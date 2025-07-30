Для тебе Батьківство
Розбір

Скільки коштує зібрати дитину в школу 2025 — чому 10 тисяч замало

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Липня 2025, 17:00
скільки коштує зібрати дитину в школу 2025
Фото Pixabay, Pexels

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