Як економно зібрати дитину до школи у 2025 — лайфхаки і поради

У нашому попередньому матеріалі Вікна-Новини розповідали, що збір дитини у школу у 2025 році обійдеться щонайменше у 12 тисяч гривень! Це на дві тисячі більше, ніж торік. Ціни ростуть невблаганно, а забезпечувати дітей найкращим — треба.

Ділимося, як зекономити на зборах у школу — перевірені лайфхаки нашої редакції та реальні кейси збереження коштів на формі і канцелярії.

Як економно зібрати дитину в школу

Корисними лайфхаками, які наша редакція перевірила на собі, є такі:

купувати канцелярію та дрібнички на китайських маркетплейсах, наприклад AliExpress чи Temu;

знайти на цих сайтах можна і взуття, якщо знаєш довжину устілки, і є саме така модель, як мріє дитина. Та, найімовірніше, взуття там буде не шкіряне;

придивитися до популярних мережевих магазинів одягу — у серпні вони вже починають продавати дитячі сорочки, штани та інший одяг;

інколи ціни у магазинах типу “дитячий світ” значно завищені;

перевіряй ціни на кожен вид одягу онлайн, так тобі будуть доступні найкращі пропозиції магазинів.

Найдорожчим пунктом у зборі школяра до 1 класу є портфель. Більшість батьків шукають саме ортопедичний, аби дитині було не так важко носити підручники, не розвивався сколіоз. Та такі портфелики коштують по дві і навіть три тисячі гривень!

А такі суми викласти за портфель готові не всі батьки. Тож радимо пошукати варіант б/у. Таких є чимало на сайтах продажу вживаних речей. Можна знайти ортопедичний рюкзак у відмінному стані за двічі чи втричі меншу ціну.

А ще купувати шкільну форму можна поступово, адже вона продається цілий рік. Так у тебе з’являється можливість не витрачати відразу багато і купувати за можливостями, темпами росту дитини.

Не купуй спеціально для школи все те, що вже має дитина. Наприклад, кросівки, спортивний костюм, футболки, колготки та майки. Якщо все у чудовому стані — не варто витрачати зайві кошти.

Чудовий лайфхак: родичі все одно щось даруватимуть дитині на 1 вересня. Можна розподілити на них список необхідних речей. Так тобі буде дешевше зібрати дитя в школу, а рідні подарують тільки необхідне.

І найголовніша порада економії: завжди радься і купуй одяг разом із дитиною. Якщо купити щось таке, що їй не до вподоби, можна викинути кошти дарма.

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Як купує шкільну форму для першокласниці киянка

Киянка Марина поділилася з vikna.tv власним лайфхаком: як зібрати дитину до школи й не лишитися з порожнім гаманцем. Найперше — радить готуватися завчасно.

Перші закупи почала робити ще у червні. Випускний у садочку відгуляли, і почала думати про школу.

Завчасно можна замовити одяг і канцелярію на іноземних маркетплейсах, і звісно ж, “на Алі” (AliExpress — ред.). До осені одяг точно приїде.

Орієнтувалася жінка на відгуки, особливо — ті, що з фото, оскільки потримати річ у руках можливості немає. Ця порада не підвела. Отож три костюми для дівчинки-першачка замовила за 2500 гривень, і це разом з лакованими стильними туфлями у стилі Мері Джейн.

Наплічник жінка шукала вже на українських онлайн-майданчиках. Обов’язково дивилася розмір та ортопедичну спинку. Першачки ще не звикли носити важкі підручники за спиною.

Останньою жінка радить купувати канцелярію. Її завжди вдосталь. Замість модних магазинчиків планує вибирати у великих мережах супермаркетів або навіть будівельних гіпермаркетах, адже там вже пригледіла знижки. Та, попри все, додає:

Найголовніше, щоб дитині було до вподоби, що мама обрала. Перехід до школи — стрес для дитини. Важливо, щоб такі дрібниці, як спідничка та красивий пенал були підтримкою, а не дратували.

Загалом на збори до школи дівчинки-першачка Марина планує витратити до 15 тисяч гривень. Бо знає: далі будуть потреби класу, подарунок вчителю та інші витрати.

Та не всі батьки можуть витратити не те що 15, а й 10 тисяч на збори дитини до школи. Надто, якщо дитина в родині не одна, а, наприклад, троє. Ми ділилися, як отримати допомогу на збір дитини у школу — Пакунок школяра.

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