуль, закладинки — разом 300 грн;

щоденник — 85 грн.

Якщо підсумувати, за таким списком на канцелярію можна витратити 2500-2700 гривень. Ось, що вийшло в одному з мережевих супермаркетів України.

Скільки коштує зібрати дитину в школу 2025 — чому 10 тисяч замало / 6 Фотографій

Скільки коштує зібрати дитину в школу

За нашими підрахунками, зібрати дитину у перший клас у 2025 році не вийде дешевше, ніж 10-12 тисяч гривень! Ситуація складається як і торік. З середніми цінами на форму та канцелярію зібрати дівчинку у школу вийде за 2700 + 9650 = 12 350 грн.

Зібрати хлопчика у школу вийде майже так само: 2700 + 9400 грн = 12 100 грн.

У ці суми входять мінімально потрібний і широкий набір шкільної форми, рюкзак, взуття та канцелярія. Зазначимо, що деякі школи мають власну форму і видають канцелярію, тож сума може бути іншою.

Удвічі чи навіть утричі дорожче можуть обійтися збори в школу, якщо в тебе двоє діток, або ж ти купуєш дитині тільки найкращі і найдорожчі речі.

Зазначимо також, що в будь-якому випадку зібрати дитину в школу — більше, ніж мінімальна зарплата в Україні. Тож батьки готуються заздалегідь, відкладають кошти і шукають, на чому можна зекономити.

Ооох, школи запровадили оплату послуг, які раніше надавали безкоштовно! Ще й тут доведеться витратитися. Ми ділилися, за що у школах тепер потрібно буде платити.

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